Perú-Gobierno deja en suspenso licencia de operación para proyecto minero Tía María

“El ministerio no puede darle la licencia al proyecto Tía María porque hay un tema judicial que está en marcha, hasta que no se resuelva no podemos tomar ninguna decisión”, anunció la ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín.

Southern, propietaria del proyecto, mantiene un proceso judicial con la empresa Concesión Minera Vania. Esta reclama como suyas 50 hectáreas de terreno donde se desarrollará el proyecto cuprífero.

En esa área, Southern planea colocar las plantas para realizar el proceso extractivo.

“Existe una medida cautelar que debe ser resuelta […] Somos muy respetuosos de las decisiones judiciales”, agregó Aljovín.

Por su lado, el presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Cornejo Reynoso, afirmó que la iniciativa extractiva está paralizada de facto porque el pueblo no ha dado todavía la licencia social. “El proyecto no está paralizado por un proceso judicial, Tía María no avanza porque el pueblo no quiere que exploten sus tierras que se contaminarán. Nuestra opinión es la que debe priorizar el Estado”, señaló.

Y añadió:“Hay intereses políticos, del gobierno, y económicos, de la empresa, es por eso que el presidente [Pedro Pablo Kuczynski] hasta ahora no desiste del proyecto”.

La presidenta de la Junta de Usuarios de La Ensenada, Marilú Marroquín, sostuvo que el gobierno debería entablar un juicio contra Southern por fraguar información en su Estudio de Impacto Ambiental, pues adujo que los terrenos hoy en litigio estaban libres.

La República intentó contactarse con representantes de la minera para recoger su versión de los hechos, pero en todo momento evitaron dar respuesta. ❧

Fuente: La República

