Corfo negocia subir a 60% el royalty del litio a Albemarle

A cambio, la firma está pidiendo permiso para subir la producción de litio, por lo que el aumento de las regalías aplicaría sólo sobre esa fracción extra.

Esta semana, autoridades de Corfo y ejecutivos de Albemarle, firma que, al igual que SQM, explota litio en el Salar de Atacama; comenzaron a negociar un aumento en el royalty que paga la firma por la extracción de litio, que gracias al contrato firmado en enero de este año fija un techo de 40% si el precio de la tonelada supera los US$ 10.000.

Pero el boom mundial de litio y el alza de precio, hizo que iniciaran tratativas para llevar dicha tasa a un 60% si es que la tonelada supera los US$ 12.000.

“Estamos renegociando el contrato de Albemarle, porque van con un nivel de producción de 80 mil a 140 mil toneladas, y resulta que hay una expectativa posible de que los precios resulten extraordinariamente altos. No es seguro, pero si los precios son superiores a US$ 12.000, las rentas económicas son enormes, entonces estamos estableciendo otro escalón, que es sobre US$ 12 mil, vamos a 60% de regalía”, explica Eduardo Bitran, vicepresidente ejecutivo de Corfo.

El alza de producción a la que se refiere la autoridad tiene que ver con mejoras en eficiencias que anunciaron a mediados de septiembre. “Albemarle ha desarrollado una innovadora tecnología que permitiría aumentar, de manera sustentable, la producción de carbonato de litio equivalente (LCE) en sus operaciones en Chile hasta 125.000 ton./año, sin la necesidad de bombear más salmuera desde el Salar de Atacama. Debido a este desarrollo, Albemarle ha solicitado a la Corfo un aumento en la cuota de litio autorizada a la compañía”. Las 125 mil toneladas se alcanzarían a 2020, mientras que a 2023 subiría a las 140 mil toneladas que dice Bitran. La cuota vigente y aprobada de explotación para la firma estadounidense alcanza las 80 mil toneladas.

A la reunión con Bitran asistieron John Mitchell, presidente de la Unidad de Negocios Global de Litio y Materiales Avanzados de Albemarle; y el gerente de las operaciones en Chile, Stephen Elgueta, y se realizó en las oficinas de la Corfo en el centro de Santiago.

“En la cuota que a ellos se les dio tenían un gran incentivo a aumentar la eficiencia de la extracción de litio de la salmuera, y ellos han estado invirtiendo varios millones de dólares en investigación y desarrollo y han tenido un quiebre tecnológico, que les permite, sin extraer ni una gota más de agua ni de salmuera, ir a muy altos niveles de eficiencia. Eso les permite llegar al 2023 a tener una capacidad de producción de 140 mil toneladas. Ellos tenían hace un año permiso para 30 mil toneladas. Sólo como dato, el mercado mundial este año es de 210 mil toneladas”, complementó Bitran.

Lo que la Corfo está planteando es que esa nueva producción – entre las 80 mil y las 140 mil toneladas- tenga esta nueva escala de royalty. Dicho escalafón parte en 6,8% de regalías por las toneladas que se vendan hasta US$ 4.000, y sube al 40% para aquella producción que se venda a un precio de entre US$ 10.000 y US$ 12.000, y ahora, sobre US$ 12.000 será de 60%.

Fuente: La Tercera/Nicolás Durante

Relacionada: