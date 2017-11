Expertos encuestados por Cochilco prevén precio del cobre de US$ 2,92 la libra para 2018

La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) dio a conocer este jueves los resultados de su “Encuesta Periódica del Mercado del Cobre” que entrega las proyecciones de precio del cobre que distintos expertos del mercado, consultados por Cochilco, tienen para el año 2018.

La encuesta, contestada por 11 especialistas, dio como resultado un precio promedio del cobre de US$ 2,92 la libra para el año 2018, siendo el valor mínimo US$ 2,7 la libra y el máximo US$ 3,3 la libra.

Además, los expertos entregaron proyecciones de precio del cobre para el largo plazo (2018-2027) promediando éstas US$ 2,91 la libra, con un mínimo de US$ 2,65 la libra y un máximo de US$ 3,5 la libra.

Los analistas atribuyeron a la mayor demanda de cobre proveniente de China las mejores perspectivas de precio, debido a un crecimiento del PIB en el primer semestre superior a lo previsto.

“Durante el primer semestre el PIB chino se expandió 6,9% impulsado por el consumo interno, el cual ha sido apoyado por una política monetaria y fiscal expansiva. Esta cifra de crecimiento superó con holgura la meta oficial de crecimiento de 6,5%”, explicó el Vicepresidente Ejecutivo de Cochilco, Sergio Hernández.

Añadió que el mercado inmobiliario ha continuado expandiéndose en las principales ciudades a tasas de dos dígitos a pesar de las medidas de restricción crediticia a dicho sector. “Prevemos que la demanda de cobre en China crecerá en torno al 2% el próximo año”, dijo Hernández.

Los expertos prevén también un mayor consumo de cobre dado que se espera un alza en la producción y comercialización de vehículos eléctricos lo que aumentaría más de 9 veces la demanda de cobre del sector automotriz eléctrico en diez años más, lo que implicaría aproximadamente 2,5 veces más del cobre que todo el sector automotriz consume en la actualidad.

De acuerdo con la International Copper Association (ICA) los automóviles y buses eléctricos o híbridos que se encontrarán en circulación en el 2027 llegarán a 27 millones de unidades, frente a los 3 millones de este año. Este significativo incremento en el número de vehículos eléctricos implicará una mayor demanda por cobre de 185.000 toneladas en el 2017 y 1,74 millones de toneladas en el 2027.Un automóvil con motor de combustión interna utiliza 23 kg de cobre, mientras que uno eléctrico con batería utiliza 83 kg de cobre.

La encuesta aplicada por Cochilco fue respondida por 11 especialistas, entre los que podemos mencionar: Rafael Aldunate, economista; Marcelo Awad, director ejecutivo de Wealth Minerals Chile; Juan Eduardo Coeymans, académico de la Universidad Andrés Bello; Juan Cristóbal Ciudad, economista de Codelco; Gonzalo Cortázar, académico de la Universidad Católica; Álvaro González, economista de Banco Santander; Alfonso Gonzalez, Gerente de Consultora Incomare; Álvaro Merino, Gerente de Estudios de Sonami; José Tomás Morel, Gerente de Estudios del Consejo Minero; César Pérez-Novoa, co-head de Research de BTG para Latinoamérica; y Jorge Selaive, economista jefe BBVA Chile.

Cabe destacar que esta proyección corresponde a la apreciación independiente de cada uno de los expertos consultados, y no compromete a Cochilco en la proyección de precio anual del cobre que realiza periódicamente.

Fuente: Cochilco

