Expertos advierten que reducción de costos mineros llegó al límite

Cifras al primer semestre muestran un aumento:

Producto de la mejoría en el precio del cobre, que impulsa al alza los insumos. También se explotan zonas de menor ley.

El fin del súper ciclo de las materias primas llevó a las mineras a ejecutar agresivos programas de reducción de costos que fueron exitosos, lo que les permitió sobrevivir a la abrupta caída en la cotización de los metales.

Sin embargo, expertos aseguran que la reducción de los costos operacionales -denominados C1- llegaron a su límite y que ahora subirán, impulsados por el aumento en el precio del cobre. Esto ya se está viendo en algunas de las faenas más relevantes del país.

Collahuasi, el segundo yacimiento de cobre más grande del país, registró un avance en su costo C1 de 3%, llegando a US$ 1,22 la libra. Los Bronces, otra faena relevante, registró costos de US$ 1,64 la libra, equivalente a un aumento de 8%, respecto del primer semestre de 2016.

A su vez, Codelco tiene como meta que sus costos este año no superen los US$ 1,30 la libra, que es mayor al C1 con el que cerró 2016, que alcanzó US$ 1,26 la libra.

“La reducción de costos llegó a su límite. Hay una tendencia mundial a aumentar los costos levemente este año porque subió el precio y, por lo tanto, subieron todos los insumos”, opinó el profesor de minería de la UC Gustavo Lagos.

Añadió que “las empresas deberían subir sus costos C1, pero será marginal. En la medida de que mejore el precio del cobre, aumentarán los costos”.

El director ejecutivo de Plusmining, Juan Carlos Guajardo, apuntó que las políticas de reducción de costos llegaron al límite a fines de 2016.

A esto se suma que el alza en el precio propicia la explotación de mineral más caro de extraer. “Cuando sube el precio, se comienza a producir en zonas donde ahora es viable, que son generalmente áreas con leyes más bajas o con desafíos técnicos más altos. Entonces, si bien se hace rentable su explotación, se eleva el promedio de costos”, dijo.

A su vez señaló que la tendencia de aumento de costos será permanente, al menos en este ciclo que comienza. “El piso de los costos ya lo vimos a fines del año pasado”, complementó.

El vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Sergio Hernández, indicó hace algunos días: “Es inevitable pensar que cuando hay más ingresos existe también mayor demanda de los servicios vinculados a la minería: ingeniería, constructores, proveedores, profesionales externos”.

“Entendemos que sí podrían crecer un poco los costos (…) eso sí, no debería en lo absoluto significar una disminución en los márgenes”, agregó.

El director de la Escuela de Minería de la Universidad Central, Miguel Ángel Durán, sostuvo que “evidentemente es cada vez más difícil continuar reduciendo los costos, por lo cual las empresas deben poner mas énfasis en las variables que sí controlan, entre ellas: nivel de producción, consumo específico de insumos y productividad”.

Fuente: El Mercurio/Hernán Vargas S.

