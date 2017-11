Codelco estudiará oponerse a petición de Martín Borda para explotar litio en Maricunga

Estatal pidió antecedentes de solicitud ingresada por Salar Blanco a la CChEN, organismo que se la denegó:

Minera explicó que la decisión dependerá de si perjudica o impacta la cuota ya autorizada a la cuprífera para desarrollar un proyecto en el área.

La “guerra” entre las empresas por producir litio lo antes posible para aprovechar la explosión de la demanda por este mineral seguiría sumando enemigos en el país, en particular, en el Salar de Maricunga, emplazado en la Región de Atacama.

Esto, porque Codelco podría enfrentarse a Minera Salar Blanco, compañía ligada al empresario chileno Martín Borda, luego que esta última solicitara a la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN) una cuota de comercialización de litio desde sus pertenencias en el salar, en donde la estatal también es dueña de una parte.

De hecho, la cuprífera está en pleno proceso de búsqueda de socio para poder desarrollar un proyecto de litio en Maricunga, para lo cual ya cuenta con la autorización de la CChEN de una cuota de extracción y comercialización de litio.

El 30 de agosto pasado, Codelco pidió una copia íntegra de la solicitud y los antecedentes que Minera Salar Blanco ingresó a la CChEN, argumentando ser parte interesada en el proceso. Esto fue negado por el organismo en su respuesta del 20 de octubre pasado. Según explicaron desde la CChEN, se le señaló a la estatal que la petición debía ser ingresada, invocando la Ley de Acceso a la Información Pública, “por estimar que podría caber una causal de reserva implícita en los antecedentes solicitados”.

El consejero jurídico de Codelco, Nicolai Bakovic, explicó que el objetivo de la presentación fue que se le considerara como parte interesada en la solicitud de cuota de litio de Minera Salar Blanco, considerando que la CChEN ya le otorgó a la estatal los permisos para extraer y comercializar litio desde Maricunga. “Codelco expuso que en su condición de parte interesada en el proceso de Salar Blanco, la Corporación tiene el derecho de participar como tercero interesado en el procedimiento iniciado por Minera Salar Blanco, ejerciendo todos sus derechos, los que incluyen, entre otros, el poder aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, alegar defectos de tramitación, etc.”, sostuvo Bakovic.

Consultados sobre si se opondrán a la petición de la empresa ligada a Martín Borda, el ejecutivo respondió que mientras Codelco no conozca el contenido de la solicitud de esta compañía, no es posible anticipar si Codelco se opondrá a ella o no. “Todo dependerá de si la solicitud de Minera Salar Blanco perjudica o impacta la cuota ya otorgada en el mismo Salar por la CChEN a Codelco”, aclaró el consejero jurídico.

Otras fuentes comentaron que la información entregada por Salar Blanco -cuantificada en varios millones de dólares- no sería accesible hasta que la CChEN no termine el procedimiento administrativo, por lo que apuestan a que, en caso de realizar Codelco la solicitud vía Ley de Transparencia, esta podría ser negada otra vez.

Búsqueda de socio

Codelco se encuentra en un activo proceso de búsqueda de socio que le permita desarrollar un proyecto de extracción de litio desde sus pertenencias, ubicadas en los salares de Maricunga y Pedernales, siendo el primero de ellos el de mayor potencial, según comentan en la industria.

El presidente de Codelco, Óscar Landerretche, señaló a agencias internacionales hace algunos días que había alrededor de 10 interesados en la creación del joint venture , los que habrían pasado el exigente primer filtro establecido por la estatal.

En la lista corta se encuentra Albemarle, compañía que produce litio en el Salar de Atacama y que llegó a un acuerdo con Corfo para subir su producción.

En la industria indican que la norteamericana es el candidato más fuerte, aunque consultada la empresa por este proceso, declinaron hacer comentarios.

Permisos La CChEN ya autorizó una cuota de extracción de litio a Codelco desde el Salar de Maricunga.

Fuente: El Mercurio/Hernán Vargas S.

