Colbún defiende su estrategia en licitaciones: “No estamos para ofertar a esos precios”

Con una oferta que prácticamente duplicó a la de Enel, la generadora ligada al grupo Matte explica que su propuesta respondió a los riesgos que ellos ven en este concurso, los que tienen que ver con el volumen y los plazos para la inyección de energía.

Sus descargos realizó Colbún -la tercera generadora de Chile en términos de capacidad- respecto al último proceso de licitación eléctrica para abastecer a clientes regulados y cuyo resultado final dará a conocer hoy la Comisión Nacional de Energía (CNE). Y es que luego de conocerse las oferta económicas del proceso el martes pasado, todo apunta a que la generadora ligada a al grupo Matte no se adjudicará parte de la energía ofertada. Esto considerando que su precio de oferta se ubicó en US$54 GWh, mientras que las ofertas más competitivas se situaron cerca de los US$20 GWh. En la parte baja de este rango se ubicaron las ofertas de Enel y Gas Natural Fenosa, a través de su filial Global Power Generation.

Sin embargo, al interior de Colbún mantienen con firmeza su apuesta. Esto porque pese a probablemente no resultar ganadores, apuntan a que su propuesta está en línea con la visión que tienen del mercado.

“Como la vez (licitación) pasada, tenemos una mirada distinta de lo que es el riego asociado a este contrato de largo plazo; una visión distinta al precio de largo plazo en este sistema, y reflejamos eso en nuestra propuesta. Hay actores que piensan distinto a nosotros. El tiempo dirá que es una estrategia más adecuada”, indicó el gerente general de Colbún, Thomas Keller.

Entre los riesgos que detectaron desde la generadora están los plazos que se manejaban en esta licitación. Entre la adjudicación y el inicio de la inyección se consideran siete años; sumado a que desde la autoridad aún no han incorporado una clausula take or pay -que obligaría a las empresas distribuidoras a financiar la energía que incluye el contrato adjudicado por concepto de demanda que no se está suministrado-, lo que ha sido una petición expresa de Colbún para reducir los riesgos.

Además, comentaron que hay otros espacios donde se presentan mejores precios, como es el caso del segmento de clientes libres. En ese contexto, en Colbún comentan orgullosos que en los últimos 12 meses suman contratos por 1.600 GWh anuales con este segmento.

“Esta licitación fue modesta, en la que nosotros anticipábamos cierto nivel de competencia porque vemos muchos actores que necesitan este tipo de proyectos para materializar sus proyecto. Colbún no está en esa condición y no estábamos disponibles para oferta a esos precios. De hecho, la contratación más reciente (con clientes libres), son mucho más favorable que los precios que estamos viendo como resultado de esta licitación”, aseguró Keller.

Consultado respecto a su percepción respecto a la agresiva apuesta de Enel, indicó que no se referirá a las ofertas de su competencia. “No me gusta comentar la estrategia de las otras empresas”, dijo.

Guente: Pulso/Constanza Valenzuela

