Joe Lowry: “Las palabras de Eduardo Bitran parecen una vendetta emocional”

Conocido como el “señor del litio”, el ejecutivo ahonda en las críticas que ha hecho sobre la labor del vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitran, en el conflicto entre esa entidad y SQM.

Joe Lowry se autodenomina como experto global en litio en Twitter y en el mundo de la minería no metálica lo conocen como “el señor del litio”. “Es uno de los que más sabe en el mundo”, dice un alto ejecutivo de una firma chilena. Su empresa, Global Lithium, se dedica al asesoramiento a empresas y gobiernos en el mercado de este mineral.

Y es justamente en esa red social donde ha tenido acalorados enfrentamientos con el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitran, y lo ha criticado por pedir, a cambio de aumentar la cuota de explotación de litio de SQM en el Salar de Atacama, que Julio Ponce pierda el control de la compañía. “Le pregunté al señor Bitran a través de las redes sociales si en Chile había estado de Derecho y si el señor Ponce es dueño legal de sus acciones, ¿por qué el señor Bitran tiene el derecho de dictar cómo se debieran vender? Nunca respondió la pregunta”, responde Lowry a través de un correo electrónico a La Tercera.

“Parece haber tomado el manto de ‘guerrero de la justicia’ protegiendo a ‘la gente’, pero parece que hay una gran cantidad de ego en su comportamiento en lugar de preocupación por el bien público”, agrega.

¿Qué piensa de la solicitud de Eduardo Bitran de pedirle a Julio Ponce que deje el control de SQM?

Las acciones y palabras del señor Bitran parecen más una vendetta emocional que el simple caso de una corporación acusada de hacer las cosas mal. Soy consciente de que cómo alguien ajeno a Chile, no aprecio totalmente la emoción que muchos tienen con respecto al pasado de Chile y cómo Julio Ponce llegó a tener su participación en SQM. Sin embargo, trato de ver este asunto desde una perspectiva legal y práctica. Negocié con ellos (SQM) en el pasado y eso me ha llevado a una opinión diferente a la del señor Bitran. Tengo un gran respeto por gestión actual de la compañía, lo que me lleva a la conclusión de que el señor Bitran está ignorando el hecho de que SQM está haciendo cambios reales bajo el liderazgo ejecutivo actual.

¿Qué piensa del conflicto?

Creo que el señor Bitran ha convertido el conflicto en un asunto personal. Encontré su intercambio conmigo en Twitter el año pasado, así como el del pasado fin de semana, algo extraño y poco profesional de una autoridad pública. Por supuesto, dado que el presidente de EE.UU. también adora usar Twitter, tal vez el señor Bitran considere que se trata de un nuevo estándar mundial de comunicación para los funcionarios públicos.

El ex presidente chileno Sebastián Piñera dijo que “SQM ha cometido muchas fallas” y dudaba que en un posible futuro gobierno renueve la operación a SQM. ¿Qué opina?

No conozco los detalles y el contexto de esas declaraciones lo suficientemente bien como para hacer un comentario significativo, pero, en mi opinión, eliminar al mejor operador de litio del mundo de su concesión en el Salar de Atacama es una propuesta perdedora para Chile.

¿Qué le parece que Corfo quiera aumentar la cuota de extracción de Albemarle y subir el royalty?

La nueva estructura de regalías es inaceptablemente alta, pero las personas razonables no están de acuerdo con lo que es ‘justo’. El hecho es que bajo la supervisión del señor Bitran la participación de chile en el mercado mundial del litio ha disminuido sustancialmente y seguirá haciéndolo por lo menos en los próximos años. Además, incluso la nueva alta tasa de regalías para Albemarle está demostrando ser subóptima, ya que Bitran le permite a Albemarle pagar regalías sobre precios por debajo del precio de mercado y muy por debajo del precio promedio de SQM. ¿Acaso el señor Bitran tiene favoritismos? Tal vez la gente debería solicitar una auditoría.

Guente: La Tercera/Nicolás Durante

