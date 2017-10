Gigantes del oro como Barrick y Newmont en conversaciones para entrar en Ecuador

“Los años de trabajo en la promoción del país como destino para la inversión minera están dando fruto”, dijo el ministro de Minería, Javier Córdova en una entrevista en su oficina en Quito.

Grandes productores de metales como Barrick Gold Corp. y Newmont Mining Corp. están en conversaciones con el Gobierno ecuatoriano para obtener concesiones de exploración y establecer operaciones en el país andino en un futuro, dijo el ministro de Minería, Javier Córdova.

Las negociaciones se producen después de que Ecuador suspendiese la moratoria sobre las concesiones de exploración el año pasado. En los últimos meses, BHP Billiton, Fortescue Metals Group y Newcrest Mining han establecido oficinas en el país o han adquirido concesiones, dijo Córdova.

Los años de trabajo en la promoción del país como destino para la inversión minera están dando fruto, dijo Córdova en una entrevista en su oficina en Quito. El Gobierno pronostica que la participación de la minería en el producto interno bruto subirá al 4% para 2021, desde el 1.5% actualmente.

Las empresas se han comprometido a invertir US$ 700 millones en los próximos cuatro años, y la inversión acumulada podría llegar a US$ 8,000 millones para 2024, dijo Córdova. La minería siempre ha sido parte de Ecuador, pero era a pequeña escala, señaló Córdova, y añadió que espera que se convierta en el segundo sector más importante del país dentro de cuatro o cinco años, después del petróleo. Barrick no respondió de inmediato a una solicitud en la que se solicitaban comentarios. Un portavoz de Newmont dijo por correo electrónico que la compañía siempre está interesada en oportunidades de exploración con potencial de generar valor, pero que en este momento no tiene objetivos específicos en Ecuador.

Hancock Prospecting Pty obtuvo una concesión minera hace unos días, dijo Córdova. La compañía se ha comprometido a invertir durante los próximos cuatro años, señaló. Alianza con Codelco El Gobierno está en conversaciones con el productor chileno de cobre estatal Codelco sobre el proyecto de exploración de Llurimagua, el cual se diseñó para ser desarrollado tanto por Codelco como por la empresa estatal ecuatoriana Enami EP.

No obstante, esto podría cambiar debido a que el Gobierno planea desmantelar Enami, dijo Córdova. El ministro dijo que el proyecto inicial era crear una empresa mixta entre Enami y Codelco, pero puesto que Enami probablemente desaparecerá, se han iniciado negociaciones con Codelco para vender esa parte del proyecto y permitir que Codelco la desarrolle. Zonas sensibles Ecuador aún está abierto a licitaciones, pero la minería no puede ocurrir en todas las zonas del país, dijo Córdova, citando partes ambientalmente sensibles en el Amazonas y en áreas muy pobladas.

El presidente Lenín Moreno, quien asumió el cargo a finales de mayo y mantuvo a Córdoba de la Administración de su predecesor, Rafael Correa, quiere que los votantes aprueben una prohibición de toda actividad minera en áreas protegidas y urbanas en un referéndum que probablemente tendrá lugar en enero o febrero de 2018. El referéndum cerrará lagunas ambientales, pero refuerza el compromiso con la minería de las concesiones existentes, dijo Córdova. Ecuador ha comenzado tarde en la minería, y eso supone una ventaja ya que el país cuenta con fuertes normas ambientales, explicó Córdova. El hecho de que se abra el país a la minería no significa que se hará en todas partes, aclaró.

