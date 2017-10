Asset Chile ve “sobrecostos significativos” en proyecto Los Cóndores de Enel

Evaluador del plan Elqui advirtió en su informe que la construcción de la central tiene retrasos.

Más de un dato otorgaron los informes que presentaron los evaluadores a los directorios de Enel Chile y Enel Generación en el marco del plan de reorganización de los activos que posee en el país su matriz italiana.

Entre ellos destaca la evaluación que hizo Asset Chile del último proyecto en carpeta de la filial generadora de Enel. Se trata de Los Cóndores, central hidroeléctrica que se construye en la comuna de San Clemente, en la región del Maule. La central, con una potencia instalada de 150 MW, es una iniciativa que tiene la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada de su proyecto de optimización.

Sin embargo, el evaluador mostró preocupación por los sobrecostos que se pueden generar en la iniciativa. En su informe, Asset Chile señaló que “el proyecto en construcción ha experimentado retrasos y sobrecostos significativos”. Agregó que espera que “la compañía destine importantes recursos antes de que el proyecto entre en operación”.

Asset Chile agregó en su evaluación que considera para este proyecto un VPN (Valor Presente Neto) “cercano a cero o posiblemente negativo. De acuerdo a Enel Generación, la compañía está determinada a finalizar la construcción del proyecto”.

Finalmente, la compañía sostuvo en su informe que asume que Enel Generación posee “mejor información respecto de la rentabilidad del proyecto y que, por lo tanto, considera que el efecto en valor de abandonar respecto de continuar con el proyecto es neutro”.

En su informe al directorio de Enel Generación, Asset Chile estimó que el valor del patrimonio de la compañía oscila entre US$ 4.435 millones y US$ 4.693 millones. Respecto de la reorganización, la firma señaló que el proceso “contribuye, en nuestra opinión, al interés social de Enel Generación y/o de sus accionistas”. Asset Chile agregó que los efectos de la reorganización para la generadora serán “neutros o positivos, pero no perjudiciales”.

