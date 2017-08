Sergio Jarpa: “En el directorio de Codelco a lo mejor no se han hecho las preguntas correctas al aprobar inversiones”

Entrevista con el presidente de voces mineras.

El próximo viernes se realizará el II Foro de Políticas Mineras organizado por Voces Mineras AG, el que contará con todos los candidatos presidenciales.

La idea es discutir el documento de política minera realizado por el mismo grupo, el que incluye una serie de propuestas para quien asuma la presidencia. Entre estas, están revisar y perfeccionar el marco regulatorio de la minería, fortalecer la estructura orgánica de las instituciones de Gobierno en el sector, y robustecer el rol y asegurar el financiamiento de Codelco y Enami, entre otros.

¿Qué objetivo tiene el evento?

-Invitamos a un foro a los candidatos presidenciales porque alguno de ellos va a regir el destino del país para los próximos cuatro años, y vemos que en los programas de Gobierno en la mayoría de ellos el tema minero no está incluido. En concreto, la palabra minería no existe y no entendemos la razones. La minería ha sido, es y será la principal actividad económica del país, queramos o no. Podemos complementarla con la celulosa, vinos, salmones, pero todas esas industrias son una proporción de lo que significa la minería como aporte a los ingresos del Estado, al bienestar de los chilenos, y al bienestar de las regiones minera.

Por ello, a todos ellos le hemos enviado un resumen sobre cuáles creemos nosotros que deberían ser los aspectos sobre los que deberían emitir una opinión.

Hay varios documentos similares, ¿en qué se diferencia este?

-Hay algunas cosas en las que no coincidimos, por ejemplo, la propiedad minera. Somos un grupo que a diferencia de la Sonami y Consejo Minero, nos autofinanciamos y no obedecemos a ningún grupo de interés. Dicho esto, en el tema de las concesiones mineras estamos más alineados con lo que propone la Comisión de Productividad. Las concesiones mineras en Chile tienen la ventaja de dar seguridad a inversionistas, pero a través de los años han aparecido defectos. Uno de ellos es su bajo costo de constitución, por lo que el titular puede mantenerla permanentemente con fines de acaparamiento lo que impide que empresas interesadas en explorar y explotar lo hagan. Entonces estamos pidiendo que se revise ese sistema. Hay que encontrar un equilibrio entre dar certezas al inversionista que tiene concesiones para hacer el trabajo para el cual fueron definidas, pero evitando la especulación y creemos que eso se consigue subieron sustancialmente el precio de las patentes y exigiendo un trabajo mínimo para renovar las concesiones de exploración y explotación.

Otra diferencia es que tenemos un posición bien definida respecto a Codelco y la Enami. Opinamos que en el caso de Enami se debería revisar su gobierno corporativo, y en el caso de Codelco vemos con preocupación que sus proyectos estructurales se siguen reformulando y retrasando. Hay que hacer una revisión, sincerar los proyectos y dar el financiamiento a los buenos, porque no todos son buenos.

A su juicio, ¿no se ha sincerado del todo el pipeline de Codelco?¿Hay algunas iniciativas que no deberían estar en la cartera?

-Si miramos cuánto avance han tenido los proyectos estructurales vemos que no ha sido mucho. Las razones son históricas, no es culpa de esta administración, pero no ha habido mucho avance, y hay todavía desafíos técnicos por resolver. El caso más típico es el proyecto Nuevo Nivel Mina El Teniente, que se está reformulando, lo que significa un retraso y mayor inversión. El proyecto de expansión de Andina está siendo reformulado por situaciones de alta inversión y de problemas con las comunidades; mientras que Chuqui subterráneo, oficialmente no se ha reformulado pero lo más probable es que se haga por plazos y costos. Entonces, los esfuerzos de esta administración liderada por Nelson Pizarro han ido en la dirección correcta, pero los resultados hace que se constituya un escenario complejo para Codelco en el mediano plazo.

En el punto del documento de habla de un perfeccionamiento en el gobierno corporativo de Codelco, ¿en qué puntos se debería avanzar?

-Codelco tiene un gobierno corporativo que ha funcionado relativamente bien, pero echamos de menos la experiencia técnica en la mayoría de los directores. Al compararlo con el de otras empresas mineras, es difícil entender que en un directorio de nueve personas sólo haya un ingeniero de minas. No estamos diciendo que sólo haya técnicos, pero dada la magnitud y la importancia de las decisiones que ese directorio debe tomar en inversiones de miles de dólares, a lo mejor no se han hecho las preguntas correctas al momento de aprobar las inversiones. El directorio tiene un rol y la administración tiene otro. No estoy diciendo que el directorio tenga que involucrarse en las decisiones técnicas, pero tiene que tener claro qué es lo que está aprobando o rechazando y para eso se requiere que haya gente que conozca el negocio y haga las preguntas apropiadas para tener las respuestas que les permitan tomar una decisión correcta. Un resultado de esta carencia o este déficit de conocimiento técnico en los sucesivos directorio de Codelco, no sólo este, ha sido la reformulación continua de los proyectos, porque después de aprobar un proyecto vienen la ingeniería de las explicaciones.

