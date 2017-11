Diversas exposiciones sobre el sector y lo que depara el futuro, además de instancias de negocios y feria de exposición de productos y servicios, dieron vida a esta primera versión.

Con un importante marco de público y con la asistencia de la Ministra de Minería, Aurora Williams se inauguró Fexmin, la primera Feria de Exploraciones y Minas que se realiza en Chile.

El encuentro, se realizó en CasaPiedra y su objetivo es ser un centro de negocios y exposición de prospectos, proyectos de exploración, propiedades mineras y minas de diversos tamaños, mineralización y potencialidades, disponibles para todo tipo de negociación.

Los organizadores esperan que esta instancia se transforme en un lugar de encuentro de los diversos actores de la exploración y explotación minera, por lo que presenta una excelente oportunidad para formar relaciones, nuevas alianzas comerciales y promover negocios mineros. Se realizaron conferencias con presentaciones de los nuevos hallazgos en exploraciones, visión futura de las exploraciones, tecnologías de avanzada para la exploración, y del marco legal y administrativo de la minería en Chile.

Durante estos tres días se presentaron más de 60 proyectos de exploraciones, con información geológica amplia y sondajes de respaldo, destacaronn proyectos tipo Pórfidos de Cobre, IOCG, epitermales de baja y alta sulfidización, relleno de estructuras y salares, además de una feria en que las empresas relacionadas con el sector dieron a conocer sus productos y servicios.

Durante la inauguración, la Presidenta del Colegio de Geólogos, Patricia Narváez dio la bienvenida e indicó que este encuentro se organizó por una necesidad urgente. “Esto porque en nuestro país y en el mundo la industria minera decidió paralizar las exploraciones Greenfield y reducir la Brownfield al mínimo. Esta decisión causó un gran impacto en la comunidad geológica y minera, donde hay importantes geólogos dedicados y expertos en exploración, lo que en los últimos tres años han tenido que adaptarse a una situación de emergencia para permanecer activos en su profesión”.

Agregó que es difícil de entender por qué la minería tomó esta decisión. “Si bien el precio de algunos metales disminuyó, la baja no fue tan dramática, por suerte, no llegó a niveles alcanzados en los últimos decenios y en algunos casos los metales preciosos mantuvieron sus precios y hasta subieron. ¿Por qué entonces perder estos últimos tres años paralizando las exploraciones? Es una pena porque es un tiempo irrecuperable”, señaló.

Finalmente dijo que esperan que Fexmin emanen las respuestas que se están buscando al respecto e incluso dijo que hay campo para explorar, que aún queda medio país por reconocer y con posibilidades de encontrar otros minerales metálicos y no metálicos.

A continuación en su intervención la Ministra de Minería Aurora Williams dijo que “dado que las empresas juniors de exploración han perdido participación de mercado, y ante el amplio potencial geológico del país, que destaca por concentrar casi el 30% de las reservas mundiales de cobre; el 52% de las de litio y renio; el 24% de yodo; el 16% de molibdeno; y el 14% de la plata, entre otros minerales, nuestro Gobierno ha intensificado sus esfuerzos en promover un mayor desarrollo de la actividad en el país”, sentenció Williams.

Durante la apertura del evento, la Secretaria de Estado destacó iniciativas que el Ministerio ha llevado a cabo para incrementar la exploración como el Plan Nacional de Geología elaborado por Sernageomin, y el Código de Minería que a través del Sistema de Información Geológica de Exploraciones exige a las empresas mineras compartir los datos obtenidos sobre la riqueza de los territorios. “Este último fomenta el desarrollo de la industria, permite disminuir el costo de las exploraciones, evita la pérdida de los datos de proyectos abandonados y contribuye a detectar nuevas oportunidades de negocio”, indicó.

Otra materia que resaltó la titular de Minería es la disminución en los tiempos de revisión y despacho de expedientes de exploración.

Asimismo, Williams relevó el modelo de asociación de exploración con terceros desarrollado por Enami para atraer inversionistas y transformar propiedades en proyectos mineros a cambio de un porcentaje de la propiedad de prospectos ubicados en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, La Araucanía y Los Lagos.

“La compañía pública contribuye con concesiones mineras y estudios preliminares. El socio lleva los estudios y exploración avanzada hasta determinar la viabilidad de la explotación”, explicó la ministra de Minería.

La autoridad recordó que en 2015 las Bolsas de Valores de Toronto y de Santiago pusieron en marcha un procedimiento para el doble listado de empresas junior de exploración bajo capital de riesgo. “Este acuerdo derivó en la creación de la Bolsa de Mercados Venture en Chile, primer mercado de venture capital en el país”, dijo.

También valoró el modelo de innovación abierta de la filial Codelco Tech, el que, mediante el trabajo de un equipo compuesto por profesionales y estudiantes, busca localizar y describir áreas con potencial de exploración, sobre la base de datos georreferenciados obtenidos mediante estudios aéreos y de superficie.

“Todo aporte será siempre bienvenido en la tarea de ampliar las oportunidades para un mayor crecimiento de nuestra industria”, concluyó Williams.

En tanto, algunas de las presentaciones de la jornada estuvieron a cargo del abogado Cristián Quinzio quien se refirió a la propiedad minera en los salares, esto relacionado con el litio, e informó sobre la historia de la ley que la rige.

Luego, Ricardo Mühr, asesor de Antofagasta Minerals expuso sobre la tendencia de la exploración en el mundo y en Chile, ocasión en la que dio a conocer su visión respecto a cómo se debe actuar hoy y tener en cuenta la idiosincrasia del lugar al que se llega a hacer exploración, desde los ámbitos políticos a los culturales, sea en nuestro país o en el extranjero. Además se refirió a la importancia que en las actividades productivas y, especialmente la minera, tienen las comunidades, lo que indicó que será más latente en un futuro cercano en Chile, por cuanto se espera un gran desarrollo en la zona central del país, donde habita el 60% de la población.

