Glencore reduce meta de producción pero eleva previsión de ganancias de su división marketing

Glencore rebajó su guía para la extracción de cobre, zinc y carbón al citar dificultades operacionales, faenas de mantenimiento y declives en la vida útil de yacimientos, pero dijo que las utilidades del año no se verían afectadas.

Glencore redujo hoy sus previsiones de producción de materias primas clave como el zinc, pero elevó su estimación de ganancias de su división de marketing en el año antes de intereses e impuestos a entre US$ 2,600 millones y US$ 2,800 millones, al reflejar un precio más alto de los insumos básicos.

La guía anterior de la división de marketing en el 2017 se ubicaba en entre US$ 2,400 millones y US$ 2,700 millones, que ya consistía en una revisión al alza desde el rango de entre US$ 2,100 y US$ 2,400 millones revelado a inicios del año. En su reporte de producción del tercer trimestre emitido el lunes, Glencore rebajó su guía para la extracción de cobre, zinc y carbón al citar dificultades operacionales, faenas de mantenimiento y declives en la vida útil de yacimientos, pero dijo que las utilidades del año no se verían afectadas.

Analistas dijeron que fue un trimestre débil, pero que las condiciones de comercialización eran favorables. Las acciones de la minera subían 0.027% a las 1100 GMT en la bolsa de Londres. “En general, vemos los resultados de hoy (lunes) como ligeramente negativos, aunque la revisión al alza de las previsiones de ganancias EBIT de la división de marketing es claramente un factor positivo”, dijeron analistas de Bernstein en una nota enviada a clientes.

En cuanto a la producción de zinc, Glencore redujo su guía a 1.1 millones de toneladas (/- 15,000 toneladas), desde la previsión de agosto del 1.13 millones de toneladas (/- 25,000 toneladas).

