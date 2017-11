Codelco consigue reducir sus costos de operación

La minera chilena viene realizando un trabajo de ahorro desde hace cuatros años en procesos de producción obteniendo resultados positivos

Codelco espera que el cobre se sitúe en US$2,3 la libra en 2018

Luego de meses de trabajo, la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) logró disminuir notablemente el monto presupuestado para el área de producción. La operación tuvo como objetivo centrarse en los gastos de la libra de cobre, al fin de acortarla en 19%. Actualmente, ese índice equivale a US$ 1,31 por gramo, el cual está dentro del rango permitido por el sector industrial (US$ 1,47). Hace cuatro años, el costo superaba la barrera permitida por gramo en US$ 0,16 al promedio del rubro.

A través de un comunicado interno, la empresa felicitó a su personal por el trabajo eficiente que viene realizando. La labor ayudó a contrarrestar factores perjudiciales para la empresa como la disminución del precio del cobre, el cambio en las leyes de minerales y el aumento de combustible (45%) y energía eléctrica (17%), productos necesarios para el proceso de producción.

De esta forma, José Robles, vicepresidente de Productividad y Costos de Codelco, hizo hincapié en los números positivos que muestra su capital humano. El equipo logró aumentar los indicativos por persona. Así, cada trabajador del área de producción incrementó en 10,1 toneladas su producción, en los últimos cuatro años. “La búsqueda de procesos de innovación, la optimización de servicios de terceros, la mayor coordinación, la buena planificación, entre otros, han puesto el bienestar común sobre el interés individual y ha sido clave”, acotó Robles.

Por último, la recuperación de activos no corrientes: como los camiones, junto a la reducción de productos en los procesos, respetando las políticas de uso responsablemente, fueron las mayores fuentes de ahorro para la empresa chilena.

Fuente: El Comercio

