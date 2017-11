Reorganización de eléctrica Enel en el país se valoriza en hasta US$ 4.700 millones

Ayer, directorio de Enel Chile (ex Enersis) entregó su propuesta final, la que será sometida a junta de accionistas:

La OPA que lanzará el holding eléctrico por Enel Generación (ex Endesa) llegaría hasta US$ 3 mil millones -donde 60% se pagaría en efectivo y el remanente en acciones de su matriz local-. A su vez, Enel Chile desembolsaría a su controladora italiana unos US$ 1.700 millones en papeles por los activos renovables que agrupa Enel Green Power (EGP) en el país.

Enel Chile (Ex Enersis) dio a conocer su propuesta final para concretar la última reorganización de la italiana Enel en el país, denominada como Plan Elqui, y que podría llegar a valorizarse en unos US$ 4.700 millones. Esto, si se cumplen al 100% todos los movimientos necesarios para que la compañía incorpore los activos renovables que su matriz europea mantiene en Chile y aumente su participación en la ex Endesa a través de una OPA.

La compañía informó ayer a la SVS que por la unanimidad de sus miembros convocará a una junta de accionistas el próximo 20 de diciembre para aprobar, como aspecto principal, un aumento de capital por $1,89 billones, es decir, unos US$ 2.993 millones, los que serán recaudados con la emisión de 23.069 millones de nuevas acciones de la ex Enersis.

Con parte de estos papeles, el holding chileno comprará los activos en el país de su brazo de energías renovables no convencionales (ERNC) Enel Green Power (EGP) -que hasta ahora son en un 100% propiedad de la italiana-, con lo que pasaría, ahora, a ser una filial de Enel Chile. Esta operación se valorizaría en unos US$ 1.700 millones pagaderos solo en títulos del la ex Enersis.

El remanente estará destinado a financiar parte de la OPA de Enel Chile por Enel Generación, en donde aspira a pasar del actual 60% al 100% de la propiedad. El precio establecido es de $590 por cada acción de Enel Generación, equivalente a un premio del 20% respecto al valor del papel previo al anuncio de la reorganización.

Esta OPA será pagada en un 40% en acciones de Enel Chile a un precio de $82 por papel, mientras que el 60% restante será en efectivo, lo que llegaría a un máximo de US$ 1.800 millones. Es decir, la oferta por la ex Endesa, sumando acciones y cash , podría totalizar los US$ 3 mil millones.

La incorporación de los activos en Chile de Enel Green Power -los con mayor potencial de crecimiento- solo se haría si se declara exitosa la OPA, es decir, que Enel Chile pueda llegar al menos a un 75% de la propiedad de la filial de generación convencional.

Chadwick: “La operación es impecable”

El presidente de Enel Chile, Herman Chadwick, señala que la formalización de la propuesta es un paso relevante y que esta será la última reorganización de los activos de la italiana en el país. A su vez, confía en que será apoyada por los minoritarios de Enel Generación.

“El Plan Elqui ha sido el desafío del año y estoy contento porque dimos un paso importante al aprobarse por unanimidad de los directorios. Esta es una operación que nació en Chile y no fue impuesta desde Italia”, comenta.

Consultado sobre las dudas que han planteado algunos minoritarios, como las AFP, indica que no han presentado reparos, sino que ponen sobre la mesa “algunos puntos para negociar, pero la operación es impecable, todo el mundo reconoce que es perfecta y que va en beneficio del interés social y de los accionistas, tanto mayoritarios como minoritarios”.

Añade que “siempre hay personas a las que no les gustan las operaciones, pero esta va en beneficio absoluto de los accionistas. Es la manera que tenemos de que Enel Chile tenga energía renovable, convencional y distribución, posicionándose como la compañía de energía más importante del país”.

En su opinión, los minoritarios no han sido “duros” con la propuesta y “pienso que están digiriendo la operación, y la propuesta que hicimos no es para modificarla, es la final, muy generosa”.

Respecto de una posterior fusión entre EGP Chile y Enel Generación, como han propuesto algunos minoritarios, Chadwick la descarta totalmente. “Sería un error fusionar EGP con Enel Generación, en todas partes del mundo son vehículos separados, porque son negocios totalmente distintos los de la generación renovable y el de la convencional”, dice.

“Tendremos un holding arriba que será dueño de las dos compañías y esa es la manera correcta de manejarlo”, añade, explicando que con esto se terminan los conflictos de interés posibles.

Destaca, además, que este es el último movimiento de Enel en Chile en materia de reorganización. “Esta es la última operación que quedaba pendiente para poder eliminar todos los conflictos de interés, darle fuerza a Enel Chile y poder invertir”, sostiene.

Por su parte, el director independiente de Enel Chile, Gerardo Jofré, indica al pronunciarse formalmente sobre la propuesta que la operación configuraría una empresa más competitiva, mientras que el director independiente de Enel Generación, Jorge Atton, manifiesta que contribuye al interés social de la firma.

