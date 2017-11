Exportaciones anotan en octubre mayor alza para ese mes en 8 años impulsadas por cobre

Envíos crecieron 25% en comparación con el mismo mes del año pasado:

Embarques del metal aumentaron 32,8%. También crecen dos dígitos los agropecuarios y los industriales.

Las exportaciones de bienes sumaron en octubre US$ 5.953 millones, con un aumento de 25% respecto a igual mes del año anterior. Esta es la mayor variación interanual para ese mes desde 2009, cuando crecieron 39,5%, de acuerdo a las cifras del Banco Central.

Todas las actividades anotaron incrementos de dos dígitos en sus envíos, destacó el presidente del Banco Central, Mario Marcel. Los embarques de cobre se incrementaron un 32,8%; las exportaciones silvoagropecuarias y pesqueras en un 12,6% y las industriales en un 16,9%.

La evolución de la economía china ha sido mejor de lo esperado, impulsada por el sector terciario, con mayor énfasis en el consumo y en los servicios, lo cual llevó al alza las proyecciones de crecimiento de esa economía a niveles que hoy se acercan a 6,8% para el año. Con esto, detalló Marcel, el precio del cobre ha tenido una mejora significativa que se inició a fines de 2016 y que se ha prolongado durante todo este año.

No solo el precio spot o de mercado del cobre ha mejorado sino que también se han elevado los precios a futuro, parte de lo cual atribuyó al dinamismo de China, pero también ligado a los desarrollos financieros.

Las exportaciones no solo han crecido en valor, como es el caso del sector minero, sino también en cantidad, especialmente en los últimos meses.

El mayor dinamismo de la economía mundial, mejores precios y la reactivación del comercial mundial están incidiendo sobre las cifras de comercio exterior. “Esto ya no es una proyección ni estimación, sino que son cifras que comienzan a observarse”, comentó Marcel.

Esta evolución coincide con el mejoramiento que han experimentado las expectativas de empresarios y consumidores y la percepción de negocios de ejecutivos de más de 200 empresas entrevistados por el Banco Central que tienen una visión más optimista para el desempeño de sus actividades en 2018, aunque no una mejora efectiva de los mismos.

Analistas del mercado proyectan que el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) alcanzaría una variación de entre 3% y 4% en octubre, respecto a igual mes del año anterior, cifra bastante mejor que el crecimiento de solo 1,3% que registró en septiembre.

Importaciones

Las importaciones también se expanden a dos dígitos en octubre: 14,6% las importaciones de bienes de consumo; 13,4% las importaciones de bienes intermedios, y un 14,5% las importaciones de bienes de capital que se asocian a la inversión.

Las importaciones de bienes de consumo, que sumaron US$ 1.879 millones en octubre, se sostienen en niveles elevados, comentó Marcel.

En su Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre, el Banco Central proyectó para este año exportaciones por un valor de US$ 68.500 millones, con un aumento de 0,1% respecto al año anterior, con un precio del cobre de US$ 2,75 la libra. Para 2018, el valor de los embarques sumaría US$ 72.600 millones, un 4,5% más que este año y con un precio del cobre también de US$ 2,75.

Las importaciones, en tanto, aumentarían un 4,6% este año, acumulando US$ 59.900 millones, y el próximo, un incremento de 7,4% con un monto de US$ 66 mil millones.

Superávit

En enero-octubre las exportaciones acumulan US$ 54.800 millones y las importaciones, US$ 50.053 millones. El superávit comercial es de US$ 4.747 millones.

Fuente: El Mercurio/LINA CASTAÑEDA

