Colombia-Niegan tutela de MinMinas contra consulta minera en El Peñón

En El Peñón buscan proteger ese territorio de la minería y promoverlo como un destino ecoturístico.

El Consejo de Estado negó la tutela interpuesta en contra del Tribunal Administrativo de Santander por el Ministerio de Minas y Energía, con la cual pretendía que se dejara sin efectos el fallo que declaró constitucional la consulta popular minera en el municipio de El Peñón.

Con ponencia de la magistrada Stella Jeannette Carvajal Basto, la Sección Cuarta del alto tribunal “determinó que la concertación entre autoridades nacionales y locales no era prerrequisito para la realización de la consulta y explicó que los alcaldes no están privados de acudir a este tipo de mecanismos de particpación para decidir sobre la realización o no de actividades mineras o de extracción de hidrocarburos en sus municipios”.

Asimismo, la Sala consideró que el Tribunal Administrativo de Santander sí efectuó un análisis formal y material de la pregunta y no pasó por alto el hecho que la consulta también pretende indagar sobre la realización de actividades hidrocarburíferas, contrario a lo expresado por los demandantes en la acción de tutela.

Al referirse a los efectos de la decisión que tomen los electores en las urnas, la corporación ratificó que son vinculantes y que, por lo tanto, obligan al gobernante a expedir leyes, reglamentos o actos administrativos de carácter particular y concreto, según sea el caso, que permitan materializar la voluntad de los votantes.

Así mismo, aclaró que si el resultado de la consulta da lugar a la expedición de este tipo de actos posteriores, “los efectos de la decisión serán hacia el futuro, es decir, empiezan a regir desde el momento en que se profiere y publica”.

Añadió el fallo del Consejo de Estado que en ese sentido, se deben respetar las situaciones jurídicas particulares consolidadas de quienes obtuvieron licencias, concesiones, permisos y autorizaciones para desarrollar actividades mineras y de hidrocarburos.

Ante la negativa del Ministerio de Hacienda de girar los recursos a la Registraduría Nacional para la financiación de la logística del evento, la realización de esta jornada electoral en El Peñón, que estaba prevista para el pasado domingo 5 de noviembre, tuvo que ser suspendida por el alcalde de la población, Francisco Cruz.

En mandatario ha sido enfático en recriminar al Estado por financiar la consulta para elegir el candidato presidencial del Partido Liberal y no hacer lo propio en este municipio de 4.805 habitantes, donde los sufragantes se estaban preparando para salir a votar.

“Yo digo que es algo ilógico que nos gastemos 45 mil millones de pesos en la consulta liberal. No estoy en contra de la consulta de los partidos, pero sí aparece ese dinero para la consulta liberal y no aparecen 60 millones de pesos que vale la consulta en nuestro municipio”, precisó el Alcalde.

Fuente: El Tiempo