Mejor precio del cobre aumenta tributación minera en US$ 1.000 millones al tercer trimestre

Recaudación a septiembre totalizó US$ 1.611 millones:

El sector privado dio un salto relevante. Pasó de un descuento por US$ 5 millones en 2016 a un aporte de US$ 687 millones.

El aumento en el precio del cobre tiene felices a las compañías mineras que operan en el país, pero también al fisco, que ha visto incrementado el aporte que hace este sector económico.

Así se desprende del análisis de la Sonami, realizado en base a las cifras entregadas por la Dirección de Presupuestos (Dipres). Estas muestran que la tributación del sector -Codelco y la gran minería privada- a septiembre de este año totalizó US$ 1.611 millones, equivalente a un alza del 160% respecto de igual período de 2016, cuando llegó a US$ 619 millones.

En otras palabras, la mejoría en la cotización del metal rojo elevó la recaudación por impuestos a mineras en casi US$ 1.000 millones. Este aumento se explica en parte importante por el mejor desempeño de la gran minería privada, ya que si al tercer trimestre del año pasado registró un descuento por US$ 5 millones, en igual lapso de 2017 generó un aporte por US$ 687 millones. No obstante, este resultado es el segundo más bajo en términos de recursos otorgados al fisco en los últimos diez años.

“El alza del precio del cobre, nuestro principal producto de exportación, que en lo que va corrido del año respecto de igual período del año pasado ha incrementado su valor en 28%, es una noticia positiva por cuanto una mayor cotización del metal rojo dinamiza la economía y contribuye a ver el futuro con mayores grados de optimismo”, señaló el gerente de Estudios de Sonami, Álvaro Merino, respecto del avance en precios y sus efectos.

Mejora la minería privada

Aunque este año la gran minería del cobre del país se vio afectada por la paralización de 44 días de Escondida -la mayor faena del país-, el sector elevó su contribución al fisco.

En los nueve primeros meses del presente año el aporte de la minería privada alcanzó a US$ 687 millones, que comprende US$ 354 millones por concepto de impuesto a la renta, US$ 57 millones por impuesto específico y US$ 276 millones por impuesto adicional.

Pese a esta mejora, la recaudación de este rubro en este período es la tercera más baja en la última década detrás de 2016 y 2008. Por contrapartida, las mayores contribuciones se dieron en 2011 con US$ 4.053 millones, 2008 con US$ 3.999 millones y 2012 con US$ 3.254 millones.

Fuente: El Mercurio/Hernán Vargas S.

