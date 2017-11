Oro sube mientras el mercado espera anuncio del nuevo jefe de la Reserva Federal

El oro al contado cotizaba con un alza de 0.44% a US$ 1,276.45 la onza a las 1145 GMT tras haber alcanzado previamente un máximo intradía de US$ 1,289.87.

La tendencia alcista se aceleró después de que el lingote perforó su promedio móvil de 100 días de US$ 1,275, un umbral técnico clave (Foto: Reuters). 0

Los precios del oro volvieron a cotizar brevemente sobre los US$ 1,280 por onza el miércoles, en medio de la cautela del mercado sobre el anuncio del próximo presidente de la Reserva Federal y mientras los inversores aguardan el comunicado de política monetaria que publicará más tarde el banco central.

El oro al contado cotizaba con un alza de 0.44% a US$ 1,276.45 la onza a las 1145 GMT tras haber alcanzado previamente un máximo intradía de US$ 1,289.87. La tendencia alcista se aceleró después de que el lingote perforó su promedio móvil de 100 días de US$ 1,275, un umbral técnico clave. En tanto, los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre avanzaban un 0.59% a US$ 1,277.9 la onza. Operadores y

Fuente: Gestión

Relacionada: