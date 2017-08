“Compañía actuó conforme a permisos que otorgaron los organismos del Estado chileno”

Presidente del directorio de minera Los Pelambres, Francisco Veloso:

El ejecutivo expresa preocupación por las causas civiles y penales contra él y otras autoridades de la empresa.

-¿Cuál es la opinión de Antofagasta Minerals frente a lo que ha sostenido la Cancillería chilena respecto de que esto es un conflicto “entre privados”?

-Desde el inicio hemos dicho que no compartimos esa opinión, y así lo hemos planteado tanto a las autoridades chilenas como a los tribunales argentinos. Se requiere el concurso de los Estados, cualquiera que sea la solución.

-Antofagasta Minerals ha sostenido que cumplieron con todas las normativas chilenas para establecer el botadero; sin embargo, agregan serían los mapas oficiales del Estado de Chile los que no estaban actualizados. ¿Cómo creen que eso puede subsanarse?

-Esto se debería subsanar con la colaboración de ambos Estados, ya que hay definiciones que se escapan de nuestro ámbito, que es el minero. Sin embargo, en Pelambres seguimos abiertos al diálogo con las autoridades chilenas y argentinas para continuar trabajando en una solución integral y definitiva. Desde el punto de vista minero, lo que corresponde hacer es un cierre ambiental, tal como se hace en Chile y en otras partes del mundo. Sin embargo, entendemos que existen otras consideraciones, que no son mineras ni ambientales, que pueden derivar en otro tipo de soluciones. En Pelambres estamos abiertos a ellas.

-En Argentina se sigue un proceso civil y uno penal contra Pelambres. ¿Les preocupa que ejecutivos y ex ejecutivos puedan ser procesados?

-Nos preocupa sobremanera. No es posible que ex gerentes generales de Minera Los Pelambres, o yo, personalmente, como presidente del Directorio de Minera Los Pelambres, estemos en medio de un proceso judicial a pesar de que la compañía actuó en conformidad con los permisos y autorizaciones que otorgaron los organismos competentes del Estado chileno. Pelambres siempre actuó con el convencimiento de que estaba realizando su actividad en Chile y de acuerdo a la ley. Por lo mismo, creemos que tenemos un sólido caso legal.

-¿Cómo analizan las últimas resoluciones de los tribunales argentinos?

-La justicia argentina ordenó extender la investigación penal sobre los ejecutivos de Pachón, ante lo cual no me corresponde pronunciarme. Además, ordenó la implementación de ciertas medidas de prevención y el inicio del retiro de las rocas, de acuerdo a un plan que deberá elaborarse por personal especializado. Entendemos que esto último debe ser abordado por los Estados. Nosotros hemos propuesto al Tribunal la realización de medidas inmediatas para prevenir cualquier efecto adverso, mientras se defina una solución definitiva.

-¿Qué piensan de las acciones que ha llevado adelante Glencore en tribunales argentinos?

-No quiero calificarlas. Pero, como cualquier empresa minera seria, ellos saben que la forma apropiada e internacionalmente usada para controlar posibles riesgos de un depósito de roca estéril como Cerro Amarillo es su cierre ambiental. Ellos tienen botaderos similares en Chile (Collahuasi, Lomas Bayas y Altos de Punitaqui) y en Argentina (Bajo La Lumbrera y, en el futuro, Pachón). Además, al tratar de categorizar los botaderos de estériles como residuos peligrosos, cuando toda la evidencia dice que no lo son, están perjudicando la minería, particularmente en la propia Provincia de San Juan, y también en Chile. Por eso no entendemos sus acciones judiciales, las que además han generado un problema para ambos estados.

Fuente: Economía y Negocios/Gabriel Pardo

Relacionada: