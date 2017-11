Filiales de Codelco con acciones en Los Bronces acumulan millonarias pérdidas

A cinco años de que la estatal comprara el 20% de Anglo American Sur, negocio no ha dado los frutos esperados. Estatal fusionará Acrux y Becrux por la estrechez de caja para solventar crédito con que se financió la operación.

Codelco adquirió en 2012 el 20% de Anglo American Sur, que opera la mina Los Bronces.

Iba a ser un negocio redondo para Codelco, pero hasta ahora, y a cinco años de su materialización, sólo ha significado pérdidas para la estatal. La compra en 2012 del 20% de Minera Los Bronces, en sociedad con la japonesa Mitsui, no ha dado los frutos esperados, pese a lo cual la minera del Estado ha debido pagar, de manera regular, las cuotas del crédito que obtuvo para financiar esa adquisición.

Por ello, la situación financiera de las filiales de Codelco, que son las titulares de las acciones de Anglo American Sur-Los Bronces -y que fueron creadas con este fin-, se ha vuelto compleja. Según el acta de la sesión de directorio de Codelco del 26 de octubre pasado, Becrux, que posee el 29,5% de las acciones de Anglo American Sur (AAS), acumula pérdidas por US$ 3.124,9 millones, mientras que Acrux, dueña del 100% de Becrux, ha perdido US$ 3.111,5 millones. Estas cifras no se suman, pues una consolida los resultados de la otra.

Codelco es dueña del 67,8% de Becrux y el resto está en manos de Mitsui. A la vez, Mitsui financió la operación, con un crédito del cual, al cierre de 2016, todavía se debían US$ 739 millones. La obligación de pago es 100% de la minera estatal.

Fuentes que participaron de la operación señalan que esta se auguraba auspiciosa -dados los altos precios del cobre entonces y la buena calidad del yacimiento-, pero que esto no ha sido así porque el cobre comenzó a bajar tras la compra

En su balance 2015, Codelco castigó esta inversión, lo que impactó directamente en sus resultados. Y aunque sus ejecutivos seguían defendiendo el negocio, la situación siguió invariable: el cobre se mantuvo a la baja -recién se comenzó a recuperar en los últimos meses, aunque lejos de los niveles de 2012- y AAS no entregó dividendos.

La situación financiera que enfrentan Becrux y Acrux se analizó en la última reunión de directorio de la minera estatal, donde se señaló, según consta en acta, que Gacrux, sociedad 100% Codelco, “debe pagar capital e intereses del préstamo en los meses de mayo y noviembre de cada año”, pero que si bien originalmente se planificó que esto se pagaría con dividendos provenientes de Anglo American Sur a Becrux, con lo que se financiaría la operación, esto hasta ahora no ha ocurrido.

En esa sesión de directorio, la mesa acordó fusionar Acrux con Becrux, considerando, además, que la caja disponible de Becrux sólo alcanza los US$ 174 millones.

La compra

El origen de la operación está en 2012, cuando tras una ardua negociación, Codelco hizo uso de su opción de compra de un porcentaje de la mina Los Bronces, que le fue entregado por Enami, quien originalmente tenía ese derecho. En total, Codelco pagó unos US$ 875 millones -saldo efectivo de la operación luego de algunos ajustes a la estructura crediticia- por el 20% de Los Bronces.

En Codelco explicaron que esta situación se debe principalmente al castigo a la inversión de 2015. Ese ajuste contable, denominado impairment, explicaría US$ 2.400 millones de la pérdida.

“Las cifras a las que se hace referencia corresponden a pérdidas contables acumuladas desde el año 2014 a la fecha. Estas pérdidas contables, entre otras, consideran los efectos del reconocimiento del deterioro del valor contable de la inversión en AAS, el cual fue registrado en el año 2015 por un monto de US$ 2.450 millones, efecto provocado principalmente en dicho año por la caída en los precios del cobre”, comentaron desde Codelco. “Otros efectos incluidos en estas pérdidas acumuladas son los atribuibles a la reforma tributaria del año 2014, por US$ 440 millones, la que implicó el reconocimiento de ajustes contables en estas compañías por el cambio de tasas impositivas”, se añadió. Finalmente, Codelco explicó que la propuesta de absorción de una compañía por otra “tiene el objetivo de simplificar la malla de filiales de Codelco”.

Guente: La Tercera/Gustavo Orellana

Relacionada: