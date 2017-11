La Corporación está en la búsqueda tanto del cobre verde como del desarrollo de nuevas tecnologías para adecuarse a los actuales requerimientos del mercado.

“El tren de la innovación ya arribó y aquellos que quieran llegar a la estación programada, si no se han subido deben hacerlo lo antes posible”, dijo Sergio Parada, Gerente de Innovación y Tecnología de Codelco, quien precisó que los principales desafíos que tiene en su cargo es hacer realidad la estrategia de innovación que ha definido la Corporación.

“Es pasar de entender la innovación no sólo como creación de conocimiento, sino como una agregación de valor hacia el negocio y de forma acelerada, porque con el desarrollo tecnológico que está ocurriendo en el mundo, los tiempos se acortan cada vez más. El que no innova hoy definitivamente se le va a ir el tren y no va a ser capaz de llegar a la estación que quiere”, aseveró Parada.

Agregó que si las empresas quieren ser exitosas en el futuro y mejorar su competitividad y posicionamiento en el mercado, van a tener que ser innovadores y tomarla como uno de los pilares estratégicos fundamentales.

“También estamos viendo que la innovación tiene que centralizarse en Las personas. Si no somos capaces de adaptar nuestras organizaciones al mundo que se viene, definitivamente cualquier esfuerzo que hagamos va a ser puntual, va a ser exitoso por un tiempo corto, porque son las personas son las que finalmente hacen el trabajo y lo hacen sostenible. Debemos entender que la innovación no sólo es tecnología y adaptarla, sino que también es trabajar con las personas, generarles nuevas habilidades y conocimientos y adaptar a ese nuevo trabajador al futuro que se viene”.

¿Cómo esperan lograr esto?

No es fácil, porque muchos trabajadores en la minería tienen décadas de experiencia y han sido exitosos operando de forma tradicional, pero cuando ellos ven que sus beneficios están asociados a la seguridad de su trabajo, a una mejor calidad de vida laboral, a un mayor conocimiento de la labores que realizan, cuando se dan cuenta que están adquiriendo otras habilidades que no tenían, la gente se convence.

Es increíble cómo una persona viendo todos esos beneficios, que no sólo se refleja en el trabajo, sino que a nivel familiar y un beneficio social, se adaptan rápidamente.

Creo que hay ocasiones que nos colocamos una muralla y paradigmas que creemos que son difíciles de derribar y a veces son mucho más fáciles de lo que se cree.

Esto también tiene que estar alineado con los nuevos trabajadores y los nuevos profesionales, que es la generación Millennials, que vienen con otra mirada, con otras habilidades, otras necesidades, otras visiones de desarrollo de lo que quieren ser ellos mañana.

Esta es una transformación global, que no se va a detener.

¿Eso se haría trayendo profesionales de afuera o reconvirtiendo a los que tienen?

Creo que es un mix. Tenemos que aprovechar mucho el conocimiento interno que tenemos y las grandes capacidades profesionales que hay en esta empresa.

Como también hay que saber atraer nuevo talento desde fuera. De nuevas generaciones, como también más talento femenino. Y para eso, también debemos cambiar como empresa.

Recién dijo que innovación no necesariamente es tecnología. ¿Pero cómo conversan ambas áreas en Codelco?

Tenemos tres grandes pilares dentro de la estrategia de innovación, entendida como agregación de valor al negocio.

Uno, que es traer tecnología que está desarrollada, a la que llamamos innovación incremental, que es adaptar rápidamente tecnología e integrarla a nuestros procesos mineros. Ese es un camino de corto plazo. Hoy existen mucha tecnología que se ha desarrollado en el país y en el mundo y la estamos incorporando en proyectos que agreguen valor.

Lo segundo, es tener una mirada de mediano y largo plazo que es la innovación disruptiva, son los quiebres tecnológicos que esta empresa y este rubro minero necesita para poder mantener su competitividad y transitar a lo que es una minería sustentable, una minería verde, que va a ser la minería de mañana y la gran necesidad del futuro. En eso estamos trabajando, en definir dónde están los focos estratégicos de la innovación disruptiva.

El tercer pilar estratégico es la minería digital. Es todo este cambio que está ocurriendo a nivel mundial cada vez de forma más acelerada y que significa cómo poder controlar en forma automática las operaciones.

Codelco tiene su Centro Integrado de Operación de la División Ministro Hales, que se ubica a más de mil kilómetros de distancia de la División, en la comuna de Las Condes en Santiago; lo estamos haciendo con El Teniente; estamos diseñando la ingeniería de Chuquicamata, de Andina y de las otras divisiones y quizás de aquí a cinco años vamos a tener todas las operaciones controladas en grandes centros de operación integrados.

Adicionalmente están el Big Data y la inteligencia artificial, que permiten predecir comportamientos de operaciones y tomar las medidas correctivas antes de que ocurran los eventos.

Definitivamente estamos dando pasos agigantados en lo que son los equipos autónomos, ya sea en Gabriela Mistral, con los camiones autónomos; en El Teniente, donde estamos desarrollando los LHD semi- autónomos; vamos a avanzar con todo el equipamiento minero subterráneo para que el día de mañana no tengamos gente en equipos mineros dentro de una mina subterránea, y que hoy ya es factible.

También estamos avanzando fuertemente en robótica, por ejemplo hace dos meses iniciamos la operación de toda un área productora de láminas iniciales en Ventanas, de forma totalmente robotizada. Hoy es un área de alta productividad, alta eficiencia y evitamos los riesgos para los trabajadores, ya que retiramos a todas las personas de la faena manual que existía.

COBRE SUSTENTABLE

¿Cuándo hablan de exportar cobre sustentable se basa en esto que me ha dicho?

La tendencia mundial va hacia más respeto con el medio ambiente y los recursos naturales; con ser responsables en el área geográfica en el que se trabaja y con las comunidades indígenas y locales; generar focos de desarrollo que permitan no solamente crecer en base al negocio minero, sino que en educación, en servicios, en salud, es decir en ámbitos que permitan que las personas que viven cercanas a los lugares de operación, vivan mejor.

Definitivamente el consumidor está mucho más consciente y preocupado de donde vienen los productos que consume. Todo el mundo minero, incluido Codelco en él, está viendo cómo transitar hacia el concepto de una minería mucho más verde, donde pueda existir la trazabilidad del producto que se genera, es decir que su producción no haya impactado en forma negativa el medio ambiente, que nos hemos hecho cargo de todos los temas que se generan como operación minera, se ha tenido una relación con el entorno en el que está inserta la operación.

Además está relacionado con cómo se produce. Con menos consumo de agua, menos emanaciones de dióxido de carbono o de gases que impacten negativamente a la atmósfera, al clima, un montón de cosas que cada vez van a ser más exigente y estamos trabajando para que ese cobre pueda ser trazable y que el día de mañana cuando coloquemos un cátodo en el mercado, se pueda distinguir porque proviene de una minería responsable, virtuosa e inclusiva, con las comunidades aledañas, con el medio ambiente, con los recursos naturales.

Uno de los puntos que podría darle menos puntaje a ese cobre son las fundiciones. ¿Cómo están desde el punto de vista tecnológico y de la innovación. Desarrollándolas para cumplir con la nueva norma que las regirá?

Creo que es un paradigma el tema de las fundiciones. Las que existían hace 20 años atrás no tenían control en las emanaciones que producían. Hoy Codelco ha hecho una inversión relevante en todas sus fundiciones, que son cercanas a los US$2000 millones para cumplir con el DS28, que entra en vigencia en diciembre de 2018. Nuestras fundiciones van a ser las que tendrán menos emanación de gases a nivel mundial, vamos a estar capturando sobre el 95% del dióxido de azufre, SO2, que se genera, vamos a capturar sobre el 95% del arsénico que emanaba de ellas, eso va a significar fundiciones limpias y respetuosas con el medio ambiente.

