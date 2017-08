Actividad económica cae en ocho de las 14 regiones y Magallanes es la de mayor crecimiento, con un 8,5%

Indicador de Actividad Económica Regional (Inacer) del primer semestre:

Antofagasta registra la mayor contracción, con una caída de 7,8% en la primera mitad del año, impactada en el segundo trimestre por la menor producción de cobre y disminución de obras de vialidad.

Magallanes lideró la actividad económica regional, con una expansión de 8,5% en el primer semestre, mientras que Antofagasta presentó la mayor contracción, según el Indicador de Actividad Económica Regional (Inacer) dado a conocer ayer por el INE. En el período, la actividad cayó en ocho de las 14 regiones del país, excluyendo la Metropolitana.

“Estamos con un crecimiento permanente en los últimos 36 meses”, señala el intendente de Magallanes, Jorge Flies, destacando que el esfuerzo de inversión pública y privada se refleja en el empleo. La actividad en el segundo trimestre creció 6,8%.

Entre los factores que inciden en los buenos resultados, Christian García, secretario regional ministerial de Economía y Hacienda, apunta a la industria manufacturera, por la mayor elaboración de pescados y mariscos, como salmón y trucha. También menciona la elaboración de combustible, por mayor consumo de gas y envíos de gas licuado que está realizando Enap a la Región de Aysén.

Minería y construcción fueron los sectores que presentaron incidencias negativas en la zona. Víctor Fernández, gerente de la Asociación de Turismo Torres del Paine, observa que así como hubo cinco sectores que crecieron, otros cinco disminuyeron su actividad. Uno de ellos fue el comercio, lo que repercutió en los restaurantes, aunque en hotelería creció la actividad.

En el segundo trimestre, Antofagasta tuvo un decrecimiento interanual de 3,9% en la actividad, acumulando una disminución de 7,8% en el primer semestre. Minería y construcción influyeron en el resultado trimestral. En el caso de la minería, asociado a la menor producción de cobre, debido tanto a un sistema frontal que afectó a varias faenas regionales, así como a la puesta en marcha de las instalaciones de una importante empresa cuprífera, tras la paralización por una huelga (Escondida). En el caso de construcción, por una disminución de las obras de vialidad.

El sector pesca aportó positivamente, a raíz del mayor desembarque de caballa y jurel.

Muy distante de Magallanes, Arica y Parinacota fue la segunda región con mayor crecimiento, acumulando un 3,6% en los primeros seis meses del año.

En el segundo trimestre, la actividad en esa zona creció 2,8%, impulsada por servicios sociales, personales y comunales, asociados a los subsectores de salud y administración pública. La mayor inversión en obras de ingeniería pública también aportó. Minería e industria tuvieron incidencias negativas.

Los Lagos creció 7,2% en el segundo trimestre y 1,7% en el primer semestre. Leonardo de la Prida, intendente de la zona, destaca la contribución de la pesca artesanal, el turismo y especialmente, la salmonicultura. No obstante, los productores de leche no comparten esa visión; sostienen que su actividad está estancada y enfrenta la importación de grandes volúmenes de leche en polvo.

Después de Antofagasta, Atacama fue la segunda región con resultados más negativos, acumulando una baja de 5,3% en el primer semestre. La actividad de la construcción fue la principal incidencia negativa en el segundo trimestre, debido a una alta base de comparación, dada la inversión realizada en el segundo trimestre de 2016 en proyectos de reconstrucción de infraestructura dañada por el aluvión.

Tarapacá fue una de las regiones que más se contrajo en el segundo trimestre, con una caída de 7,4%, acumulando una disminución de 1,5% en el primer semestre. El presidente de la Asociación de Industriales de Iquique, Marcos Gómez, atribuye el decrecimiento de la actividad regional a la menor producción, tanto de minería metálica como no metálica, y al menor requerimiento de proveedores en torno a la minería. No obstante, avizora una trayectoria auspiciosa por el mejor precio del cobre y los proyectos de expansión de Quebrada Blanca, la mantención de otros proyectos e iniciativas de energías renovables no convencionales.

Fuente: El Mercurio/L. CASTAÑEDA y EQUIPO DE REGIONES

