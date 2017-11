FCH lanzó el Programa Tecnológico para la Creación y Adopción de Estándares Internacionales para Interoperabilidad minera

Se espera impulsar una minería inteligente, digitalizada y colaborativa.

El Programa Tecnológico para la Creación y Adopción de Estándares Internacionales para Interoperabilidad minera”, es una iniciativa que busca constituir una plataforma habilitante, orientada al desarrollo, adopción y promoción de estándares internacionales abiertos para la interoperabilidad de sistemas y equipos, que resulten en operaciones mineras eficientes y seguras.

Este programa cuenta con la participación Fundación Chile, Corfo, BHP, Codelco, Fondo de Inversión Estratégica, FIE, Programa Nacional de Minería Alta Ley de Transforma, Ministerio de Economía, Codelco Tech y Csiro.

En lanzamiento, Marcos Kulka, Gerente General de Fundación Chile, explicó que definir los estándares de interoperabilidad entre sistemas y equipos se ha vuelto un desafío estratégico para la minería inteligente. “Su desarrollo e implementación no sólo permitiría aumentar la productividad y competitividad de la industria, sino que al mismo tiempo reduciría sus costos e impulsaría la generación de nuevos proveedores”.

Agregó que este es un tema relevante. “La revolución 4.0 es algo que lo vivimos a diario. Dentro de la revolución 4.0, donde está la revolución digital es parte de lo que nos convoca hoy día. Cuando se miran parte de las cifras en términos, del internet de las cosas, que es parte esencial de lo que vamos a conversar hoy. Leí que a cada segundo se conectan a internet 120 equipos, lo que hace que a 2020, una cifra que está sobrepasada, van a haber más de 50 mil millones de equipos conectados”.

Dijo que el cómo se traduce esto para la minería, es parte de las preguntas que son relevantes. “Cómo la minería pasa a ser parte de estas industrias inteligentes; cómo aprovecha parte de esta revolución tecnológica y digital. Por ello estamos convocados a un programa que en el fondo nos lleva a esas preguntas. Ver cómo estandarizamos parte de estas tecnologías que puedan conversar entre ellas, más allá de estas tecnologías propietarias”, dijo Kulka.

Al respecto explicó que muchas veces hay empresas que lo han hecho muy bien, pero que han cerrado sus tecnologías lo que hace que el óptimo no sea el más eficiente porque no pueden conversar las distintas tecnologías para llegar a las soluciones.

Sobre esto, Kulka dijo a AreaMinera que Fundación Chile lo ve como una iniciativa clave para poder llegar a lo que se llama la minería inteligente.

“La minería inteligente requiere de poder tener la traducción de información relevante para mejorar la productividad, para bajar sus costos, para generar más conocimiento y al generar estos estándares, lo que pasa es que los equipos pueden comunicarse entre ellos y generar información agregada, y a partir de eso, los actores, los emprendedores, las compañías mineras, los centros tecnológicos, los centros de formación, van a saber qué hacer con esa información para proveer mejores soluciones a los desafíos gigantes que tiene la minería”, afirmó Kulka.

Al consultarle por la apertura de información que van a tener que emprender los proveedores y las compañías mineras, quienes suelen ser muy celosos con sus datos, el Gerente General de Fundación Chile dijo que “en el fondo ´van a tener que encontrar el valor desde otra vereda. El valor ya no va a venir de tener guardada la información para ellos, porque además en el mundo moderno ya no es viable hacerlo. Por lo tanto, mientras más datos van a tener, incluso aquellos que tienen sus datos propietarios van a tener acceso a más información que les va a permitir tomar mejores decisiones igual”.

Luego Thierry De Saint Pierre, Secretario Ejecutivo Fondo de Inversión Estratégica, FIE, se refirió a la transformación digital, la que se entiende como la incorporación de análisis de datos, de robotización, de automatización, de sistemas cognitivos, de aprendizajes, es un desafío que se está instalando en las industrias.

“Es un desafío que en los países desarrollados ya está tomando fuerza de lo que se llama industria 4.0. Esta transformación digital va a permitir un crecimiento importante, se habla de 1% de crecimiento, permitirá mejorar la productividad, generará mayor empleo, reducirá los costos, mejorará las condiciones de seguridad y la sustentabilidad, al poder monitorear y mejorarlas condiciones de emisiones”, aseveró De Saint Pierre.

Agregó que no hay sector industrial que no se va a ver impactado por la transformación digital. “La automatización de la minería la proveen los grandes proveedores de equipos, pero tienen un problema, porque en general son sistemas que funcionan en forma aislada, que no se comunican entre ellos y es muy difícil interactuar con datos, con procesos con estos equipos”, indicó el Secretario Ejecutivo del FIE.

Además explicó que uno de los requisitos de esta transformación digital es tener procesos de interoperabilidad, de datos, de comunicaciones, lo que va a crear a la condición de la integración de las bases de datos y de todos los procesos de la cadena de valor minera.

