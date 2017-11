Grupo Cap obtiene utilidad neta por US$ 90,2 millones

Al 30 de septiembre de 2017:

• Los ingresos y EBITDA de la compañía registraron aumentos de 20,1% y 56,9%, respectivamente.

Un resultado neto consolidado de US$ 90,2 millones obtuvo el Grupo CAP al 30 de septiembre de 2017, cifra que se compara con los 12,8 millones logrados en los nueve primeros meses del año anterior.

Al término del tercer trimestre de 2017, los ingresos y EBITDA del Grupo CAP alcanzaron US$ 1.380,6 millones y US$ 422,9 millones, representando aumentos de 20,1% y 56,9% en relación con los montos obtenidos en el mismo período de 2016.

Resultados por empresas

En CAP Minería (Compañía Minera del Pacífico), los ingresos y EBITDA al 30 de Septiembre de 2017 llegaron a US$ 808,8 millones y US$ 360,3 millones, reflejando aumentos de 27,1% y 85,1% al compararlos con las cifras al 30 de septiembre del año anterior.

En minería del hierro, la utilidad neta al 30 de septiembre de 2017 alcanzó la cifra de US$ 149 millones, lo que representa un aumento relevante respecto de los US$ 33,6 millones registrados como utilidad al cierre de septiembre de 2016. “Lo anterior se explica por un incremento de 39,4% en el precio promedio del mineral de hierro despachado en el período 2017 versus 2016, a pesar de una disminución en el tonelaje embarcado, que al cierre de septiembre 2017 alcanzó 11,3 millones de toneladas métricas (MTM), en comparación con los 12,3 MTM despachados en el mismo período del año anterior. El costo de venta promedio por tonelada, en tanto, se incrementó en 10,0%, por la reorientación del mix de productos hacia uno con mayor proporción de pellets feed y pellets”, afirman en CAP.

En su Análisis Razonado la compañía señala además que “los mayores precios observados en el trascurso de este año, en comparación con los del período enero – septiembre 2016, han venido acompañados de un fuerte aumento en los premios por calidad del mineral de hierro, que ya mostraban una tendencia al alza en los dos primeros trimestres de 2017, pero que han alcanzado niveles históricamente altos durante el tercer trimestre de 2017. Lo anterior beneficia directamente a compañías como CAP Minería – cuya cartera de productos de hierro es de alta calidad – y es sin duda reflejo de las mayores restricciones medioambientales implementadas en China, que han impulsado la mayor demanda por materias primas de alta calidad. Esto, junto con la mayor disciplina en la entrega de nuevos tonelajes al mercado desde Australia y Brasil, ha sido la causa del mejor nivel de precios y premios promedio en el ejercicio en curso”.

En CAP Acero (Compañía Siderúrgica Huachipato), los ingresos y EBITDA alcanzaron US$ 347,1 millones y US$ (1,7) millones al cierre de Septiembre de 2017, mostrando un aumento de 15,0% en los ingresos y una disminución de 115,4% en el EBITDA en relación a la misma fecha de 2016.

En producción siderúrgica, la pérdida neta al 30 de septiembre de 2017 alcanzó US$ (19,3) millones, un 47,4% mayor que la del mismo período del año anterior, incluso registrándose en el presente ejercicio aumentos de 18,3% en el precio promedio de venta de acero, y de 3,0% en los despachos físicos, desde 531.913 TM a septiembre 2016 a 548.092 TM a septiembre de 2017. “Dicha situación se explica por los repentinos incrementos experimentados durante la primera mitad del presente año en los precios del hierro y carbón, principales materias primas de la operación siderúrgica, que a pesar de normalizarse en el transcurso del tercer trimestre de 2017, se tradujeron en un aumento de 12,1% en el costo de venta promedio por tonelada de acero. Al escenario recién descrito, cabría agregar la persistente menor actividad registrada en el país, junto con la mantención de las distorsiones de precio, solo marginalmente corregidas por medidas solicitadas e impuestas por las autoridades”, dijeron en CAP.

En el grupo de procesamiento de acero (GPA), negocio compuesto por Cintac en Chile, Tupemesa en Perú y Tasa en Argentina, los ingresos y EBITDA al 30 de septiembre de 2017 llegaron respectivamente a US$ 249 millones y US$ 23,2 millones, representando un aumento de 16,8% y 3,8% en relación con los correspondientes montos al 30 de septiembre del año anterior.

En actividades del grupo de procesamiento de acero, su utilidad consolidada al 30 de septiembre de 2017 de US$ 8,7 millones, que se compara con el resultado de US$ 7,4 millones del mismo lapso de 2016, es consecuencia de aumentos de 6,6% en el precio promedio de los productos vendidos, y del tonelaje despachado a 272 mil toneladas en 2017 versus las 248 mil toneladas de 2016. “Lo anterior se produce como consecuencia del enfoque de la operación del GPA en la fabricación de productos de mayor valor agregado, y reafirma que esta estrategia adoptada el año anterior ha rendido los frutos esperados. En relación al costo de venta promedio por tonelada, este aumentó en un 9,8%, debido principalmente al alza en los precios internacionales del acero. En más detalle, al ver los resultados por compañía: Cintac US$ 8,8 millones, Tupemesa US$ 2 millones y Tasa US$ (1,9) millones, aún se observa a esta última afectada por el ajuste macroeconómico implementado en Argentina, cuya evolución hacia una mayor actividad se ha ido percibiendo a una velocidad más moderada que lo proyectado inicialmente por sus autoridades”, indica la compañía.

En CAP Infraestructura, actividad que comprende a la compañía productora de agua desalinizada Cleanairtech Sudamérica, la de transmisión eléctrica Tecnocap y el Puerto Las Losas, los ingresos y EBITDA al 30 de Septiembre de 2017 alcanzaron US$ 59,6 millones y US$ 40,2 millones, reflejando leves aumentos de 2,3% y 1,2% al compararlos con las cifras del mismo lapso de 2016.

En el negocio de infraestructura, la utilidad neta al 30 de septiembre de 2017 alcanzó a US$ 11,9 millones, un 10,8% mayor que la cifra del año anterior, impulsada principalmente por la mayor actividad registrada en el Puerto Las Losas durante el tercer trimestre de este año.

Continúa demanda estable por los productos de CAP Minería

En minería, los clientes principalmente de Asia y Medio Oriente siguen manteniendo la demanda por los concentrados magnéticos que produce CAP Minería, de sinter feed con 62% a 63% de Fe, pellet feed con 65% a 69% de Fe y pellets con 65% a 67% de Fe. Las ventajas competitivas de los referidos productos marcan diferencias positivas en la colocación de los mismos y en la obtención de premios por su calidad, bajas impurezas y propiedades magnéticas, sobretodo en el contexto de mayores restricciones medioambientales en China.

En producción de acero, señalan en CAP, se han comenzado a observar algunos cambios en el escenario mundial – tales como indicios de consolidación en el sector siderúrgico vía fusiones y adquisiciones – aunque sin ser estos lo suficientemente sólidos como para asegurar que el difícil momento del sector ya ha sido superado. “Un exceso de capacidad de producción de acero, particularmente en China, ha generado el deterioro de márgenes y pérdida de rentabilidad en los mercados globales, provocando fuertes exportaciones desde países con sobrecapacidad a precios innegablemente menores que sus costos, hacia economías con barreras arancelarias más bajas o prácticamente inexistentes. El anterior es el caso de Chile, mercado eminentemente abierto que es destinatario de acero chino y de otros orígenes a precios significativamente deprimidos, exacerbado aún más por la reacción de gobiernos en Europa, Norteamérica y Latinoamérica al tomar medidas conducentes a corregir las distorsiones de precios que amenazan seriamente la subsistencia de sus industrias siderúrgicas locales”, Explica la empresa.

Posición financiera

En cuanto al endeudamiento financiero bruto del grupo, este alcanzó US$ 1.136,4 millones al 30 de septiembre de 2017, mostrando una disminución respecto de los US$ 1.357 millones al 31 de diciembre de 2016, como resultado del prepago de líneas de crédito en el ejercicio en curso.

A su vez, al 30 de septiembre de 2017, el Grupo CAP mantiene un saludable saldo de caja de US$ 705,7 millones.

El referido saldo de caja y la disminución en el endeudamiento bruto, permitió al Grupo CAP exhibir un bajo nivel de endeudamiento financiero neto de US$ 430,7 millones, equivalente a 0,72 veces el EBITDA consolidado de los últimos doce meses terminados al 30 de septiembre de 2017.

