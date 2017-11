El intenso fuego cruzado entre Huertos de Catemu y la minera de Juan Rassmuss

Conflicto se arrastra desde 2009:

La tranquilidad de Catemu, la ciudad de la V Región famosa por sus paltas, se ha visto interrumpida en los últimos meses, por el recrudecimiento de la disputa que tiene la productora de paltas Huertos de Catemu, relacionada con Carlos Griffin, con Minera Amalia, ligada a Juan Rassmuss Raier, accionista de referencia de la acerera CAP y controlador del holding minero Cemin.

La firma agrícola acusa a la minera de dañar parte importante de sus hectáreas, mermando su producción, lo que ha dado paso a una larga lista de acciones judiciales cruzadas.

Ambas empresas son vecinas. Huertos de Catemu debutó en 2002, a un lado de un antiguo proyecto minero que era de Enami, que por esos años se encontraba en operación de baja escala. Pero en 2007, Minera Amalia retomó estas operaciones para producir cátodos de cobre de alta pureza. El conflicto empezó en 2009. Entonces, Amalia realizó un cambio en el sistema de riego del ácido sulfúrico que riega las pilas de mineral. De goteo, pasó al riego por aspersión, lo que, a juicio del productor agrícola, afectó la plantación de paltas.

Minera Amalia pagó a la agrícola $34 millones por los eventuales perjuicios causados. Sin embargo, Huertos de Catemu señala que siguió sufriendo por la actividad de la minera, por lo cual la demandó ante el 1° Juzgado de Letras de San Felipe. Tras ello, en febrero de 2011, las partes suscriben un contrato por el cual Minera Catemu (ligada a Minera Amalia y Cemin) compró 50 hectáreas de tierras de Huertos de Catemu supuestamente dañadas por la actividad extractiva, con el compromiso de no perseverar en las acciones judiciales.

¿Se solucionó el problema? No. Siguen los juicios, ya que la minera demandó a su vez, en 2012, a Huertos de Catemu, por no haber abandonado a tiempo el terreno que les había vendido y con ello interrumpió un pago de US$ 150 mil, en el marco de la venta de los terrenos de la agrícola a la minera.

Huertos de Catemu y su dueño, Carlos Griffin, no se quedaron de brazos cruzados. En 2014 la firma arremetió con una demanda por daño ambiental en el Tribunal Ambiental de Santiago, el que rechazó esta acción. La minera de Juan Rassmuss resalta que “el Tribunal Ambiental descartó la existencia de todo tipo de daño ambiental atribuible a las operaciones de la planta”.

Tras ello, la minera interpuso, en 2016, una demanda civil indemnizatoria por $2.350 millones, que no prosperó, dado que el tribunal se declaró incompetente. Haciendo uso de la cláusula arbitral contenida en los contratos de hace seis años, en abril de 2017 las partes comenzaron un arbitraje en la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), que aún no se resuelve.

Paralelamente con ello, Huertos de Catemu volvió a insistir ante el Ministerio Público con que la firma extractiva contamina. El 11 de octubre interpuso una querella en el Juzgado de Garantía de San Felipe, donde señala que desde la planta de procesamiento cuprífero de Minera Amalia se estarían filtrando sustancias contaminantes a las napas subterráneas, e hizo una denuncia por delito ambiental ante la Brigada de Medio Ambiente de la PDI.

¿Qué dice Minera Amalia sobre todo esto? La minera ligada a Juan Rassmuss resalta que “ninguna de las acciones interpuestas en contra de la planta Amalia (en Catemu) ha prosperado, incluyendo una de ellas que fue revisada y totalmente desestimada por el Tribunal Ambiental, descartando la existencia de todo tipo de daño ambiental atribuible a las operaciones de la planta”. Y señala que, “pese a lo contundente del fallo del Tribunal Ambiental, cuya sentencia se encuentra a firme, el señor Griffin ha persistido en las acciones legales, carentes de todo fundamento”.

EL CONFLICTO lo han ventilado a través de diversas acciones legales en la justicia civil, penal, en los tribunales ambientales y también a través de un arbitraje en la CCS.

Fuente: El Mercurio