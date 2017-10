Enap: Nuevo gobierno corporativo asumirá en diciembre y capitalización llegará en los próximos meses

Dentro de los lineamientos principales de la nueva legislación, se incluye la reducción del directorio a siete miembros y la capitalización por US$ 400 millones.

El gerente general de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), Marcelo Tokman, ofreció este jueves algunos detalles de la implementación de la ley que establece un nuevo gobierno corporativo en la firma estatal, promulgada por la Presidenta Michelle Bachelet en julio de este año.

Dentro de los lineamientos principales de la nueva legislación, se incluye la reducción del directorio a siete miembros y la capitalización por US$ 400 millones.

Según explicó el ejecutivo, el nuevo gobierno corporativo debiera asumir el próximo 1 de diciembre, aunque la ley establece una fórmula si los candidatos propuestos no pudiesen asumir a tiempo.

“El 1 de diciembre entra en vigencia la ley (que establece un nuevo gobierno corporativo) y eso significa que si todos los plazos se cumplen, el 1 de diciembre debiéramos tener un directorio con cuatro integrantes seleccionados a través del proceso de Alta Dirección Pública, más el representante de los trabajadores, para el cual hubo todo un proceso interno en la empresa, y los dos que va a nombrar directamente la Presidenta, que según la ley, serán una directora y un director”, afirmó Tokman a periodistas.

“La ley también se pone en el caso de que si llegase a haber alguna tardanza o por algún motivo no puedan asumir todos el 1 de diciembre: entonces ahí lo que ocurriría es que continúa el gobierno actual, pero sería de siete directores y sale inmediatamente fuera del directorio el presidente, que es el ministro de Energía (Andrés Rebolledo). El 1 de diciembre tenemos cambios sí o sí y yo creo, por lo que me he ido enterando de los procesos de selección, que se están cumpliendo los plazos y debiéramos tener ya el directorio tal cual lo establece la ley”, detalló el ejecutivo.

Respecto a la capitalización, el CEO de la petrolera estatal confirmó que Enap ya comenzó a trabajar con el Ministerio de Hacienda y que el monto debería llegar a fines de este año o comienzos del próximo.

“Hemos estado trabajando con el Ministerio de Hacienda y hemos ido cumpliendo los distintos pasos, el paso principal era compartir cuál es la mirada y el plan estratégico de la compañía para los próximos cinco años, pero es muy importante sin duda que primero asuma el nuevo directorio, de manera tal que tome conocimiento y valide esta mirada, para cumplir con lo otro que establece la ley que es esa capitalización de US$ 400 millones. Yo veo que lo que debiera ocurrir es que a fines de este año o comienzos del próximo año uno debiera contar ya con los US$ 400 millones de capitalización”, aseguró.

Tokman comentó que el Gobierno aún no ha comunicado a la compañía sobre si será un pago fraccionado o no.

Central nueva era

Marcelo Tokman se refirió además a las críticas que ha generado el proyecto termoeléctrico Nueva Era (510 MW, gas natural), en Concón, por parte de los parlamentarios de la región de Valparaíso.

Así, el ejecutivo descartó que desechar el proyecto sea una opción y aseguró que este tipo de críticas siempre surgen, sobre todo cerca de unas elecciones presidenciales.

“Lamentablemente este tipo de proyectos siempre tienen críticas y es un problema más de fondo que es que, sobre todo los proyectos que tienen que ver con infraestructura energética, normalmente tienen beneficios para todo el sistema pero localmente generan inconvenientes. Entonces, el que haya críticas lamentablemente es algo habitual, especialmente se exacerba eso en los momentos en los cuales se está cerca de procesos eleccionarios. Yo creo que lo importante acá es ir tomando las decisiones, las evaluaciones, las conversaciones, seguir súper abiertos generando y entregando toda la información y esperar un poquito que pasen estos periodos que son, como digo, complejos para este tipo de proyectos”, expresó Tokman.

Enap decidió postergar por un año la tramitación ambiental de dicha central, que demandaría una inversión de US$ 680 millones, para responder al `Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones` (Icsara), que contiene 76 observaciones por parte de los servicios públicos participantes del proceso.

