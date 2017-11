Perú aumenta su inversión minera en 6.12% y supera los US$ 3,250 millones a setiembre

Según el MEM, solo en setiembre las inversiones mineras sumaron US$ 429’097,067, lo que se convirtió en la segunda cifra mensual más alta del 2017.

La inversión minera sigue una buena racha en el Perú, ya que según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), entre enero y setiembre del presente año se han registrado US$ 3,255’587,409, cifra que muestra un crecimiento de 6.12% respecto al monto que había en los primeros nueve meses del año pasado (US$ 3,067’882,231).

Según cifras del Ministerio de Energía y Minas (MEM), la inversión en exploración minera registró el mayor crecimiento acumulado entre enero y setiembre con 29.02%, ya que pasó de US$ 252’958,524 en el 2016 a US$ 326’363,894.

Mientras que la inversión acumulada en equipamiento minero registró un aumento de 27.16%, al pasar de US$ 253’891,507 entre enero y setiembre del 2016 a US$ 322’859,998 en similar período del presente año. Además la inversión en equipamiento de plantas de beneficio ascendió a US$ 190’890,476 entre enero y setiembre del 2017, lo que significó un alza de 13.50% respecto a similar período del 2016 (US$ 168’192,391).

En el caso de la explotación minera, la inversión acumula un total de US$ 726’180,254 en los primeros nueve meses del 2017, lo que significa 7.76% más que lo obtenido en el año pasado, que sumó US$ 673’909,682. La inversión en infraestructura minera sumó US$ 932’868,674 al cierre de setiembre del 2017, mostrando un aumento de 33.67% respecto a los US$ 691’138,317 del año pasado.

En el rubro “otros”, la inversión ascendió a US$ 431’383,533, un monto que representó una caída de 43.20% respecto a los US$ 759’464,151 obtenidos entre enero y setiembre del 2016. Mientras que en el rubro “Preparación”, las empresas mineras invirtieron US$ 334’040,579 entre enero y setiembre del 2017, lo que significó un aumento de 24.49% respecto a los US$ 268’327,659 reportados en similar período del año pasado.

Datos del mes El MEM precisó que solo en setiembre, la inversión minera ascendió a US$ 429’097,067, lo que se convirtió en el segundo mayor resultado mensual, luego de los US$ 453’660,980 invertidos en agosto del presente año. Del monto mensual se puede apreciar que el rubro que captó más inversiones es el de infraestructura minera con US$ 150’817,705, seguido de los US$ 95’021,549 invertidos en explotación minera.

Fuente:Gestión