En su turno, el Director Nacional de Sernageomin, Mario Pereira explicó los cambios que se espera se hagan en el Servicio Nacional de Geología y Minería, donde la división de ambas áreas se espera sea una realidad.

Desde la Sonami, el Director de Estudios de la gremial, Alvaro Merino destacó la minería como pilar del desarrollo del país, oportunidad en la que dio a conocer los niveles de producción, productividad, las perspectivas que se tienen sobre el aumento de consumo de cobre, entre otros.

SERVICIOS EN TERRENO

En paralelo a las conferencia se presentó una feria en la que estamentos de gobierno como Sernageomin y Enami, entregaron la información sobre el tema. Además de empresas relacionadas con el mundo de las exploraciones.

Es así como una destacada participación tuvo la empresa Extensión Minera SpA, la que contó con un stand, realizó tres charlas de negocios, tuvo presencia en mesas de negocios e intervino en el foro – panel sobre la importancia y pertinencia de una bolsa de metales en Chile.

En el stand presentaron un portafolio de 33 minas y proyectos mineros, de diversos dueños, con ubicaciones entre la I y VII Regiones de Chile, diferentes tipos de metales y múltiples modelos de negocios relacionados a venta, arriendo o aporte de capitales en sociedad, en modalidades abierta y flexible que favorecieran la realización efectiva de negocios.

Durante la realización de las charlas de negocios mineros, Enrique Aguilera, fundador y director de Extensión Minera SpA, abordó el tema de “La Emergente Minería del Maule”, ocasión en la que señaló que “contrariamente a lo que cree la mayoría de la gente, la minería no solamente es patrimonio activo del norte, sino que sigue mucho más al sur de Rancagua, dando cuenta que sólo en la vecina VII Región del Maule hay más de 350 mil hectáreas, repartidas en cientos de pertenencias mineras y dueños, que pagan anualmente cerca de 500 millones de pesos en patentes mineras… pero que no hacen minería por falta de financiamiento y apoyos reales afines, postergando el desarrollo y bienestar económico de esa Región del Maule, que comprende treinta comunas y población con poco más de un millón de habitantes”.

Aguilera dijo que es importante considerar que la minería en esos lugares tiene cierta historia. Desde el año 1983 a 1998 estuvo en plena producción Minera Las Palmas, mina preferentemente de oro, plata, cobre, hierro, que en su momento peak llegó a tener más de 600 trabajadores, cerró entonces por órdenes de su dueño Francisco Javier Errázuriz Talavera, ante una notoria caída del valor en bolsa y mercado del metal dorado. Después, a contar del año 2011 y distante a 12 kilómetros de allí, se puso en operaciones la Mina Chépica, propiedad del ex – directivo fundador de la Fiat en Chile, Giancarlo BordoniMagni, quién la arrendó con opción de compra a Minera Polar de Canadá y después estos se asociaron con la empresa minera Sudafricana Xtractresources, finalizando con el reciente abandono de las faenas.

Con todo, en la reciente Fexmin 2017 y stand de Extensión Minera SpA, se formó y consolidó un importante equipo de trabajo y negocios mineros, para reactivar esa zona con el nombre de Consorcio Distrito Minero de Pencahue que comprende a la Minera del Maule (Ex-Mina Chépica); la Mina Santa Andrea; La Mina Santa Elena; la Mina Isidora y Minera Las Palmas, con su relave, esto último, para ejecutar una histórica tarea pendiente de carácter medioambiental. El staff lo conforman destacados empresarios y profesionales de primer nivel, pertenecientes al ámbito de la geología, geofísica, geomensura e ingeniería metalúrgica, además de contactos preliminares con una importante empresa extranjera que tiene oficinas y vinculaciones con inversionistas de Estados Unidos, Canadá, Australia, así como en otras diversas partes del mundo.

Finalmente se expuso brevemente sobre la preparación y desarrollo de una importante serie de televisión de nombre “Exploradores Mineros”, ambientada totalmente en la VII Región del Maule, considerando parte de sus 34 faenas mineras certificadas por Sernageomin y hermosos paisajes naturales, siendo motivo de otra reflexión y artículo, precisamente, para promocionar, fomentar y gestionar inversiones mineras en la zona del Maule, preferentemente, aunque puede serlo en cualquier parte de países mineros del mundo.

Las dos charlas siguientes tuvieron como relatores a dos socios estratégicos en la iniciativa señalada del Consorcio Distrito Minero de Pencahue, como es el caso del geofísico, ex-jefe de exploraciones mineras de Anglo American en el extranjero y CEO de Maping Ltda. Carlos Pérez Orrego, quién expuso sobre las exploraciones mineras basadas en la aplicación de modernos drones tecnológicos que se elevan cien metros sobre la superficie y penetran con sus sensores a más de un kilómetro bajo tierra, detectando minerales, siendo un producto/servicio que colocará prontamente en el mercado, con estación experimental en el Distrito Minero de Pencahue.

Finalizó el ciclo de charlas, el ingeniero metalúrgico con vasta experiencia en el gerenciamiento de minas y proyectos mineros, entre ellos, la ex-Mina Chépica, Gino Villalobos Gaete, quién realizo una reseña del portafolio de 33 minas y proyectos mineros, señalando características y prioridades, contando con el mandato de algunos dueños de minas para reactivar la minería toda, a través de Chile, comenzando por el Distrito Minero de Pencahue.