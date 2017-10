Diego Hernández: “Nuestra meta es tener el 30% de la producción mundial de cobre”

El buen momento que vive el precio del cobre es indiscutible. El valor del metal se encuentra cercano en máximos de tres años, lo cual ha reactivado el optimismo en la industria minera.

Así lo manifiesta el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, quien agrega que 2018 será un período positivo. “Creemos que el próximo año va a ser mejor”, asegura el líder gremial, quien estima que el metal podría cerrar el año promediando entre US$2,74 y US$2,75 la libra. Se trata de una cifra mayor a los US$2,71 la libra que se encuentra promediando el commodity actualmente.

¿Cómo ve el panorama para la industria minera dentro de este año y el próximo, considerando el rally que ha tenido el precio del cobre en las últimas semanas?

– La producción este año fue baja debido a la huelga de Minera Escondida, y el próximo va a ser más alta porque tenemos una base de comparación más baja. Entonces el próximo año, la producción debería volver a subir y deberíamos llegar a los 5.700.000 toneladas, contra las menos de 5.500.000 toneladas que tenemos este año. Esperamos que empiecen a reactivarse las inversiones en nuevos proyectos, y ahí hay que hacer un esfuerzo para que así sea. Eso pasa por tratar de atraer las inversiones extranjeras, es decir que el Estado haga un esfuerzo proactivo para atraer más inversiones, si no éstas no se van a hacer en Chile.

¿Tiene alguna estimación de cuánto va a crecer la industria el próximo año considerando estas proyecciones para el precio del cobre?

– La producción va a crecer porque este año la comparación que se va a dar, con la huelga de Escondida y algunos proyectos que no estaban en pleno funcionamiento, es baja, y el próximo año va a ser mejor. Nuestra meta como industria es tratar de tener el 30% de la producción mundial de cobre, porque el año pasado llegamos al 28% y este año probablemente vamos a bajar al 26%. Hay que hacer un esfuerzo para poder mantener ese 30% y creemos que con los proyectos que están en carpeta se puede alcanzar. Hay que hacer ese esfuerzo para que esos proyectos se materialicen en Chile y creo que están dadas las condiciones, pero si no existe un esfuerzo regulatorio no lo vamos a lograr.

¿Por dónde pasaría ese esfuerzo regulatorio?

– Se deben simplificar las normas, reforzar la seguridad jurídica de los proyectos. No es muy difícil, con muy pocas cosas se puede lograr, y sobre todo mandar señales positivas y de bienvenida a la inversión.

¿Cuáles son las lecciones de la huelga de Minera Escondida? ¿Cómo se pueden evitar para asegurar la producción?

– Claramente, con un mejor precio del cobre, aumentan las expectativas de los sindicatos, pero creemos que con esa huelga nadie ganó, todos perdieron, los trabajadores perdieron mucho y el país también. Las lecciones aprendidas no deberían olvidarse, así que esperamos que no haya una conflictividad laboral importante en la minería el próximo año.

En ese sentido, en el actual período electoral, ¿cómo lo está viendo la industria minera lo que se viene para 2018 con un nuevo Gobierno,?

– Como una oportunidad para poder mejorar las políticas de atracción a las inversiones.

Fuente: Pulso/Reynaldo Arancibia

Relacionada: