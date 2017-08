Nicaragua-Pobladores apoyan a Condor Gold

En Santa Cruz de la India reclaman su derecho a trabajar y desaprueban que un pequeño grupo levante tranques para impedir el paso de maquinarias de la empresa minera Condor Gold, que realiza exploraciones.

Centenares de pobladores se manifestaron ayer a favor de la empresa minera Condor Gold, en la comunidad minera Santa Cruz de la India, jurisdicción del municipio Santa Rosa del Peñón.

Los marchistas dijeron que están a favor de la paz y el trabajo, por lo que desaprueban las acciones de un grupo que ha trancado el acceso a un área de exploración de Condor Gold, lo que ha puesto en peligro la estabilidad laboral de los colaboradores de esta compañía minera.

Compañía minera Condor Gold busca salida dialogada al conflicto

“El propósito de la marcha fue hacer conciencia de que necesitamos trabajar, somos lugareños y tenemos derecho al trabajo, a llevar el sustento diario a nuestra familia. El temor es que, a consecuencia del tranque que impide el paso a las áreas de trabajo, vaya haber una reducción del personal; entre 50 y 60 personas están en peligro de perder el trabajo”, dijo Julio César Castillo, geotécnico del área ambiental de Condor Gold, quien participó en la marcha.

“La marcha fue respaldada por representantes de todas las comunidades del sector”, agregó.

Secundino Coronado Aguirre, supervisor de campo de la empresa minera, declaró: “Nos hemos manifestado también por la paz. ¿Quién se siente tranquilo en un lugar donde hay conflicto e insultos? Queremos mantener una convivencia pacífica”.

Impiden labores de Condor en mina La India

“Hay un mal entendido… Soy de la comunidad de Agua Fría y también somos parte del proyecto. Cinco municipios son los que tienen comunidades en el territorio de la concesión para Condor Gold, hay varias comunidades en las que se está trabajando y generando empleo. Todos los que están alrededor de la India, se benefician. El Jicaral, Santa Rosa, San Isidro, Ciudad Darío, San Nicolás, son localidades que en esta etapa todos deben ser beneficiados”, agregó Coronado.

Venancio Vega, quien también trabaja en Condor Gold como carpintero, explicó: “Nuestro pronunciamiento es porque esta situación se puede agravar, porque se escuchan insultos en las calles para los trabajadores, amenazándolos. La empresa invitó al diálogo a ese movimiento que trancó la vía. Soy de Los Rastrojos, comunidad aledaña a mina La India. Queramos o no, todos los comunitarios aledaños tenemos que ir a mina La India a comprar, a agarrar el bus, y cuando se dan esos conflictos, no se puede”.

Extracción de oro y plata deja al país US$0.66 de cada dólar

Us$40 millones invertidos

Olman Salazar, coordinador del Movimiento Comunal Santa Cruz de la India, que ha trancado la vía de acceso al punto de exploración, dijo que están pidiendo a Condor “que saquen la máquina del punto de exploración para iniciar un diálogo y queremos que ese diálogo sea parte de una asamblea pública y saber cuál es el verdadero propósito que tienen”.

“No es lo mismo que ellos vayan casa por casa hablando con la gente, que vernos en una asamblea pública para dar transparencia a las propuestas”, expresó Salazar.

Víctor Martínez, jefe relaciones comunitarias de Condor Gold, informó que han intentado un acercamiento con quienes trancan las vías, y no ha sido posible. “El jueves pasado se había acordado una reunión, estábamos buscando a una figura religiosa para encontrar puntos de entendimiento, pero ellos lo rechazaron; dicen que mientras la empresa no desista de los estudios de exploración, ellos no van a desistir”.

Esta compañía “ha invertido 40 millones de dólares desde el 2006, pero de este monto un total de 32 millones han sido invertidos en la concesión La India desde 2010 para los estudios geológicos. En este proyecto, son nueve las comunidades involucradas, tres están en el área de influencia directa, dos pertenecen al municipio de El Jicaral y la comunidad de Santa Cruz de la India”, destacó Martínez.

“Nos preocupa que un grupo de la comunidad, de 20 a 40 personas, que son las que han estado realizando las obstrucción a la vía pública, atente contra 63 jefes de hogares de la India, que multiplicadas por cinco (familiares) representan a la mayor parte de población de la comunidad; y con posiciones de fuerza no abonan al diálogo”, dijo el funcionario de Condor Gold.

Fuente: el Nuevo Diario/José Isaac Espinoza