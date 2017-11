Instan a potenciar tecnologías para reducir huella de carbono en la minería del cobre

“Sin duda que se debe innovar en la producción, pero ello debe hacerse desde cómo se consigue el mineral de cobre o hierro, del modo más limpio e intentar resolver las necesidades del mercado, in situ, con clústers tecnológicos que muestren sus avances periódicamente”, concluye el reporte”, dice un reporte de la industria elaborado por la consultora EyC Data.

Un artículo del Centro de Estudios del Cobre, Cesco, firmado por su presidente Iván Valenzuela y el ex ministro Sergio Bitar, repasa el estado de la minería del país, llevando el foco a la llamada “minería del conocimiento”. Entre sus proyecciones señalan que la política minera chilena debe ser “líder en costos y productividad, mejorando la gestión y generando innovaciones que resuelvan los cuellos de botella relevantes y eleven rendimientos productivos en procesos, logística y transporte, digitalización y robótica (…) generando empresas que permitan elevar las exportaciones y realizar alianzas de tecnología avanzada”.

El artículo propone que Chile sea “líder ambiental, produciendo cobre verde, reduciendo la huella de carbono en su producción, generando subproductos y estabilizando los residuos peligrosos. Así, seremos preferidos como proveedores limpios”.

Lamentablemente, el tema no es tan simple si no se cuenta con una política de fomento adecuada, sobre todo en el campo de la pequeña y mediana minería.

En Chile existen más de 20 mil trabajadores en la pequeña y mediana minería, pequeños productores que -dependiendo de los ciclos de precios de los minerales-, se debaten entre expectativas no siempre cumplidas. Es un sector de baja estabilidad que podría ser pilar de lo que proponen los expertos como “la minería del conocimiento”.

El impulso que requieren las pymes mineras podría estar en la oportunidad que ofrecen las nuevas tecnologías. Uno de los ejemplos más convincentes se da en los ambientales y la estructura de costos económicos si, merced a estas tecnologías se potencia la operación in situ con equipamiento adecuado . “Hoy, si no tienes una planta de chancado, que puede costar 200 millones de pesos o una flota de camiones bateas, mejor no hacer nada, porque el mercado no paga –incluso con el cobre en 3 dólares-, que es el costo de una operación en cualquier faena”, asegura el ingeniero Jorge Fuenzalida Pedregal, asesor del proyecto Quebrada Seca en Atacama.

El experto sostiene que “si estás a más de 50 kilómetros de una fundición, solo es rentable enviar concentrado de cobre, pero esto aumenta exponencialmente la inversión. El gran dilema del pequeño y mediano minero que tiene propiedades para explotar con buenas leyes, es que ello se “evapora” al momento de entrar en producción, sobre todo por los costos de traslado.

Sobre el punto, el ingeniero Jorge Fuenzalida Pedregal comenta: “si los procesos pequeños enviaran a refinerías solamente lo que sirve, es decir sin material estéril, pues bajaría el riesgo en relaves, por señalar un primer gran efecto en la comunidad, acompañado de una buena estrategia de tratamiento de suelos contaminados. Aparte, bajarían los costos de flete y los procesos serían más estables”.

El papel de Enami

Enami ha sido hasta ahora una gran herramienta principalmente para los pequeños mineros “no ferrosos”. Pero hay que ir más allá y es el Estado de Chile el que tiene en su mano el poder del fomento organizado del país dice la gente de la mediana y pequeña minería. Este sería el momento de dar un salto, y “apalancar” con meridiana claridad a pequeños y medianos mineros.

Los estudios de Sonami, a 2014, registran que solo el 1,6% de la producción de cobre es responsabilidad de la pequeña minería y el 5,6% de la mediana, pero responden por el 30% de la mano de obra en el sector. Este tipo de empresas tienen más presencia en oro, plata y hierro. En toneladas métricas de cobre, la pequeña minería se acerca a las 90 mil, mientras que las medianas empresas aportaban más de 310 mil TM al año 2013, con el precio en su peak.

Bitar y Valenzuela afirman en su artículo que la inversión ya no tiene el rendimiento productivo de otrora, por lo que hay que atender a esta realidad y actuar ante la menor oferta, que ya no crecerá al ritmo de los últimos 30 años, aunque sí lo hará la demanda. Sobre este fenómeno, la consultora EyC Data, en su reporte mensual de octubre sobre mercado minero mundial, advierte que la mayor demanda por electricidad que se está proyectando es una manera de leer el mercado del cobre, pero también debe hacerse la lectura sobre hierro, que Chile posee en gran parte del territorio. Sin duda que se debe innovar en la producción, pero ello debe hacerse desde cómo se consigue el mineral de cobre o hierro, del modo más limpio e intentar resolver las necesidades del mercado, in situ, con clústers tecnológicos que muestren sus avances periódicamente”, concluye el reporte.

