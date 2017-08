AES Gener se abre a salir de Alto Maipo si no consigue acuerdo con la banca y contratistas

Compañía cuenta con asesores financieros y la planificación para ejecutar una medida como esta, de ser necesario:

El presidente de la generadora, Bernerd Da Santos, comenta que la prioridad es alcanzar una solución consensuada con todas las partes, pero que “es responsable” estar preparados para todos los escenarios.

Enfocados en superar las dificultades y seguir con la construcción de Alto Maipo están en AES Gener, dueños del 93% de la hidroeléctrica. Su presidente, Bernerd Da Santos, comenta que todos sus esfuerzos están puestos en alcanzar acuerdos con los contratistas y la banca que permitan sacar a flote la iniciativa.

Sin embargo, indica que la compañía debe estar lista para todos los escenarios, y que uno de ellos es vender toda su participación en Alto Maipo y, de esa manera, evitar la liquidación de la eléctrica. Esta es una alternativa extrema, pero que también figura como opción, explicó.

Alto Maipo está en default técnico, tras terminar el contrato con uno de sus constructores.

-¿Por qué se han demorado en encontrar un nuevo contratista?

“Alto Maipo es un proyecto complejo que requiere de un estudio por parte de las empresas contratistas para poder colocar una oferta, y eso lleva tiempo”.

“El equipo de Alto Maipo está trabajando con varios contratistas, facilitándoles los estudios y el acceso al proyecto para que puedan hacer el trabajo necesario y tengan los antecedentes para entregar ofertas. Ahí nosotros podremos hacer una comparación en términos de costos, tiempo y calidad de las ofertas”.

-¿Tienen una idea de los nuevos sobrecostos? En el mercado se habla de que Alto Maipo ya cuesta US$ 3 mil millones.

“Se creó un equipo multidisciplinario que está haciendo los estudios para determinar cuáles serían los posibles sobrecostos de Alto Maipo y los posibles tiempos de terminación. Me parece muy apresurado, sin que el equipo haya terminado su trabajo, informar sobre alguna cifra de sobrecostos”.

-Trascendió que el gerente general recomendó iniciar la quiebra de Alto Maipo. ¿Fue así?

“No me haré eco de rumores. Lo que sí está ocurriendo es que AES Gener tiene el deber, como sponsor del proyecto, de analizar todas las opciones”.

-¿Cuáles son las opciones?

“Una opción es buscar el camino para poder solventar la dificultad que tiene el proyecto hoy en día, solventarla entre la banca, los contratistas y AES Gener y darle una solución favorable. También está la opción de tener una venta completa o parcial de Alto Maipo, o traer un socio para que, junto con AES Gener, lleven adelante el proyecto”.

“Si ninguna de estas opciones es favorable, AES Gener y Alto Maipo tienen que tener preparado el camino para entrar en proceso de liquidación. Esto, si el proyecto no es viable para (…) Cada uno de estos escenarios fue realmente analizado. Lo que está en la mesa discutiéndose ahora es buscar una solución favorable con contratistas y bancos”.

¿AES gener está abierto a desprenderse del proyecto, venderlo si llega alguna oferta?

“Primero, tenemos que ver la oferta en cuestión. En este momento podemos decir es que AES Gener es dueño del 93% de Alto Maipo, una iniciativa relevante para el Gobierno, la industria y para nosotros, y vemos con buenos ojos el potencial ingreso de un socio al proyecto”.

-¿Pero no están cerrados a vender ese 93% de Alto Maipo?

“No estamos cerrados a vender parcial o totalmente el proyecto”.

-¿Han recibido ofertas?

“Tenemos los consultores financieros, tenemos la planificación y las acciones necesarias para la ejecución. No me atrevo a decir nada más; no se pueden revelar eventos que tienen acuerdo de confidencialidad”.

-¿Alto Maipo es rentable solo con el contrato a largo plazo de venta de energía a Pelambres?

“Viendo el proyecto después de la primera reestructuración, los retornos esperados son menores, pero sigue teniendo retornos. Una vez que culmine el trabajo del equipo y si se determinan sobrecostos, se van a reducir aún más los retornos esperados”.

BERNERD DA SANTOS PRESIDENTE DE AES GENER

Fuente: El Mercurio/Hernán Vargas S.

