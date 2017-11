Elecciones a la sombra de Dominga y la falta de servicios básicos

A 60 kilómetros de La Serena, el polémico proyecto minero-portuario Dominga sigue dividiendo a la comunidad. En los muros de algunas calles se logran ver grafitis que rechazan la iniciativa, pero los vecinos afirman que hay una importante parte de la población que sigue esperando que alguna vez Dominga se abra… Y eso lo expresarían en los votos de esta elección.

“La gente lo apoya, porque acá todos quieren trabajo. Yo estoy sin trabajo desde hace más de tres años”, dice Jessenia Figueroa (28), quien camina junto a su hija de la mano entre las calles de tierra de La Higuera. “En general, la gente de la caleta está en contra, pero acá en el pueblo nosotros no vivimos del mar”, explica. Coincide con ella María Álvarez (50), quien, mientras con una escoba barre parte de la plaza central del pueblo, comenta que muchas personas apoyan el proyecto pensando en las próximas generaciones: “Quizás no es lo mejor para uno (Dominga), pero para los hijos sí. En mi caso pasa que mi hijo estudió después del colegio y ahora no está donde quería, se tuvo que ir de acá”.

Tanto Figueroa como Álvarez irán a sufragar hoy. Pero ninguna tenía en los días previos un candidato fijo en mente. Decepcionadas ambas de las promesas que han hecho candidatos anteriores, decidirán recién en las urnas su voto. “Yo no sé nada de los candidatos. Me da un poco lo mismo por quién votar porque nadie ayuda”, dice molesta Figueroa, aunque da el dato de por quién se inclinen quienes están a favor de la iniciativa minera: “Solo sé que acá dicen que si sale Piñera, va a abrir Dominga”.

Johanna Villalobos (39) concuerda explicando que pese a que la zona ha sido comúnmente de izquierda, la gente está confiada en que saliendo elegido Sebastián Piñera, Dominga se abre. “Lo ven como sustento para sus hogares”, dice.

Si es por ambiente electoral, poco se ve en el pueblo. A diferencia de otras ciudades, en donde hay zonas delimitadas para poner palomas de candidatos, en La Higuera hay contadas casas con carteles. En la mayoría aparece la postulante a consejera regional por esa zona: Dinka Herrera, quien además es la esposa del alcalde de la comuna, Yerko Galleguillos, ambos de la UDI. Los vecinos comentan que antes se veían anuncios de otros candidatos, pero de un día para otro los afiches desaparecieron. Lo que ha hecho que, en algunos casos, las personas del pueblo solo conozcan a Herrera como candidata a ese cargo.

Si bien gran parte de los consultados afirmaba que concurriría a votar hoy, todos dicen sentirse defraudados de los políticos. La razón fundamental es la que expresa Carlos Álvarez (49): “Me voy a morir sin conocer un alcantarillado en La Higuera”. La promesa de múltiples candidatos, cuentan los vecinos, ha sido esa, pero en la zona siguen viviendo con pozos. “El alcalde dijo que esperáramos al año 2020 para eso, pero si es que se aprueba”, dice Villalobos, desesperanzada. Álvarez, también molesto, explica por qué irá a votar de todas formas: “Aunque todos prometan las mismas cosas de siempre, al menos soy de la idea de que La Higuera tiene que cambiar. Y para eso hay que renovar las caras”.

Fuente: El Mercurio

Relacionada: