Gurú del litio: preocupa confianza de Bitran en producción de Albermale

Joe Lowry presidente de Global Litium, reconocido como el “señor del litio”, inició una nueva controversia con el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitran, gatillada por la disputa del organismo estatal con la minera no metálica, SQM.

Lowry ya se había enfrentado con Bitran en agosto del año pasado. Más de un año después, retomó la discusión a través de una columna publicada en su cuenta de LinkedIn.

El cuestionamiento inicial del señor litio apunta a la negociación de Corfo para subir a 60% el royalty de litio a Albermale (ALB), que al igual que SQM explota el mineral en el Salar de Atacama. Eso sí, antes de la columna en la red social, Lowry hizo ver su postura a través de Twitter.

“Lo que más me preocupa es que el señor Bitran parece realmente creer que ALB puede ejecutar expansiones para llegar a 140k MT para el 2023”, comentó en alusión a un tuit en el que Bitran se refería a la mayor producción que puede lograr ALB.

A renglón seguido, añadió Lowry: “creo firmemente que SQM podría ejecutar este tipo de expansión (…) ALB tiene la posibilidad de una ‘bola de nieve en el infierno’ de llegar a ese nviel de producción”.

Sobre la disputa por quién ejerce el control de SQM, Lowry comentó que “porsupuesto SQM debe ser responsable de los errores del pasado”, pero dijo confiar en los consensos tras los procedimientos legales. “El señor Bitran parece pensar que puede cerrar SQM y traer a alguien más para una transición sin problemas para la producción del litio. Spoiler alerta para Eduardo: “No va a suceder”.

Consultado sobre esta nueva columna de Lowry, Bitrán declinó referirse al tema señalando que “no voy a comentar a ese señor. Lamento haberle contestado en el tuit, nunca más”.

Con todo, el señor litio finaliza su alocución asegurando que no espera que “el sr. Bitran cese en su retórica ‘anti Ponce’, pero cuando se ponga elocuente sobre exigir altos estándares éticos, debería considerar la política de precios de ALB”.

“Por supuesto que lo respaldo”. Quien decidió apoyar a Bitran fue el candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera.

“Durante nuestro Gobierno revisamos el contrato de Corfo y SQM y nos dimos cuenta de que SQM no estaba cumpliendo, no estaba pagando lo que debería pagar. Ese es el arbitraje que ha continuado el actual Gobierno. Si Eduardo Bitran está defendiendo los intereses del Estado, que son los intereses de todos los chilenos, por supuesto que lo respaldo”, comentó el ex mandatario en Estación Moneda, programa organizado entre Radio Zero, Radio Duna y La Tercera.

Eso sí, Piñera no se quedó sólo en el apoyo a Bitran y advirtió que “lo importante es que el litio es un mineral que va a tener una enorme demanda hacia el futuro. Chile tiene que desarrollar esta industria porque o sino otros países nos van a dejar atrás”.

En esa misma línea, Lowy sugirió que “es mucho mejor resolver los problemas actuales y avanzar, en lugar de que Chile se convierta en el N°3 de la producción mundial de litio”.

