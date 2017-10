People walk past the logo of Italy's biggest utility Enel at their Rome headquarter November 11, 2014. Europe's most indebted utility has already put up for sale up to 22 percent of its Spanish unit Endesa that could raise more than 3 billion euros, but the market will be watching for news on the possible sale of assets in Slovakia and Romania as it moves to slash its debt and keep its investment grade rating. REUTERS/Tony Gentile (ITALY - Tags: BUSINESS) ENEL-RESULTS/

Plan Elqui: unidad renovable de Enel suma proyectos por US$1.000 millones a 2022 Artículos relacionados Coquimbo tiene cuatro de los diez parques eólicos más grandes de Chile Asset Chile ve “sobrecostos significativos” en proyecto Los Cóndores de Enel Enap sondea abastecer de GNL a cruceros en terminal de Quintero De concretarse lo establecido, la empresa casi duplicaría su capacidad actual. En comparación, Enel Chile cuenta con proyectos por US$934 millones para el mismo período. Un completo plan de crecimiento publicó el brazo renovable de la italiana Enel, Enel Green Power (EGP), en el informe de valorización realizado por el perito independiente Felipe Schmidt y encargado por la mesa la renovable, con motivo del plan Elqui. Y es que según se indica en los documentos liberados el pasado jueves, la compañía que actualmente tiene el 30% del mercado de generación renovable, considera un Capex de US$1.003 millones para el período 2018-2022 en Chile. Del total de la iniciativas, que se dividen en obras de corto y mediano plazo, se incluyen proyectos por 798 MW de capacidad instalada. En el corto plazo, el plan incluye tres plantas solares, una eólica y una geotérmica; mientras que los de mediano plazo incluyen otras cinco plantas solares, totalizando 414 MW de capacidad instalada. “El desarrollo de dichos proyectos está sujeto a la adjudicación de contratos de venta de energía de largo plazo con empresas distribuidoras y empresas privadas con gran consumo de energía”, se indica en el informe. De concretarse dicho objetivo a cabalidad, en un plazo de cinco años la generadora renovable casi duplicaría su capacidad instalada actual, la que hoy en día suma unos 1.195 MW a través de 16 plantas en operación. En tanto, en el mismo informe se indica que Enel Generación -anteriomente llamado Endesa Chile- cuenta con un plan de inversión de USD 934 millones para el mismo periodo, donde aproximadamente un 64% sería destinado al desarrollo de nuevos negocios. En cambio, el 36% restante iría para mantenciones. De hecho, en los informes encargados por Enel Chile, se apunta a que la estrategia de desarrollo de dicha generadora no contempla proyectos importantes de crecimiento salvo la puesta en marcha de la central Los Cóndores. A la fecha, las principales iniciativas en estudio corresponden a plantas desaladoras asociadas a centrales de ciclo combinado. Los planes de crecimiento de ambas compañías son claves para determinar la valoración de cada una, lo cual constituye un paso importante en el proceso de reorganización lanzado en agosto pasado, denominado Plan Elqui. Éste, consiste en realizar una oferta pública de acciones (OPA) de parte de Enel Chile para adquirir hasta el 100% de las acciones emitidas por su filial Enel Generación Chile; para posteriormente realizar una fusión por absorción entre Enel Chile y Enel Green Power Latin America (EGP). De acuerdo a los diferentes cronogramas presentados en los reportes de los asesores y peritos, la idea sería realizar en diciembre la junta de accionistas extraordinaria, para concretar la transacción en el primer semestre del próximo año. Los cálculos de Enel Green Power Los informes encargados por la mesa del holding Enel Chile a Econsult, LarrainVial y al perito Oscar Molina; y los solicitados por Enel Genearción a Asset Chile y Banchile, estimaron que el valor de los activos de EGP se sitúan en un rango de entre US$1.450 millones y US$1.865 millones. El documento contratado por el renovable EGP no dio sorpresas, al llegar a una cifra similar. El perito independiente Felipe Schmidt proyectó un valor medio de US$1.794 millones para EGP y de US$7.009 millones para Enel Chile. Además, estimó que la participación de los accionistas de EGP en la sociedad fusionada se ubicaría en entre 19,1% y 21,4%, generando una relación de canje de entre 14,03x y 16,20x acciones de Enel Chile por cada acción de la renovable. Sin embargo, aún falta que la empresa publique el informe que realizó Mediobanca para la empresa renovable -que al cierre de esta edición aún no había sido revelado-, y que esta semana se publiquen los informes definitivos. Fuente: Pulso/Constanza Valenzuela Relacionada: Asset Chile ve “sobrecostos significativos” en proyecto Los Cóndores de Enel Compartir Facebook