Nuestra fundición de Ventanas ya cumple con la normativa y el resto tiene que cumplirla en diciembre del próximo año.

FUTURO DE CODELCO

¿Qué importancia tiene esta Gerencia para los proyectos estructurales que tiene esta Corporación?

Los proyectos estructurales para nosotros son relevantes, porque son los que van a sustentar la empresa en los próximos 40 a 50 años y, por lo tanto, el tema del desarrollo tecnológico es un pilar fundamental para su desarrollo y para la sustentabilidad de este negocio.

En este camino estamos desarrollando todo lo que son los equipos autónomos en minería subterránea, con el fin de que nuestro gran proyecto o “Buque Insignia”, como le llama nuestro Presidente Ejecutivo, que es Chuquicamata Subterránea vaya completamente automatizado, tengamos sólo las personas necesarias adentro, aquellas que vayan a mantener algunos equipos en forma puntual.

Todo este desarrollo tecnológico que estamos haciendo va a sostener el proyecto del Nuevo Nivel Mina de El Teniente, mediante mejor conocimiento y manejo del macizo rocoso en profundidad; de lo que va a ser quizás la futura concentradora de Radomiro Tomic; y a futuro se pueda desarrollar el proyecto de Andina; son proyectos fundamentales. La innovación y el desarrollo tecnológico son la base para que todos estos proyectos tengan éxito que todos esperamos y que el país requiere para su desarrollo.

¿Estas nuevas tecnologías se están buscando en Chile o en el extranjero?

Con esta mirada se generó Codelco Tech, que es nuestro brazo ejecutor del desarrollo tecnológico de Codelco. La Gerencia Corporativa de Tecnología y Negocios es la que vela por el cumplimiento de la estrategia y de administrar el contrato que tenemos con Codelco Tech, que es esencialmente desarrollar y buscar la tecnología no solamente en Chile sino que también afuera y, si es necesario, hacer los convenios que se requieran para poder implementar esa tecnología. Codelco Tech es nuestro brazo ejecutor en tecnología aplicada a la minería.

¿Cómo va a funcionar? Ya que Codelco Tech habló de comercializar la tecnología, pero es sabido que cuando éstas se desarrollan para Codelco, los derechos quedan para la Corporación. ¿Están pensando en una apertura?

Lo que pasa es que el mundo ha cambiado. Hoy, trabajar en un ambiente cerrado no lleva a nada, ha sido el gran fracaso a nivel mundial. El mejor ejemplo es China. Se abrió al mundo para poder desarrollarse y hoy está avanzando a pasos agigantados.

Para nosotros el concepto es el mismo. Codelco va a desarrollar tecnología que requerimos y ojalá seamos los primeros en tomarla, pero esa tecnología está disponible para el resto de la industria, porque si no la vende Codelco Tech, la va a vender otro.

Hoy día la puede desarrollar cualquiera y si para Codelco fue exitoso un desarrollo tecnológico y Codelco Tech puede generar ganancias en su venta y comercialización, fantástico.

Eso va a impactar a este país en forma positiva porque vamos a estar exportando tecnología y nos va a colocar como un pilar estratégico fundamental para el desarrollo de Chile.

Además, Codelco Tech tiene un esquema que es novedoso en Chile porque está incentivando la generación de start ups, pequeñas empresas emprendedoras que ayudan a buscar soluciones tecnológicas para los problemas que se están planteando. Esto va a da lugar también a que pequeños emprendedores puedan aportar al desarrollo tecnológico de Codelco y del país.

¿Si se comercializa. El tema de las patentes ya está resuelto? Ya que ese ha sido un punto importante entre las compañías mineras y los desarrolladores.

Lo que pasa es que no hay que patentar para resguardar el conocimiento, hay que patentar para agregar valor y comercializarlo. Ese es el gran cambio que tiene Codelco Tech.

