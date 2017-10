Engie pone en venta el último gran contrato eléctrico y tiene 5 interesados

Generadora sumó este activo a la venta de sus centrales a carbón, encargada a Citi. Contrato es por 5.040 GWh/año.

Contrato duplica en tamaño a la más reciente licitación, mientras que el precio es mucho mayor que el de los últimos procesos.

Un contrato de abastecimiento con distribuidoras eléctricas a 15 años por 5.040 GWh anuales, obtenido en 2014 a través de una licitación y que está valorado en unos US$ 2.500 millones, es el último activo que puso en venta la generadora Engie en Chile, que se suma a la búsqueda de un comprador para sus centrales a carbón en el norte del país.

El “paquete” está siendo ofertado por el banco Citi, y ya cuenta con cinco ofertas sobre la mesa, cuya decisión final desde Francia, donde se ubican los cuarteles generales de la firma, se tomaría en dos meses.

El proceso partió el año pasado, cuando la CEO global de Engie, Isabelle Kocher, informó la intención de deshacerse de sus principales generadoras de carbón y petróleo en el mundo, para virar hacia energías renovables y amigables con el medioambiente. La venta de todo ese paquete, se indicó entonces, permitiría a la firma franco belga recaudar unos US$ 17 mil millones. Tras ello, el mismo Citi había puesto en venta las centrales a carbón y petróleo en Chile, que suman una capacidad instalada de 2.300 MW de capacidad instalada.

Sin embargo, tras más de un año de proceso, no hubo interesados en comprar dichas centrales, por ser poco eficientes y no ser competitivas con las energías renovables que hoy están vendiendo energía al sistema a valores inferiores a US$ 50 por MWh. Y ahí entonces, Engie sacó la artillería pesada y decidió armar un paquete donde, además de vender sus centrales a carbón, sumó el contrato que se ganó en 2014 en el Sistema Interconectado Central (SIC) para inyectar 5.040 GWh por 15 años a un precio de US$ 109,5 por MWh, cuya operación comenzará a regir en 2018.

Negocio redondo para quien lo compre, sobre todo porque abastecer esa oferta tiene un costo de la mitad de ese valor con los precios que se manejan en el sistema. Asimismo, el precio es más del doble que los de las más recientes licitaciones, que no superan los US$ 50, reflejo del momento actual del mercado.

La incorporación de este activo al paquete de venta cambió radicalmente el escenario, apareciendo los interesados. Así lo explicaron fuentes al tanto del proceso, que agregaron que, hasta ahora, serían cinco las empresas interesadas en el paquete, las que estarían ofreciendo entre US$ 2.000 millones y US$ 2.500 millones sólo por el contrato, a lo que sumaría otra cifra menor por las centrales a carbón que a Engie le urge vender. Vender por separado no está dentro de los planes. O es venta atada o no se vende.

El monto a recaudar, además, sería un negocio redondo para Engie que, junto con lograr la meta impuesta a nivel global, quedaría con caja para desarrollar nuevos proyectos. Solo para dimensionar los montos involucrados, hoy Engie vale en la Bolsa de Comercio de Santiago US$ 2.209 millones al cierre de ayer, y su acción ha rentado 26,22% en el año.

De esta forma, la ex E-CL mantendría en el país sus operaciones en centrales a gas, con lo cual abastecerían sus contratos firmados con grandes mineras para suministrarles electricidad. Asimismo, el negocio de la transmisión eléctrica sería uno de los activos que Engie no venderá y seguirá potenciando en el país. La firma, a través de su filial Transmisora Eléctrica del Norte (TEN), está desarrollando la línea de interconexión Sing-SIC, que ya está en etapa final de montaje.

Aunque los nombres de los interesados no han sido oficializados, en el mercado se especula que entre los oferentes estarían Enel Generación Chile y Colbún. Esta última declinó hacer comentarios al respecto.

A ellos se sumaría Gas Natural Fenosa, matriz de CGE, que ha mostrado públicamente su interés por reforzar su presencia en generación, y ha manifestado públicamente su interés en reconvertir plantas a carbón hacia gas.

Otro de los posibles interesados sería Brookfield. La canadiense, controladora de Transelec, está en un proceso de venta de su negocio de transmisión para concentrarse en generación, luego que su matriz se enfocara en ese segmento a nivel internacional. Por último, dicen fuentes, una empresa china también podría hacer una oferta por el paquete puesto en venta por Engie.

Fuente: La Tercera/N. Durante /G. Orellana

