Minería ve inicio de nuevo ciclo y el resto de los sectores percibe un repunte aún incipiente

Gremios presentaron proyecciones sectoriales 2018 en seminario de la CCS:

Un precio del cobre promedio estimado entre US$ 2,9 y US$ 3 la libra y aumento de producción bajo condiciones de demanda externa favorables impulsarían la actividad sectorial. Comercio, banca, construcción, agricultura e industria manufacturera presentan indicios de mayor dinamismo, pero supeditado a mejorías en la confianza y la inversión.

Comercio: ventas subirían 4%

Un aumento de 4% real en las ventas del comercio minorista prevé la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) para 2018, marginalmente por encima del 3,9% estimado para este año. George Lever, gte. de Estudios del gremio, (en la imágen) dijo que las ventas de bienes de consumo durable este año muestran un boom de 15%, explicado por la caída del dólar, la reducción de la inflación, el aumento de la masa salarial, mejoría de las expectativas de consumidores y equipamiento de viviendas. En 2018 se desacelerarían, con una expansión de 11%.

Las ventas de bienes no durables, prácticamente, se han visto estancadas, con un aumento proyectado de solo 1% este año y se incrementarían un 2,8% en 2018.

Lever dijo no tener dudas de que la actividad entra en un ciclo positivo, pero de carácter “coyuntural”, porque no se sabe cuánto va a durar. Cuando el cobre presenta variaciones de precios, eso marca ciclos en la economía chilena, comentó. La CCS proyecta un aumento de 3,4% en la inversión el próximo año y de 2,8% en el consumo.

Banca ve alza de 4,4% en créditos

Si la economía chilena crecería 2,5% el próximo año, las colocaciones o préstamos bancarios tendrían una expansión entre 4,4% y 5,6% tras un incremento en torno a 3% en 2017, dijo Carmen Gloria Silva (en la foto), subgerenta de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF).

Si bien reconoce que el nivel actual es menor al de años previos, también resalta que históricamente las colocaciones crecen el doble que la economía. Si el PIB se expandiera 3% en 2018, estima que las colocaciones bancarias aumentarían entre 5,3% y 6,3%.

Este año se observa una mejoría en los préstamos a las personas, tanto de los créditos de consumo, que se expandían a un 6% en agosto, como de los préstamos hipotecarios, que subían 7,7%. Este último caso se asocia a las bajas tasas de interés, que se sitúan en torno a 3,19%.

De persistir el alza en la confianza empresarial e indicadores de mayor actividad, señaló que las perspectivas serían más favorables, con señales incipientes de que el ciclo de colocaciones podría mejorar en 2018.

Construcción prevé leve repunte

Supeditado a lo que pase con la inversión, que cumplirá cuatro años consecutivos de caída, la construcción podría crecer en 2018 entre un 1% y 3%, estimó Javier Hurtado, gerente de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

Para este año, la proyección del gremio apunta a entre 0% y -1% de crecimiento. La vivienda representa un 33% de la actividad de la construcción y 67% corresponde a la infraestructura privada y pública.

En infraestructura, el ingreso de proyectos de inversión ha ido cayendo. Hurtado plantea que mientras la inversión no se recupere, no habrá una mejoría, y dado que se trata de proyectos sujetos a larga tramitación y estudios de ingeniería e impacto ambiental, ve poco probable una rápida reactivación. Se requiere avanzar en la “permisología”, comentó. Con un repunte en las ventas, en vivienda la actividad está “razonablemente creciendo”, dice Hurtado.

Acerca de si ve el inicio de un nuevo ciclo, responde: “Comparto que se ve un mejor año, pero hay una baja base de comparación”.

Agro espera alza de 2,7%

Al interior del sector silvoagropecuario hay distintas realidades y la variable crucial es el clima, señaló Francisco Gana, gerente de Estudios de la Sociedad Nacional de Agricultura (En la foto). Proyectó un crecimiento del PIB silvoagropecuario de 2,7% en 2018 frente a una caída de 0,8% prevista para este año.

Los cultivos anuales como trigo y maíz, que este año caerán un 4,2%, registrarán nuevamente una caída de esa magnitud por menores precios internacionales. Las frutas, con una baja de 1% este año, crecerían 4% el próximo porque se corrió la temporada. En vinos remontaría la contracción de este año y se expandiría 5% el próximo; el sector pecuario pasaría de -0,8% a un crecimiento de 3,1% y el rubro forestal, de -0,2% a 2,5% por mejores precios de la celulosa.

Para frutas y hortalizas se ve un dinamismo, especialmente en los productores que han apostado por invertir en mejoras tecnológicas, pero también hay inversiones que son de lenta maduración. “Todavía no puedo decir que el sector está en recuperación”, comentó Gana.

Industria crecerá solo 0% a 1%

Tras una contracción entre 1% y 1,5% en 2017, el director de políticas públicas de la Sofofa, Rafael Palacios (en la foto), proyecta para 2018 un avance entre 0% y 1%, es decir, básicamente un sector estancado debido principalmente a la caída de la inversión. La menor demanda de productos industriales por parte de la construcción y el débil desempeño de las exportaciones manufactureras están detrás de estos resultados.

Las ventas industriales están en zona negativa, aunque en los últimos meses han tenido una leve recuperación que se refleja en las exportaciones. Palacios espera que el próximo año las exportaciones industriales le den un relativo impulso a la industria y que incidan positivamente en el sector proyectos mineros que se están reactivando.

Aunque las expectativas empresariales comienzan a dar señales de recuperación, se mostró cauteloso dado que persisten problemas estructurales como la caída de la productividad y de la inversión. Para destrabar la inversión consideró necesario modernizar el Estado y una simplificación regulatoria.

PIB de la minería aumentará 6%

Definitivamente, la minería está frente al inicio de un nuevo ciclo, dijo Álvaro Merino, gerente de Estudios de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami). El gremio proyecta para 2018 un crecimiento de 6% en el PIB sectorial, con un precio del cobre entre US$ 2,9 y US$ 3 la libra, por sobre el promedio de US$ 2,78 previsto para este año.

La producción minera que este año alcanzará a 5,5 millones de toneladas, se empinará el próximo año a 5,9 millones de toneladas, impulsada por Minera Escondida, que operará con tres plantas concentradoras.

Sin embargo, se trata de un optimismo cauteloso, porque hay riesgos. Entre ellos, Merino mencionó: que se enfríe el mercado inmobiliario chino; alzas en la tasa de interés de la Reserva Federal de EE.UU. más allá de lo esperado, que presionen a la baja el precio del cobre, además de los riegos geopolíticos. E internamente, los riesgos son que la economía no despegue con fuerza y no mejore la inversión, y la eventual paralización de faenas mineras producto de las 30 negociaciones colectivas previstas para el año.

Fuente: El Mercurio/LINA CASTAÑEDA

