El uso de tecnologías propias y expertos altamente calificados, han llevado a SQM liderar el procesamiento de las salmueras que el Salar de Atacama entrega.

Rodeado por las cordilleras de Los Andes y de La Costa se extiende el Salar de Atacama, cuya riqueza es extraída por una de las empresas que más historia tiene en el país, en cuanto a litio, yodo y potasio.

Supera los 2 billones de dólares en ventas y cuenta con oficinas comerciales en más de 20 países, lo que permite que sus fórmulas de negocio lleguen a clientes en 110 países de Europa, América, Asia y Oceanía.

En la Segunda Región de Antofagasta, desde Calama o San Pedro de Atacama, por la Ruta del Desierto, se llega a las instalaciones de SQM Salar.

Una vez en la mina, se aprecia el orgullo de quienes trabajan en esta empresa de minería no metálica. Destacan los avances tecnológicos que han desarrollado de acuerdo a las necesidades que la inmensidad del Salar les impone.

En faena, lejos de la contingencia, de los conflictos y de lo que el gobierno, a través de Corfo pueda decidir, los 1300 trabajadores propios y los 2000 trabajadores externos de SQM Salar de Atacama, laboran en la producción de cloruro de litio, nitratos, potasio, yodo y sus derivados, que son esperados en diversas latitudes del mundo.

Tan diversas son las culturas y los requerimientos de quienes consumen sus productos, que uno los solicitan tal cual como salen de la planta, mientras otros, como los agricultores brasileños, los piden de color rojo. Para ello la empresa debió buscar la fórmula para teñirlo.

LITIO

Cabe consignar que en este salar se encuentra más del 50% de las reservas del litio a nivel mundial y el proceso de producción se puede demorar hasta un año y medio.

Según explican en la compañía, el Salar de Atacama es fuente de salmueras subterráneas, formadas por lixiviación natural desde la cordillera de Los Andes: a través del tiempo, los diversos minerales encontrados bajo la corteza de superficie salada, han descendido desde las montañas y se han acumulado en concentraciones crecientes.

Además de las altas concentraciones de sus salmueras, el Salar tiene bajos costos de procesamiento debido a su reducido contenido de magnesio; tiene mayores índices de evaporación que otras planicies de sal del mundo y da la posibilidad de operar todo el año, gracias a las privilegiadas condiciones climáticas que lo favorecen.

Según lo que indicó el Gerente de Producción de SQM Salar, Gilbert Maldonado “las salmueras son bombeadas desde abajo de la corteza salina, en dos áreas diferentes del salar. En una de ellas, las salmueras extraídas contienen niveles de concentración de potasio y litio sin precedentes. En la otra, las salmueras obtenidas contienen altas concentraciones de sulfato y boro.

Luego de su extracción, son ubicadas en las lagunas de evaporación solar de SQM, que cubren 1.700 hectáreas aproximadamente”.

De las soluciones resultantes y tras una serie de procesos, SQM produce cloruro de potasio, carbonato de litio, sulfato potásico, ácido bórico y cloruro magnésico.

SQM posee derechos para explotar los recursos minerales de un área que cubre aproximadamente 196.000 hectáreas de terreno del Salar de Atacama, y han solicitado contar con derechos adicionales para explotar y explorar aproximadamente 26.000 hectáreas y 145.000 hectáreas, respectivamente.

La edad promedio ponderada de sus instalaciones mineras en el Salar de Atacama es de aproximadamente 6,8 años. La principal fuente de poder usada para operar es la electricidad.

La producción de Carbonato de Litio e Hidróxido de Litio se origina a partir de soluciones de cloruro de litio obtenidas en el Salar de Atacama como sub-producto de la producción de cloruro de potasio. Dichas soluciones son posteriormente procesadas para producir Carbonato e Hidróxido de Litio en una planta ubicada en el Salar del Carmen, en las cercanías de Antofagasta.

“Lo que contienen las piscinas es una solución salina que por la energía solar comienza a perder su equilibrio con lo que se puede precipitar y concentrar las soluciones a los niveles que requerimos”, indicó Maldonado.

Agregó que con estas soluciones se puede producir cloruro de potasio, que se utiliza como fertilizante para el sector agrícola; además de hidróxido y carbonato de litio y sales de potasio.

Estos productos son procesados una vez que se realiza la cosecha de sal. “De la cosecha de sal se extraen las sales de potasio, que se realiza con camiones de 70 toneladas que las transportan a las plantas de potasio, para realizar los procesos de flotación, molienda, filtrado, para entregar el producto final”, dijo Gilbert Maldonado.

Respecto a la producción de litio, Maldonado explicó que una vez que las sales de potasio precipitan, el litio aún continúa en la salmuera en su proceso de concentración. “Cuando llega a la poza, la salmuera tiene un 0,18%, pero cuando se extrae puede llegar a un 6%, lo que puede tardar un año y medio, el que una vez extraído se despacha al Salar del Carmen”.

Es en ese punto donde se produce el hidróxido de litio, con una capacidad de 13 mil toneladas métricas y carbonato de litio, que llega a las 63 mil toneladas.

Respecto a la planta de sulfato de potasio, el experto señaló que tiene como subproducto ácido bórico, que no están produciendo en estos momentos. La planta que tiene una altura equivalente a un edificio de 10 pisos, se encuentra totalmente automatizada.

“A partir del año 2009, diseñamos, generamos y propusimos construir una nueva planta de cloruro de potasio, KCL, esto fue como el puntapié inicial para enfocar nuestras producciones fundamentalmente a Kcl. Estamos hablando de saltar de los 300 mil a 450 mil toneladas. Se le hicieron algunas modificaciones a la planta y alcanzamos las 600 mil toneladas, pero ya en este período ya estamos produciendo entre 1 millón 200 mil a 1 millón 300 mil toneladas. Duplicamos nuestra producción”, explicó el Gerente de Producción de SQM Salar.

Indicó que las instalaciones que tienen en la actualidad en el Salar de Atacama están en línea con el nivel de producción que se han propuesto, sin embargo, informó que están trabajando en el Salar del Carmen con una nueva planta, que aumente la producción de 48 mil toneladas a 63 mil toneladas.

Explicó también que la salmuera de potasio, genera SOP estándar, que es un producto de gran venta, aunque el que más es apetecido por el mercado es el Ultra SOP. “Es un producto libre de cloro, que es muy requerido por los agricultores. Además, tenemos la gama del cloruro de potasio húmedo, el que se puede secarlo o compactarlo o granularlo, el que también se ocupa como fertilizante. Parte de este MOP H es enviado a María Elena, con el que pueden producir nitrato de potasio”, aseveró.

Respecto a negocio, Maldonado dijo que tienen un Capex y un Opex bajos, lo que permite hacer que los procesos sean más competitivos y están en la búsqueda de alternativas para lograr que los costos se mantengan en sus valores o disminuirlos.

Destacó además dentro de los profesionales que se desempeñan en SQM a los Hidrogeólogos. “En Chile creo que no hay ninguna carrera que tenga esa orientación. Mucha geología, pero en hidrogeología no hay, por ello la cantidad de profesionales que tenemos y el conocimiento con que cuentan, nos permite poder trabajar y cumplir con mantener un Opex bajo. En cuanto a la mejora continua de los procesos, siempre estamos estudiando. Tenemos cerca de 60 ingenieros de procesos, que generan ideas que permiten ser cada vez más eficientes y con ello tener los costos controlados”, señaló Maldonado.

Es importante señalar que las variables naturales de la zona deben ser medidas en forma permanente, como velocidad del viento, temperatura, evaporación, precipitaciones, radiación. “Con todos esos datos que son captados cada cinco minutos por las tres estaciones meteorológicas que tenemos, se trabaja en los diversos software para determinar el movimiento de las salmueras”, indicó.

DE LOS POZOS

El Modelo hidrogeológico es de gran importancia, ya que en esta operación de SQM tienen 4.332 pozos distribuidos en toda la zona del Salar. “Algunos de esos son explotados y con los cuales producimos y otros son para explorar. Contamos con 2.594 pozos de exploración con información estratigráfica, con los que sabemos de qué está constituido el suelo”, aseveró Maldonado.

Agregó que hay más de 130 mil metros registrados de perforación y 13 mil metros con perforación diamantina. Las máximas profundidades geológicas han llegado a 700 metros con aire reverso y 800 metros con diamantina.

“Tenemos 3.314 pozos con información de exploración hidro química. La química es medida sistemáticamente en cada uno de esos pozos. Con más de 162 mil muestras químicas a la fecha, con los cuales se arman estos modelos. Cada una de esas muestras tienen 10 analitos, es decir, 1 millón 458 mil 900 de datos con los que deben trabajar”, explicó el Gerente de Producción.

PLANTA

“Desde la planta el producto sale con la misma ley que entró, pero el valor agregado es que entrega el producto granulado que va directamente al cultivo para que después sea disuelto por medio del regadío”, explicó Fabián Márquez, Jefe de Productos Terminados de SQM Salar.

Lo que entregan las plantas de productos intermedios es KCL con una ley de 93% a 94%, pero tiene un porcentaje de humedad cerca del 8%, se deja reposar en cancha para lograr humedades del 5%, que es lo que ingresa a planta.

la planta se divide en cuatro áreas, secado, que es donde se reduce la humedad del 5% hasta lograr un producto con una temperatura de 140°, que es lo que se requiere para poder compactar.

“En el proceso de compactado se genera una briqueta, que es como una lámina 2,20mm máximo de espesor para luego pasar por la fragmentadora, donde se fractura la briqueta generando partículas de 2,5 pulgadas para que luego pase al primer clasificado”, dijo Máqrquez.

En esta planta existen harneros primarios y secundarios, donde se clasifica el producto. “Tenemos sistemas de molienda que generan un circuito cerrado en cada uno de los sistemas de clasificación, tanto primario como secundario. Finalmente pasa a la fase final donde se genera la malla de corte, donde se obtienen dos tipos de productos. Con un 7% máximo sobre malla 5, que es el producto plus y que tiene una ley de 95,5 y con una característica de 12% sobre malla 5, con una ley de 95% de KCL que es el producto normal”, explicó.

Agregó que en esta última fase se le adiciona aceite que es para mejorar las propiedades físicas del producto, el que cuando es tratado, manejado por cargador, puesto en el puerto, embarcado y llega al cliente no sufra la degradación y le llegue un producto granular completo y no con exceso de polvo fino.

DE LAS SALMUERAS A LAS VIÑAS

Atacama Tierra Fértil, es el programa que lleva adelante SQM en el Salar de Atacama, con los agricultores de la zona, que hoy producen vino sobre los 2.400 metros de altura y se han hecho parte del turismo, a través de las catas de vino.

Muchos de ellos contaban con pequeñas viñas de uva país, pero luego de la intervención de la compañía hoy cuentan con nuevas cepas y están produciendo a través de una cooperativa que formaron para poner en el mercado su producto.

El encargado del Programa, es Atilio Narváez, quien informó que “son 20 los agricultores que forman parte del proyecto. Estos están en sectores como Celeste, Toconao, Zapa, Socaire, Talabre y San Pedro de Atacama. Con nuestra supervisión y apoyo han logrado una exitosa producción y manejo de las vides”.

Agregó que en 2008 comenzaron a trabajar en San Pedro de Atacama con cuatro viñateros, que tenían parras de uva país blanca con el que hacían un vino criollo.

“Cuando llegamos con un enólogo hizo las primeras evaluaciones de ese vino y determinó que tenían cierto potencial. Se compraron uvas en el centro del país y se les enseñó a hacer vino. La gente se entusiasmó y en 2010 decidimos introducir cepas nuevas”, aseveró Narváez.

Agregó que con un grupo multidisciplinario se decidió introducir cepas adecuadas para esta zona. “Con la severidad del agua, del terreno, del clima, de la atura. Se escogió el mejor que se ha desarrollado y se nos decidimos por la variedad Syrah, que es la que pensamos que podía resultar”.

Así, en el desierto más árido del mundo, luego de haber logrado una plantación por sobre las 20 mil parras, esos agricultores se agruparon en una cooperativa donde producen su propio vino, el que tiene denominación de autor, ya que cada etiqueta lleva el nombre de quien lo produjo y bajo las condiciones que lo hizo.

Manuel Tejerina, uno de los agricultores beneficiados, dijo que a pesar del trabajo que significa tener vides en estas latitudes, está muy contento, tanto por los resultados de la producción, pero también por el apoyo en cuanto en captura de agua, uso de fertilizantes e incorporación de energía solar, que ha realizado SQM.

Los resultados son tan positivos, que Tejerina dijo que espera seguir creciendo con su viña, ya que es una actividad que le da más rentabilidad que los árboles frutales que anteriormente eran su fuente de ingreso.

El próximo paso de estos nuevos viñateros no sólo es aprovechar las condiciones del desierto para hacer rutas del vino nocturnas y construir la nueva bodega, sino que miran más allá de las fronteras para llegar con el vino Ayllu, producido en las alturas del Desierto de Atacama al extranjero.

CORFO v/s SQM

Según se ha informado desde Corfo, la autorización de la cuota de litio de SQM para la explotación del Salar vence en 2030, pero por el nivel de explotación que lleva a la fecha, ésta duraría hasta 2023.

Corfo exigió un cambio real para poder establecer una relación societaria de largo plazo basada en principios de buena fe, transparencia y apego a las disposiciones legales y normas mínimas de ética en los negocios, sin embargo Julio Ponce Lerou señaló que aceptaría si se extiende el contrato vigente hasta 2043, lo que fue rechazado por la entidad estatal, así las cosas, al cierre de esta edición aún no se conocía la resolución respectiva.

POZAS DE LITIO Y MOP

• 360 Pozas Solares

• 41.6 Km2 Area de pozas solases operacionales

• 44,6 Km2 Area basal de pozas solares

• 49 km2 Area toral de pozas solares

• 4,060 Km2 Tuberías de agua y salmuera

• 2,450 Km Caminos