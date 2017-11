Empresas solares sufren con escasez inesperada de material clave

Los precios del polisilicio, el principal componente de las células fotovoltaicas, han aumentado hasta en 35 por ciento en los últimos cuatro meses después de que los reguladores ambientales en China cerraran varias fábricas.

Los fabricantes solares están siendo golpeados por costos más altos y márgenes más pequeños, después de una escasez inesperada de una materia prima crítica.

Los precios del polisilicio, el principal componente de las células fotovoltaicas, han aumentado hasta en 35 por ciento en los últimos cuatro meses después de que los reguladores ambientales en China cerraran varias fábricas.

Eso está impulsando los costos de producción a medida que los precios de los paneles continúan disminuyendo y reduciendo las ganancias para los fabricantes en China, el mayor proveedor del mundo. Canadian Solar Inc. y Hanwha Q Cells Co. ya han informado fuertes caídas en las utilidades, y otras compañías probablemente también se verán afectadas, incluyendo JA Solar Holdings Co., que reporta resultados el miércoles, y JinkoSolar Holding Co., el mayor productor de paneles que cotiza en bolsa

“Simplemente no hay suficiente polisilicio en China”, dijo Carter Driscoll, analista que cubre compañías solares para FBR & Co. “Si los precios no bajan, se aplastarán los márgenes”.

El máximo de los precios se produjo después de que una represión ambiental en China coincidiera con una pausa anual en la producción de polisilicio, de acuerdo con Jenny Chase, jefe de análisis solar de Bloomberg New Energy Finance. Los refinadores en China generalmente reducen la producción de polisilicio durante el verano para el mantenimiento de rutina. Los fabricantes solares anticipaban la desaceleración estacional, pero este año se agravó cuando el Ministerio de Protección Ambiental de China cerró varias plantas que fabrican silicio metalúrgico, un polisilicio parcialmente refinado que otras compañías purifican aún más para su uso en células solares.

Los dos eventos llevaron a una escasez de polisilicio que impulsó los precios en China de US$14 a US$19 por kilogramo en los últimos cuatro meses, de acuerdo con Canadian Solar, de Guelph, Ontario, que tiene la mayor parte de su fabricación en China.

“No esperábamos que el precio del polisilicio fuera tan alto dentro de China y nadie lo esperaba”, dijo el presidente ejecutivo, Shawn Qu, en una llamada del 9 de noviembre con analistas. El margen de la segunda compañía solar más grande se desplomó a 17,5 por ciento en el tercer trimestre, de 24,2 por ciento en el segundo trimestre, y su utilidad fue menos de la mitad de lo que los analistas esperaban.

JA Solar no quiso discutir el tema hasta después de que se publiquen los resultados del tercer trimestre esta semana. JinkoSolar, que no ha establecido una fecha para emitir sus resultados, no respondió a solicitudes de comentarios.

Los precios del polisilicio varían según la región. Un índice Bloomberg New Energy Finance de precios al contado globales promedio muestra que el polisilicio subió a US$15,80 el kilogramo en octubre, el más alto desde julio de 2016. Eso está muy por debajo del récord establecido en 2008, cuando la industria solar comenzó a florecer y el precio aumentó a US$475 por kilogramo.

