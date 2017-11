¿Hasta dónde nos llevará la minería digital y/o la minería inteligente? A muchos aún les cuesta entender que desde la calle el Bosque en Santiago, se puede operar prácticamente una mina completa, como es el caso de Ministro Hales, a otros aún no les queda claro cuál será el final de este hilo de automatización, robótica y operaciones remotas.

Uno de los temores es el destino que tendrán esos cientos de miles de personas que trabajan en el sector. Hay quienes dicen que hay que incluirlos en esta nueva era, pero los directamente involucrados temen perder sus fuentes de trabajo, aunque están aquellos que postulan un impuesto a los robots.

Bill Gates, el cofundador de Microsoft lanzó la idea de utilizar los impuestos para apoyar a la gente que pierde el trabajo por la automatización lo que ha sido aceptado por algunos ligados al mundo de la tecnología, pero además propuso un tributo directo sobre los robots que podría ser igual al que pagan los trabajadores humanos.

Cabe consignar que dentro de los motivos de que la minería haya tomado este camino están las baja de las leyes, el alza de los costos, la seguridad de los trabajadores y lejanía de los yacimientos, entre otros.

Pero al parecer esto va más allá, la tecnología de la información, la recopilación de datos, aquí entra en acto la tan mencionada Big Data, que no es simplemente la recolección y almacenamiento de datos, sino que es una herramienta que sirve para la toma de decisiones.

Estas decisiones no sólo están referidas al éxito del negocio desde el aspecto económico, sino que además para mejorar procesos, ya que relacionada con la minería inteligente, la cantidad de sensores, cámaras, escáneres, entre otros, entregan en forma muy rápida una cantidad de información que debe ser procesada lo más rápido posible para tomar las decisiones acertadas y así lograr la tan ansiada productividad y competitividad.

Claramente es el tema que está cerrando este 2017 en el sector minero. La mayoría de los encuentros en los que se habla de innovación se han centrado en estos aspectos y en cómo tanto desde las compañías mineras y las empresas proveedoras se están relacionando para lograrlo.

Pero sin embargo, como señalamos en ediciones anteriores, hay que invertir en innovación, y ésta debe estar dirigida a estos nuevos aspectos de la tecnología. Para ello, el Gobierno, especialmente el que viene, tendrá que ver la forma de cómo potenciar este sector, por cuanto la baja inversión que se realiza, difícilmente hará de Chile un país capaz de sumarse a esta nueva era.

Un dato para reflexionar. De los 35 estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, sólo cinco países invierten menos del 1% del PIB en Innovación y Desarrollo (I+D): Polonia, Eslovaquia, Grecia, México y Chile. En tanto, el que más lo hace es Corea del Sur que llega a un 4,29% del PIB

¿Qué queremos como país?

Néstor Fernández R.

Director

AreaMinera Medios