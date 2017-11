Economía crece 2,2% en 3T impulsada por minería que anota su mayor registro en dos años

De acuerdo al Banco Central, la inversión cayó 2,3% arrastrado por construcción y otras obras que se contrajo 7,5%. Mientras maquinarias y equipos avanzó 6,4%. Pese a esta nueva baja, es la menor merma desde junio de 2016.

Definitivamente la economía chilena va tomando vuelo y logró un repunte. Y es que después de cinco trimestres consecutivos, la actividad volvió a crecer sobre el 2%.

Así lo reflejó el Banco Central (BC) en su informe de Cuentas Nacionales del tercer trimestre de 2017, donde indicó que el Producto Interno Bruto (PIB) del país creció 2,2% anual, siendo el mayor crecimiento trimestral en lo que va del año y el más alto desde principios de 2016.

En el desglose, el instituto emisor afirmó que en el tercer trimestre de este año se registraron dos días hábiles menos que en el mismo período del año pasado. En términos desestacionalizados, PIB registró un incremento de 1,5% con respecto al trimestre previo.

Según lo delineado por el ente rector, el resultado estuvo apoyado principalmente por la actividad en minería, seguida por servicios personales y comercio. Sin embargo, precisó que el crecimiento de estos sectores fue aminorado por la contracción en construcción, ítem que anotó la mayor incidencia negativa.

Respecto al gasto, el PIB fue impulsado por la demanda interna, lo que de igual forma fue en parte compensado por la caída de las exportaciones netas, subrayó el Banco Central.

De este modo, el ente emisor argumentó que el gasto interno se expandió 2,5%, “liderado por el consumo; aunque en forma marginal, la inversión también contribuyó al resultado”, rescató. El consumo, por su parte, creció 2,7% impulsado por gasto de los hogares que se expandió 2,8%. En tanto, el gasto del Gobierno 2,2%.

En cuanto a la inversión, el BC informó que registró un caída de -2,3%, afectado principalmente por construcción y otras obras que se contrajo 7,5%. Maquinarias y equipos, en tanto, subió 6,4%. Pese a esta nueva contracción, es la menor caída desde junio de 2016.

Respecto a este punto, Guillermo Le Fort, economista de Le Fort Economía y Finanzas, auguró que en el cuarto trimestre de este año, la inversión podría parar de caer. De todas formas, precisó que para cierre de año, el resultado será una caída importante de la formación bruta de capital fijo.

Para el próximo año, Le Fort espera que el sector construcción deje de caer y por ende, que la inversión comience a crecer.

En la otra vereda, el economista de BBVA, Cristóbal Gamboni, manifestó que no cree que la inversión logre cifras positivas en el último trimestre del año. “Es difícil que la inversión alcance una cifra positiva en el cuarto trimestre. En maquinaria y equipo podríamos ver cifras positivas, pero en construcción la caída fue mayor a la que teníamos incorporada. De este modo, construcción debería volver a mostrar cifras negativas en el cuarto trimestre y por lo mismo, la inversión podría ser cero o negativa”, indicó.

Una mirada más global entregó el economista de Rojas y Asociados, Patricio Rojas, quien manifestó una visión optimista respecto a la cifra de 2,2%. Rojas aseguró que “algunos sectores están tocando fondo y están empezando a recuperarse”.

A su juicio, el sector comercio ha mantenido una actividad algo más dinámica en el último tiempo, a lo que se suma la recuperación del sector de comunicaciones y servicios financieros.

Comienzo del repunte de la minería

El sector minero fue el que más sorprendió, ya que luego de ocho trimestres consecutivos con número rojos, la minería anotó una expansión de 7,5% anual. De esta manera, logró su mayor expansión desde principios de 2015.

Según el BC, el crecimiento se debió “a mayores leyes del mineral de cobre y mejores condiciones operativas de algunas de las principales empresas cupríferas”. A ello se suma el mayor precio del metal.

De esta forma, la minería del cobre creció 8,2%, mientras que el resto de la minería alcanzó una variación de 0,5%, que se explica por la mayor extracción de minerales no metálicos y la contracción de la producción de oro, hierro, petróleo y gas natural.

Desde BBVA reconocieron que el 7,5% superó sus expectativas. “Va un poco más allá de las bases de comparación, así es que es una buena cifra”, destacó Gamboni.

Si bien señaló el economista, la respuesta no es inmediata entre un aumento del precio del cobre y la producción minera, “si hay algo aunque sea menor. La cifra refleja que la situación en el mercado del cobre a nivel internacional, está mejor”.

Sin embargo, Patricio Rojas aseguró que para este año ya se sabía que la producción minera iba a aumentar cerca del 5%, por lo que la cifra no le sorprendió. “La minería en esta segunda parte del año va a mostrar números más altos por un tema de decisiones que tomaron las mineras hace algunos años”, precisó. Así las cosas, el economista explicó que el crecimiento de este sector, “no tiene que ver con una recuperación de la economía por parte del ciclo económico, no obedece ni a las menores tasas de interés, ni necesariamente a lo que está ocurriendo con el precio del cobre. Lo que está aconteciendo con la minería tiene un carril propio y no forma parte de una recuperación sino que de decisiones anteriores”, afirmó.

Fuente: Pulso/Constanza Ramos

