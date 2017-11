Expectativa por autos eléctricos eleva precio del níquel a máximo desde 2015

Los precios del níquel, metal usado sobre todo para fabricar acero inoxidable, han escalado cerca de un 30% en lo que va del año.

Analistas de Wood Mackenzie estimaron que la demanda de níquel para baterías aumentará a unas 220,000 toneladas en 2025 desde unas 40,000 toneladas el año pasado

Los precios del níquel llegaron a trepar casi un 6% el miércoles, hasta máximos de dos años, ante la creciente expectativa de una fuerte demanda de fabricantes de baterías recargables de litio para uso en vehículos eléctricos.

El níquel referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cerró la sesión con un alza del 4%, a US$ 12,785 por tonelada, tras tocar los US$ 13,030, su mayor nivel desde junio del 2015.

Los precios del níquel, usado sobre todo para fabricar acero inoxidable, han escalado cerca de un 30% en lo que va del año. “El asunto de los automóviles eléctricos en este momento no sólo está impactando en el cobalto y el litio, sino también en el níquel, que es considerado un rezagado entre los metales que más se beneficiarían”, dijo Eugen Weinberg, analista de Commerzbank.

“El foco del mercado está en el futuro, pero los suministros de níquel actualmente son buenos y los inventarios son elevados. El alza actual del precio del níquel probablemente es prematura”, agregó Weinberg. Analistas de Wood Mackenzie estimaron que la demanda de níquel para baterías aumentará a unas 220,000 toneladas en 2025 desde unas 40,000 toneladas el año pasado. Por su parte, el cobre subió un 1.3%, a US$ 6,930 por tonelada, tras perder cerca de medio punto en la jornada previa; y el zinc avanzó un 0.4%, a US$ 3,277, tras tocar los US$ 3,326, su máximo desde agosto del 2007.

Guente: Bloomberg, Gestión