El conocimiento no agrega valor sino se lleva a la práctica. Lo que queremos es que Codelco Tech patente la innovación para que agregue valor, que ésta se comercialice y si para ello requiere hacer asociaciones para poder salir al mercado nacional e internacional, tendrá que realizarlas.

¿Qué otra tecnología podría destacar sobre todo pensando en lo que viene a futuro para Codelco?

Lo que más podemos destacar es lo que estamos haciendo en minería subterránea con los equipos autónomos. El mundo digital que se viene, con los centros integrados de operación.

La remotización de equipos. El operador que antes tenía que entrar a la mina subterránea o a los rajos, hoy se puede sentar en un centro de operación, en un cómodo sillón y operar el equipo mediante pantallas y joystick a distancia.

Ya hay equipos que estamos operando a más de 30 o 50 kilómetros de distancia y es como si la persona estuviera sentada dentro del equipo, pero está en otro lugar físico.

LA IMPORTANCIA DE LAS COMPETENCIAS

¿Cómo conversa su gerencia con exploración?

Estamos haciendo un trabajo conjunto porque hay mucho recurso mineral. Codelco tiene casi 20 mil millones de recursos minerales en cobre y de esos un poco más de 7.200 millones son reservas, por lo tanto, tiene una gran cantidad de recurso mineral que está esperando poder desarrollarlos para ser explotados.

Pero como son de bajas leyes, las tecnologías hoy día no permiten un negocio que sea atractivo. La única forma de poder desarrollar estos recursos en futuros minerales, es estudiar quiebres tecnológicos en los procesos y en eso estamos trabajando fuertemente con nuestra Vicepresidencia de Recursos Mineros y Desarrollo y con la Gerencia de Exploraciones, para lograr innovaciones disruptivas.

¿Las competencias de estas personas cambian? Hay quienes dicen que no necesariamente se requieren competencias mineras para operar de esta forma.

Yo estoy en desacuerdo con eso. El gran éxito que hemos tenido en Gabriela Mistral es que la gente que está trabajando en el Centro de Operaciones de los camiones mineros autónomos son choferes.

Porque la persona que opera esta tecnología tiene que saber y entender cómo opera un camión, como opera una pala, cómo opera un LHD, por lo tanto, no puede ser cualquier persona.

Sus primeras habilidades están en la operación del equipo; y sus segundas habilidades, son tener facilidad en los joystick o tener el conocimiento de cómo se opera un centro de inteligencia.

¿Cuánto está invirtiendo Codelco en innovación y Tecnología?

Hoy no ha variado mucho, pero está entre US$50 millones y US$100 millones al año, esencialmente asociado a proyectos de innovación.

Pero hay mucha innovación que se hace puntual en las operaciones y que gastan algunos recursos extras en aplicaciones directas.

Este es el único presupuesto que no sube aunque el precio del cobre si suba mucho; y no baja, si el precio del metal rojo lo hace.

Va a depender también en el nivel en el que se encuentre el proyecto de innovación. En etapas tempranas es menos intensivo en inversiones; en cambio en etapas de implementación de las pruebas industriales son montos, a veces, significativos.

¿Hoy están dispuestos a probar las nuevas tecnologías en las diversas operaciones? Se lo pregunto porque es uno de los reclamos recurrentes de los proveedores mineros que tienen nuevas tecnologías.

Todo lo tenemos que comprobar y evaluar. No porque una innovación o cualquier proceso estén operando exitosamente en otro lugar vaya a hacerlo exitosamente en las operaciones de Codelco.

Tenemos que generar un proyecto que signifique su evaluación, su forma de operar, y una vez que está consolidado y con gente que está capacitada, se entrega a las operaciones.

¿Cómo está el negocio minero en innovación frente a los países mineros vecinos?

Chile siempre ha llevado el liderazgo en innovación en la minería del cobre. Las grandes innovaciones se han hecho en este país y específicamente en Codelco.

El aumento de tamaño de los camiones de extracción fue por Chile, acá siempre se fueron probando los primeros camiones gigantes; la incorporación de la molienda semi autógena en molinos SAG con motores anillo, la primera aplicación fue en Chile; el horno flash fue el quinto que se instaló a nivel mundial, y así hay muchos ejemplos.

Hoy hemos sido la operación minera a nivel mundial que ha traído un centro de operación a 1.600 kilómetros de distancia.

Somos la primera operación minera a nivel mundial que está desarrollando equipos autónomos en minería subterránea. Fuimos la primera operación a nivel mundial en operar una mina con camiones autónomos en un rajo.

Codelco siempre ha estado en el liderazgo de la innovación y creo que hoy más que nunca va a estar en los primeros lugares en innovación en minería.

¿Qué importancia le atribuye a la innovación y tecnología en el mundo minero actual?

Una empresa que quiera consolidarse, proyectarse en este negocio minero, sino tiene como pilar estratégico fundamental la innovación, está destinada a desaparecer en el corto y mediano plazo.

La innovación es el único soporte que permite mantener la competitividad y la sustentabilidad de este negocio.

Finalmente quiero enviar un mensaje. Que todos nuestros profesionales, nuestros trabajadores, no miren a la innovación como un problema, sino como una oportunidad de crecimiento personal, empresarial y del país.

La tecnología va a afectar la calificación del recurso humano, porque requeriremos personas más calificadas, con más y diferentes habilidades, por lo tanto eso no deben mirarlo como una amenaza sino que como una oportunidad.

Las personas tienen espacio para desarrollarse y trabajar en este mundo más tecnológico que se nos viene.

BUSCAN EXTRAER VALIOSOS METALES DESDE RELAVES MINEROS

El proyecto de relaves del programa tecnológico de Corfo es una iniciativa pionera y relevante para un país minero como Chile, que hoy cuenta con más de 700 depósitos de relaves, que son residuos no peligrosos compuestos por un sólido finamente molido que se descarta de las operaciones mineras. Las nuevas tecnologías que resulten del proyecto podrán aplicarse a los tranques de relaves en operación y también a los que ya han cumplido su vida útil.

Según explicó Mario Marchese, Gerente General de Codelco Tech, filial tecnológica de Codelco, el objetivo es desarrollar tecnologías, preferentemente bio-hidrometalúrgicas, que logren recuperar elementos de valor de forma de transformar estos pasivos ambientales mineros en activos.

Cabe consignar que del tranque de relaves Cauquenes de División El Teniente, actualmente, se extrae cobre y molibdeno de relaves frescos y depositados de dicho tranque; y se busca, en una etapa posterior, extraer elementos como tierras raras, circonio, galio, cobalto, y otros metales muy cotizados en el mercado internacional.

La iniciativa contempla una inversión público-privada de $ 2.140 millones de pesos, de los que Corfo aporta el 70%. Dentro de la iniciativa también se desarrollarán procedimientos y normas, como parte de una estrategia de explotación y disposición final estable y segura de estos pasivos mineros. De esta forma, las empresas que tengan tranques podrán adoptar o adaptar estos procesos a sus propios modelos de negocio.

En tanto, Marcela Angulo, Gerente de Capacidades Tecnológicas de Corfo, señaló que estudiarán en profundidad el potencial de los relaves mineros en Chile, con la mirada de que sean efectivamente fuentes de algunos minerales estratégicos para el futuro, es una prioridad que ha instalado el Ministerio de Minería y que la Corfo ha acogido para transformar esto en una prioridad de la agenda de investigación, desarrollo e innovación.

Codelco Tech lidera este proyecto de relaves, que tiene como co-ejecutores al Centro Avanzado de Tecnología para la Minería de la Universidad de Chile, que se ha destacado por investigar soluciones para la industria mediante líneas de I+D; Minera Valle Central, empresa que se ha especializado en recuperar cobre y molibdeno de relaves frescos provenientes de Codelco; y Solvay Chile, empresa que desarrolla moléculas capaces de extraer metales de interés como cobre y molibdeno.