Informe semanal del mercado internacional del cobre

Semana del 30 de octubre al 3 de noviembre de 2017

Noticias económicas de la semana con influencia sobre el precio del cobre

Comportamiento semanal del precio del cobre

Este viernes el precio del cobre aumentó en 1,2% respecto del viernes de la semana pasada, alcanzando los US$ 3,14 la libra.

Entre las noticias que han favorecido el valor del cobre, destacan las proyecciones del Grupo Internacional de Estudios del Cobre (GIEC) que indican el mercado de cobre refinado registró un déficit de 160.000 toneladas durante los primeros siete meses del 2017 debido a una oferta limitada en el mercado. Esto anticiparía una visión optimista para el precio y es consistente con las estimaciones de Cochilco que indican que el mercado de refinado estaría en un ligero déficit en lo que resta de la presente década, lo que se está reflejando en el precio spot. Por su parte, las positivas cifras económicas de la Eurozona y de Estados Unidos han favorecido el valor del metal igualmente.

Estados Unidos: aumentan posibilidades de aumento de la tasa de interés por la Reserva Federal en diciembre.

– El presidente Donald Trump eligió al actual gobernador de la Reserva Federal, Jerome Powell, para la presidencia del organismo, no confirmado a Janet Yellen para un segundo período en el cargo. Sin embargo, el Senado aún debe ratificar la elección.

– El crecimiento del empleo no agrícola avanzó fuertemente en octubre, registrando 261.000 puestos de trabajo sobre la baja cifra de septiembre de 106.000 empleos afectada por los huracanes. Por su parte, la tasa de desempleo cayó 4,1%, siendo la mínima en 17 años.

– La Reserva Federal mantuvo la tasa de interés sin cambios e indicó en su comunicado que la economía y el mercado laboral se encuentran fuertes. Este comunicado, sumado al positivo dato de empleo no agrícola publicado este viernes, dan señales importantes de un aumento en la tasa de interés en diciembre.

China: señales de ralentización de la economía.

– El crecimiento del sector de servicios se desaceleró en octubre, según la cifra de PMI oficial. Ésta disminuyó a 54,3 puntos en octubre desde los 55,4 en septiembre.

– El PMI manufacturero oficial cayó en octubre a 51,6 puntos, desde los 52,4 de septiembre. Si bien esta cifra aún se encuentra en la zona de expansión, coloca una nota de incertidumbre por una cierta ralentización de la industria.

Eurozona: favorables cifras de crecimiento.

– La confianza económica de la zona del euro subió a 114 puntos en octubre desde los 113,1 en septiembre, situándose en un máximo de 17 años y confirmando la recuperación económica de la región.

– La tasa de desempleo de la región bajó en septiembre, situándose en 8,9%. Esta cifra alcanzada es un mínimo de casi nueve años.

– La economía de la zona euro creció más de lo estimado por el mercado en el tercer trimestre. La oficina de estadísticas de la Unión Europea informó que el PIB creció 2,5% en el periodo de julio a septiembre respecto al tercer trimestre del 2016.

– El sector fabril de la zona euro se mantiene con un crecimiento sólido según el PMI manufacturero publicado por IHS Markit.

Dicha cifra avanzó a 58,5 puntos en octubre desde los 58,1 de septiembre.

Expectativas de precio del cobre de los inversores más activos

– La posición neta en contratos de futuros de cobre en la bolsa Comex anotó una leve alza esta semana, sin embargo aún se mantienen altas las apuestas, lo que indica que la confianza de los inversionistas en el precio futuro del cobre se mantiene.

DETALLE DE INVENTARIOS EN BODEGAS

La presente semana los inventarios en las bolsas de metales registraron un aumento de 16.741 toneladas respecto del viernes pasado, anotando un incremento de 2,9%. Esta alza se debe principalmente al aumento de inventarios en las bodegas de la Bolsa de Shanghái.

Los warrants cancelados1 en la Bolsa de Metales de Londres registraron una baja semanal de 3,4%, totalizando 108.825 toneladas, lo que equivale al 40,2% de los stocks disponibles en las bodegas de la bolsa de metales de Londres.

Fuente: Cochilco

