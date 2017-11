Corfo pide que árbitro de caso SQM rechace dos demandas de la minera

Estatal presentó escrito en que pide que el arbitraje no abarque todas las demandas, para apurar así su trámite. Gerente general de la minera, Patricio de Solminihac, dijo que prevé que el fallo podría tomar todo el próximo año.

Un nuevo capítulo se está escribiendo en el marco del arbitraje entre Corfo y SQM por discrepancias en los contratos de arrendamiento de pertenencias en el Salar de Atacama, zona donde la minera genera prácticamente la mitad de los ingresos de la empresa controlada por Julio Ponce.

Inserto en el proceso que se sigue adelante ante la Cámara de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), y que encabeza el árbitro Héctor Humeres, la defensa de la agencia estatal presentó un escrito denominado excepción de falta de jurisdicción o competencia, en el que pide que el mediador se declare incompetente y no conozca dos libelos, ambos interpuestos por SQM como contrademandas a los requerimientos originalmente presentados por Corfo.

Fuentes de la defensa de Corfo confirmaron a La Tercera la existencia de este requerimiento, el que, señalaron, tiene como objetivo apurar la revisión de la causa, alivianando el trabajo del árbitro Humeres y en ningún caso dilatar.

“Hay tres demandas de SQM y dos de Corfo. Las presentadas por SQM son en respuesta a las demandas de Corfo. Y al ser respuestas, estimamos que no procede que el árbitro las conozca y, por tanto, debe rechazarlas desde ya. No es una inhabilitación del árbitro, no tiene nada que ver con la calidad de este. Es una excepción de incompetencia, presentada sólo en contra de las demandas de SQM contra Corfo. Jamás hemos pretendido que el árbitro no siga conociendo las demandas”, señaló una fuente ligada a la agencia estatal que encabeza Eduardo Bitran.

La misma fuente aclaró que las dos demandas cuestionadas obedecen a requerimientos “de mera certeza”, en que SQM habría sostenido que el árbitro se debía declarar incompetente en el caso.

Efecto práctico

Por estos motivos, el caso ahora está en pausa, mientras el árbitro Humeres resuelve el escrito, lo que no ocurrirá antes de diciembre. Este procedimiento es parte del modelo de resolución de discrepancias de la CAM, pues es justamente el mismo árbitro el que debe resolver respecto de su propia inhabilidad para conocer determinadas causas. Así está planteado en el reglamento de esa entidad.

Sin embargo, al mismo tiempo significa que el resto de las acciones -el proceso está en etapa probatoria, luego que las partes no llegaran a un acuerdo conciliatorio a mediados de octubre- quedan detenidas hasta que se resuelva el escrito.

No obstante, otras fuentes ligadas al caso ven más amplio el efecto del requerimiento de Corfo y señalan que el escrito podría retrasar todo el proceso, el que ya acumula varios tomos, pues se obligaría la separación de las causas. Además, cualquier resolución que tome el árbitro podría ser apelada. De esta manera, fuentes ligadas al caso ven que el fallo no será dado a conocer antes del cambio de gobierno, en marzo de 2018.

En cualquier escenario, todos los consultados coinciden en que el fallo definitivo no se vislumbra en el corto plazo. De hecho, el propio gerente general de SQM, Patricio de Solminihac, señaló ayer en conferencia con inversionistas que “estamos confiados de que tenemos argumentos y habrá una resolución positiva para nosotros, pero esto podría tomar todo el próximo año. Lo que pensamos es que por nuestra parte, estamos disponibles para tratar de encontrar una solución negociada con Corfo antes que eso”.

Fuente: La Tercera/G. Orellana / C. León

Relacionada: