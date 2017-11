Codelco buscará en Asia un socio para negocio del litio

Minera, que reportó excedentes por US$ 1.614 millones al tercer trimestre, lanzó un nuevo plan de ahorro de costos por US$ 2.000 milones a 2020.

Una visita a Asia con el propósito de sondear posibles socios para el negocio del litio realizará la estatal Codelco. En el viaje participarán el presidente del directorio, Oscar Landerretche; el presidente ejecutivo, Nelson Pizarro, y el vicepresidente de Administración y Finanzas de la compañía, Alejandro Rivera, quienes tienen contemplado reunirse con ejecutivos de empresas de Japón y China.

Así lo confirmó ayer Nelson Pizarro. “Queremos entrevistarnos con empresas e institutos que conozcan del procesamiento del litio. Tenemos un encargo del Estado de Chile y lo estamos cumpliendo”, señaló.

El ejecutivo agregó que otro de los objetivos es aprender nuevas tecnologías de explotación del mineral. “Entendemos que no sólo la evapotranspiración es la manera de concentrar las sales de litio, y que hay otras tecnologías, y eso es lo que queremos mirar, conocer, y evaluar para poder seguir avanzando en los compromisos que hay con el gobierno”, señaló.

Por su parte Rivera explicó que si bien en una primera etapa pensaban en tener definido a este socio antes que finalice 2017, ese plazo deberá posponerse hasta que se obtenga el permiso necesario para realizar la explotación. “Estamos en una parte clave del proceso que es obtener el permiso que se llama contrato de operación del salar, que lo tiene que entregar el ministerio de Minería”, explicó, y agregó que además se deben realizar estudios de exploración en profundidad tanto en Maricunga como en Pedernales, para conocer con mayor certeza sus recursos.

Excedentes

Ayer la minera entregó sus resultados correspondientes al tercer trimestre de 2017, donde destacan utilidades por US$ 1.614 millones, cifra que supera en más de seis veces los US$ 254 millones que tenían como meta para esta parte del año. Del total, US$ 362 millones fueron obtenidos por concepto de gestión y el restopor el alza del cobre.

En relación a los procesos de negociación colectiva que enfrentará la estatal en 2018, el presidente de Codelco sostuvo que la productividad tendrá un rol relevante a la hora de discutir beneficios. “Cualquier incremento real por sobre la inflación o el IPC, tiene justificación si y sólo si está asociado a un incremento de productividad (…) actuaremos con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, con la prudencia que amerita el caso y reconociendo el esfuerzo que han hecho los trabajadores cuando así las cifras lo indiquen”, señaló.

Sobre la capitalización, Pizarro dijo que “esperamos que el gobierno nos entregue unos US$ 600 millones este año”. Además, indicó que avanzarán en un nuevo plan de ahorro de costos, que tiene como meta reducirlos en US$ 2.000 millones a 2020.

Fuente: La Tercera/Francisco González G.

Relacionada: