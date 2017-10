Directorio de SQM sugiere rol más activo de Potash en conflicto con Corfo

Directores habrían planteado que ello podría significar mayores beneficios para la canadiense en venta de su 32%. Las palabras de Sebastián Piñera contra la firma y su controlador también se trataron en la reunión mensual.

Por más de cuatro horas se extendió este miércoles el directorio de SQM, donde la fallida conciliación entre Corfo y la minera no metálica por el arrendamiento del Salar de Atacama acaparó gran parte de la reunión.

La cita se dio en el contexto de una compleja semana para el controlador indirecto de SQM, Julio Ponce. Esto luego de que el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitran, planteara nuevamente la salida de Ponce de la propiedad como condición para alcanzar un acuerdo y que además el ex presidente y actual candidato a La Moneda, Sebastián Piñera, respaldara la gestión de la entidad en su conflicto con la minera.

En la reunión desarrollada este miércoles desde las 12 horas en la matriz de la firma en la calle Los Militares, en la comuna de Las Condes, se analizó la propuesta que el lunes 16 de octubre realizó Corfo en medio del proceso de arbitraje para alcanzar una conciliación en la disputa que los enfrenta desde 2014.

Uno de los puntos que se informó fue la propuesta de la estatal de aumentar la cuota de extracción de litio de SQM en 180.100 toneladas y que alcanzaría para operar el Salar hasta 2030, cuando termina el contrato vigente.

Contrato

Justamente el año de expiración de dicho contrato fue un tema que generó molestia entre los directores presentes. De hecho, se abordaron las últimas declaraciones de Eduardo Bitran, quien en entrevista con La Tercera señaló que a diferencia de la situación de Albemarle, con quien se negoció en enero una concesión hasta 2044, en el caso de SQM no habría una ampliación de su plazo para explotación. Esto ya que la entidad aspira en ese caso a realizar una licitación competitiva para la operación en el Salar.

Según fuentes conocedoras, uno de los comentarios que habrían hecho los asistentes es que no existiría una razón de lógica económica que justifique entregar ventajas a Albemarle en desmedro de SQM, sobre todo por el nivel de productividad que tienen sus operaciones y que permiten, dicen, un mayor nivel de explotación y mejores posibilidades de entrega de beneficios al Estado.

Otro de los temas que se trató en la junta fue el proceso de venta de acciones al que está forzado Potash Corp., del actual 32% que tiene en la minera, luego de comprometerse con la autoridad antimonopolio de India para que su fusión con Agrium sea aprobada.

Varios directores habrían señalado que los canadienses deben hacer ver con más fuerza su postura ante el gobierno respecto de la urgencia de renovar y mejorar el contrato en el Salar de Atacama, tanto por el bien de SQM -y por la inversión que ellos tienen en la firma- como por los mayores beneficios que pueden obtener en el proceso de venta de dichas acciones, para lo cual tienen hasta abril de 2019.

Factor Piñera

Adicionalmente, los directores conversaron sobre las declaraciones del ex presidente y actual candidato Sebastián Piñera, quien en una entrevista el martes con las radios Duna, Zero y La Tercera, aseguró que no era amigo de Julio Ponce y que “SQM ha cometido muchas faltas y la mejor prueba de ello es que está siendo investigada y sometida a juicio en Chile y también en el extranjero”.

Aunque no quiso confirmar o negar una posible negociación con SQM en caso de volver a La Moneda, Piñera recordó que el proceso arbitral que se sigue hasta hoy fue iniciado en su administración. Junto con ello, respaldó el actuar de Bitran. “Si está defendiendo los intereses del Estado, que son de todos los chilenos, por supuesto que lo respaldo”, dijo el candidato de Chile Vamos.

Respecto de las palabras del ex mandatario, los directores comentaron que Piñera “dijo lo que tenía que decir” por su rol de candidato, pero siguen confiados en que las futuras autoridades verán el beneficio de renovar y aumentar el contrato de SQM con el Estado.

Fuente: La Tercera/Nicolás Durante Parra

Relacionada: