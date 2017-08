Seremi Díaz asegura que han promovido la seguridad en la pequeña minería

A través de capacitaciones

La autoridad sostuvo que este proceso ha sido fundamental para que se entienda la importancia de prevenir y de mejorar las condiciones en que se desenvuelven los trabajadores

El seremi de Minería, Igor Díaz, se refirió ampliamente al trabajo que realizan en la zona, la innovación y la preocupación que tienen por los pirquineros y por esas personas que extraen metales a menor escala.

¿Cuál es el diagnóstico de la minería?

“En términos numéricos la minería es un factor muy importante dentro del PIB regional, bordeando el 33%, 35%, por lo tanto, es un ingreso muy importante. Muchos no conocen y asocian a la minería con Teck Carmen de Andacollo, con CAP, con San Gerónimo, con Pelambres, pero más allá de la mediana y gran minería en nuestra región tenemos un área a veces desconocida que es la pequeña minería y en nuestra región tenemos más de 700 faenas. Y qué hace eso, genera una microeconomía local. La minería en nuestra región es tan importante que muchas veces se ve afectada no solo por el trabajo local, sino que por lo que pasa en las regiones vecinas”.

¿Cómo se regula y se fiscaliza habiendo tanta pequeña minería?

“Acá hay entidades muy importantes, el Sernageomin es quien fiscaliza cada una de las operaciones en las faenas y vela por cada uno de los mineros o trabajadores que laboran en minería, por lo tanto su labor es muy importante y cambió mucho en su forma de trabajar”.

Pero da la impresión que la pequeña minería es muy vulnerable cuando se habla de seguridad. ¿Es tan así?

“Claro, eso es muy importante, porque muchas veces la mayoría de los mineros va a prendiendo por el paso de las generaciones, nosotros los llamamos los patrimonios vivos que tiene nuestra región, porque a veces nos encontramos con un minero que aprendió del abuelo, del bisabuelo y así se ha ido traspasando la experiencia. Cuando nosotros asumimos conocer casos de gente que no tenía plata ni siquiera para los elementos de protección personal y que es donde hemos apuntado también un cambio significativo. Hoy día, me atrevería a decir, que si no todos la mayoría tiene sus condiciones básicas de seguridad. Dentro de las líneas de trabajo nosotros tenemos la elaboración de planes de explotación y cierres, que es un programa que nos financió el Gobierno regional con el CORE, que fue importantísimo para nuestra gestión y permite tener un equipo técnico que pueda elaborar los planes de explotación y cierre de manera gratuita a los mineros y eso genera una base de datos donde el Sernageomin puede fiscalizar cada una de las faenas a las que nosotros les damos beneficios”.

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

Una asistencia fundamental también es la capacitación, ¿tienen programas para ello?

“Nosotros tenemos un eje importantísimo en lo que es nuestro programa, que es financiado por el FNDR, que hoy se llama transferencia de capital minera y uno de sus ejes es la capacitación, enseñarle al pequeño minero cómo trabajar, mejores condiciones de seguridad, traemos expertos en primeros auxilios, en nuevas técnicas para poder operar la minería en explosivos y de esta forma hacer mejor y más productiva su actividad, porque la mayoría no tiene la oportunidad de tener este conocimiento a través de la universidad o a través de un instituto técnico, por lo tanto, nosotros volcamos a nuestros profesionales a terreno a enseñarles nuevas técnicas para hacer más óptima la operación”.

Ustedes están trabajando en diferentes líneas, pero ¿qué es lo más importante para la pequeña minería?

“Hicimos una apuesta bastante grande. Nosotros somos una cartera relativamente pequeña a pesar de que la minería entrega grandes recursos a nuestro país. Entonces, qué es lo que ocurre, nosotros quisimos dar un salto en poder avanzar en nuevas técnicas, por eso junto al Sence generamos distintas líneas de trabajo, una a través de becas laborales que permitía que los pequeños mineros se pudieran capacitar en temáticas y oficios puntuales, como operación de maquinaria, operación de gato, mini cargador, etcétera. Y de esta manera tener una certificación del conocimiento aprendido. Y, por otro lado, dimos un salto mucho más grande y quisimos ser pioneros generando un convenio con Sence para poder certificar competencias laborales. Hicimos una actividad donde certificamos a 200 mineros en minería subterránea, somos la primera región en Chile que hace esto y sirvió como una base y un pie importante para que las líneas políticas del Ministerio de Minería, desde su Departamento de Fomento copiaran el modelo que nosotros hicimos y están considerándolo dentro del presupuesto del año 2018 como una política a largo plazo para quedarse”.

ACCIDENTE FATALES

La pequeña minería es donde se registran mayores accidentes con consecuencias fatales, ¿cómo están trabajando para evitar esta situación?

“Siempre repetimos lo mismo, mientras haya un accidente el trabajo no está terminado. Si nos remontamos a unos cuatro años atrás, teníamos una tasa de accidentabilidad del borde de los 16 casos, hoy día andamos al borde de los cuatro o cinco, lo que es muy bueno y lo que radica no solo en el trabajo que realiza la Seremi de Minería de cada una de las regiones, sino que también en SERNAGEOMIN en el apoyo que da en la fiscalización, porque en un momento los pequeños mineros le tenían miedo al fiscalizador, porque creían que los iban a cerrar, a multar y hoy día comenzamos a cambiar la política de cómo hacer que un pequeño minero entienda que lo más importante en su trabajo es la seguridad”.

Ustedes también han apuntado a la innovación, ¿pero cómo se hace para que un pequeño minero innove cuando los recursos que tiene son escasos?

“Nosotros tenemos dos líneas de trabajo para apoyar el fomento a la innovación y a la productividad. Uno de ellos es el PAMA, que es un fondo de asistencia del Ministerio de Minería, donde nosotros este año sacamos por sobre los 500 millones de pesos terminado el primer semestre, un monto bastante grande considerando que había un presupuesto de dos mil millones para todo Chile. Y, por otro lado, el presupuesto que entregan los fondos de implementación, que son los proyectos financiados por el Gobierno Regional y aquí nosotros tenemos la posibilidad de llamar a concurso cada cierto tiempo, cosa que los pequeños mineros puedan contarnos y postular a distintas iniciativas que vayan en directo beneficio de su productividad”.

VUELVE EL PODER DE COMPRA

¿Por qué tuvieron que pasar 30 años para que se anunciara la reapertura del poder comprador de Enami en Combarbalá?

“Yo creo que lamentablemente en los últimos años del gobierno militar se cerró el poder de compra de Combarbalá, un poder que era histórico, donde los pequeños mineros podían entregar su mineral a ENAMI y hace cerca de dos años atrás nos plantearon los pequeños mineros esta necesidad que habían peleado durante los distintos gobiernos a partir de la democracia y no les había ido bien. Nosotros comenzamos a hacer gestiones y afortunadamente tenemos un programa presidencial muy potente que se llama zonas rezagadas, el cual nos permitió poner en la mesa esta temática y empezar a hacer todas las presiones, llamémosle así, para poder sentar a todos los actores necesarios y competentes para poder sacar adelante este poder de compra y luego de dos años pudimos sacarlo adelante y creemos que en el mes de agosto vamos a poder poner la primera piedra para que de aquí a unos cuatro meses más comience a operar el poder de compra”.

Fuente: Diario El Día/Oscar Rosales Cid