DEL PROGRAMA

El “Programa tecnológico para la creación y adopción de estándares internacionales para interoperabilidad minera” pretende impulsar una minería inteligente, digitalizada y colaborativa. Con una duración de cinco años; entre sus labores destacan determinar el estado actual del desarrollo de estándares de Interoperabilidad en la minería en Chile y el mundo; desarrollar un modelo conceptual para la Interoperabilidad aplicable a diferentes plataformas tecnológicas asociadas al proceso minero.

Como uno de sus hitos contempla la conformación de una Organización Internacional de Estándares que articulará los recursos necesarios para el desarrollo de dichos parámetros; considerando las mejores prácticas y modelos internacionales, logrando reconocimiento global. La entidad tendrá por misión asegurar el uso, adopción, gestión y mantenimiento a largo plazo de estándares de interoperabilidad.

En tanto, el encargado de presentar el Programa Tecnológico para la Creación y Adopción de Estándares Internacionales para Interoperabilidad Minera, fue Carlos Carmona, Director Ejecutivo Programa Interoperabilidad Minera, Fundación Chile, quien señaló que parte de los desafíos es derribar la forma en que se ha hecho minería durante los últimos 50 años, 30 o 20 años.

“Considerar los cambios tecnológicos y la forma de aprender y de entender la realidad de las personas de hoy, en la ejecución de la minería. La gente hoy es más preparada, es gente que se está formando en el mundo digital y en el manejo de la información, por lo que hay que adecuarse a los tiempos, por lo que la tecnología y la productividad tecnológica , son los conceptos que hay que empezar a manejar en los próximos años”, dijo.

Carmona explicó que los problemas detectados es la incompatibilidad entre las tecnologías de monitoreo y robótica, además de que la interconectividad incrementa los costos con la pérdida de competitividad que esto implica.

Enfatizó que las compañías mineras declaran la necesidad imperiosa de disponer de estándares de interoperabilidad.

“La interoperabilidad como núcleo habilitante de la minería inteligente, es fundamental para lograr la compatibilidad y productividad tecnológica con todos los beneficios que esto conlleva para la industria minera”, señaló Carlos Carmona.

Informó que se espera que el modelo conceptual y el portafolio de proyectos, esté operativo en cinco años más y comprende la conformación de la organización, la priorización de los desarrollos y el diseño, desarrollo y publicación de estándares.

Sin embargo, señaló que mirarán hacia países y empresas que ya estén insertos en la interoperabilidad minera.

En exclusiva para AreaMinera, Carlos Carmona dijo que la importancia de interoperabilidad es lograr desarrollar proveedores locales. “Fundamentalmente es cimentar el camino hacia una minería inteligente, pero para poder llegar a ella es necesario levantar competencias locales, motivar a las empresas de tecnologías nacionales a atreverse a incursionar y trabajar con otras empresas que ya están establecidas en el mercado y con eso exportar nuestro know how y todo lo que hemos logrado durante estos últimos 20 a 30 años en temas tecnológicos”, dijo.

Agregó que éste es un paso muy importante dentro de las iniciativas público-privado en cuanto a la promoción de una iniciativa como ésta que, según señaló, “es muy desafiante, pero de alto impacto”.

Finalmente indicó que este es un gran paso, el lograr estandarizar de acuerdo a lo que existe en los países desarrollados, se adapten y se eliminen las barreras de entrada que existen en la actualidad.

“En la medida en que generemos estándares y las empresas mineras los adopten, es la industria lo que le va a decir a los grandes proveedores lo que necesitan en términos de tecnología”, concluyó.

En su turno, Marcela Angulo, Gerente de Capacidades Tecnológicas, Corfo destacó la instancia para lograr estándares que permitan que las soluciones ya no sean una caja negra y que los compradores puedan discriminar entre distintos proveedores y hacer conversas todos sus activos tecnológicos entre ellos, para optimizarlos y también todo lo que esté relacionado con capital humano.

“Esta es una de las tres iniciativas que la Corfo está apoyando en términos de interoperabilidad, el de la minería, en la salud, la tercera tiene que ver con las ciudades”, informó Angulo.

En el lanzamiento se realizó un foro panel en el que se analizó lo que significa la interoperabilidad y las ventajas que puede aportar al sector minero nacional, el que fue moderado por Marcos Kulka, Gerente General, Fundación Chile; y donde estuvieron presentes Pedro Pablo Pozo, Director Corporativo Minería Rajo Abierto, Codelco; Jonathan Castillo, Gerente del Programa Alta Ley; y Sergio Burdiles, líder de Minería Inteligente y del Comité de transformación Digital de Corfo, quienes destacaron el impacto que tendrá la implementación de la interoperabilidad en el desarrollo de una industria minera inteligente , con énfasis en lo digital, en la productividad de las operaciones mineras y en el desarrollo de un ecosistema de empresas innovadoras.