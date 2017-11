Antofagasta Minerals pide prudencia en relación con autos eléctricos

Antofagasta Plc, la minera chilena propiedad de la multimillonaria familia Luksic, dijo que es demasiado pronto para saber qué impacto tendrá la aparición de vehículos eléctricos en la demanda de cobre y que muchos pronósticos podrían ser demasiado optimistas.

“Nos gusta pensar en ello de una manera más prudente”, dijo el máximo ejecutivo de Antofagasta, Iván Arriagada, en una entrevista en la oficina de la compañía en Londres.

“Todavía no comprendemos completamente lo que esto significará para el cobre. Deberíamos ser cautos como industria. Todavía tenemos que comprender esto completamente y ser capaces de describir estos cambios que están teniendo lugar”.

La cautelosa opinión de Arriagada se produce cuando la minera MMC Norilsk Nickel PJSC y el fondo de cobertura Blenheim Capital han advertido que el mercado puede haberse vuelto demasiado alcista demasiado rápido con el níquel, que se usa en las baterías de los automóviles eléctricos.

Y la semana pasada, el banco canadiense BMO Capital Markets dijo que es difícil estimar cuántos vehículos eléctricos circularán por las carreteras en 10 o 20 años, pero todavía es más difícil predecir cuánto litio, cobre, cobalto y níquel necesitarán. Aún así, eso no ha detenido a muchas mineras y bancos, que pronostican que los vehículos eléctricos tendrán un impacto drástico en toda la industria de los metales.

Los autos eléctricos contienen aproximadamente tres veces más cobre que un vehículo normal, según Glencore Plc. Se necesita aún más para las estaciones de carga, y Exane BNP Paribas prevé que dicha infraestructura agregará alrededor del 5 por ciento a la demanda de cobre para 2025.

“Tal vez algunas de las previsiones sean demasiado altas”, dijo Arriagada. “Los patrones de uso del transporte cambiarán. No es apropiado hacer una extrapolación lineal”. El cobre, impulsado por un fuerte crecimiento económico y un suministro reducido, subió el mes pasado a más de US$7.000 la tonelada métrica por primera vez desde 2014.

La mayoría de las principales mineras han hablado sobre la expansión de la producción, lo que contrasta fuertemente con materias primas como el carbón y el mineral de hierro, donde muchos productores tienen una perspectiva a largo plazo más desfavorable. Codelco, el mayor productor de cobre del mundo, dijo esta semana que los precios podrían alcanzar niveles récord de más de US$10,000, a medida que el mercado se desplaza a déficits “sustanciales” a partir de 2018.

Arriagada también dijo que le preocupa la posible sobreinversión en la minería del cobre y pidió que la industria sea disciplinada en los nuevos proyectos. Aún así, eso no ha impedido que Antofagasta busque agregar nueva producción, pues la compañía está considerando actualmente dos proyectos de expansión, Los Pelambres y Centinela. El máximo ejecutivo dijo que en un futuro cercano la junta directiva tomará decisiones sobre las expansiones, que costarán US$1.100 millones y US$2.700 millones, respectivamente. Si la compañía decide no seguir adelante con las expansiones, podría entregar más dinero a los accionistas, dijo el máximo ejecutivo. “Queremos mantenernos enfocados”, dijo. “Consideraremos la distribución de efectivo si estos proyectos no cumplen con nuestros criterios”.

Guente: Bloomberg, Gestión

