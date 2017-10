Antofagasta Minerals renegocia contratos de energía para migrar hacia fuentes limpias

Antofagasta Minerals se encuentra renegociando varios contratos de energía de largo plazo con la intención de migrar hacia fuentes limpias y mejorar su huella de carbono, dijo a Reuters su presidente ejecutivo, Iván Arriagada.

En una entrevista en el marco de la semana de la Bolsa de Metales de Londres, el ejecutivo explicó que pese a que algunos acuerdos tienen aún períodos residuales de entre tres a cinco años, hay cláusulas de renegociación en el caso de que cambien las condiciones del mercado.

El ejecutivo tomó como ejemplo el caso de la mina estrella de la firma, Los Pelambres, que ya tiene un suministro del 45% de fuentes energéticas alternativas y por eso buscan replicar la experiencia a sus otros yacimientos.

“En el norte tenemos Centinela, Antucoya y Zaldívar, y esos contratos de suministro de energía están principalmente con carbón, con generación termoeléctrica, por lo tanto estamos ahora en la etapa de negociar y de contratar energía en este ciclo recontratación, buscando migrar hacia renovables no convencionales”, explicó Arriagada.

La fuerte irrupción en Chile de proyectos de fuentes solares y eólicas han permitido bajar sustancialmente los costos energéticos, un insumo vital para las grandes mineras del mayor productor mundial de cobre.

“Hacia adelante vamos a seguir privilegiando las renovables no convencionales, no me parecería raro que superáramos el 50 por ciento (de suministro). Pero no tenemos una meta en ese sentido”, apuntó.

En medio de su campaña por fomentar las energías limpias, la empresa patrocinará una carrera de la Fórmula E de autos eléctricos en la capital chilena. “Es lo más entretenido que hemos hecho en los últimos 10 años”, dijo.

Menor conflictividad

Tras la entrada en vigencia de una polémica reforma laboral -que desató una extensa huelga en la mina Escondida de BHP-, Arriagada dijo que pese a que persisten algunas incertidumbres, la mejor perspectiva del mercado atenuaría el clima de conflictividad en 2018, cuando la industria enfrentará más de 30 negociaciones.

“Con una legislación un poco más compleja pero con condiciones de mercado un poco más favorables, no veo un riesgo sistémico para el próximo año y creo que va a depender de las condiciones laborales en cada una de las compañías”, comentó.

Antofagasta acordó con el sindicato de su mina Los Pelambres un adelanto de las negociaciones contractuales y, aunque el ejecutivo declinó comentar detalles al respecto, se mostró optimista sobre el proceso.

“Hay una visión compartida de que es posible llegar a un acuerdo”, afirmó.

Las cupríferas se han visto favorecidas por una sostenida alza del precio del metal en los últimos meses y Arriagada consideró que aunque se mantendrá la volatilidad, éste no bajaría de los 2,50 dólares por libra.

“Deberíamos ver que continúe la trayectoria de consolidarse un escenario favorable para el precio del cobre”, dijo.

En lo que va del año, el precio del metal ha subido casi un 30 por ciento y su valor promedio se ubica en los US$2,73 la libra.

Fuente: Pulso

