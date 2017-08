El Teniente avanza en la integración de mujeres a sus faenas

Jefas de unidad, operarias, operadoras, mantenedoras y dirigentes sindicales compartieron un desayuno con el Gerente General, André Sougarret, en el que conversaron sobre el aporte femenino al cumplimiento de las metas.

Mujeres representantes de los más diversos cargos y áreas de El Teniente se reunieron en un desayuno para conversar sobre los desafíos en materia de diversidad y el cumplimiento de las metas y las grandes tareas del corto, mediano y largo plazo en la División.

El gerente General, André Sougarret, las recibió junto al gerente de Operaciones, Nicolás Rivera; a la gerenta de Sustentabilidad y Asuntos Externos, Valentina Santelices, y al gerente de Recursos Humanos, Luis Cifuentes.

En la actividad, las jefas de unidad, operarias, operadoras y mantenedoras conversaron sobre cómo es su día a día en la División y cómo ello se compatibiliza con su vida personal y familiar. Además, comentaron sus expectativas sobre al futuro de una compañía que -al igual que el resto de la Corporación- avanza en cuanto a diversidad e inclusión y cómo trabajar para asegurar los resultados y mejorar la productividad.

El gerente General, André Sougarret, agradeció el clima franco y sincero de la conversación, especialmente cuando la División se encuentra en proceso de pre certificación de la Norma Chilena 3262, sobre diversidad de género y conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

“Las mujeres están incorporando a la minería nuevas miradas y dimensiones. En el caso de El Teniente estamos hablando de avanzar hacia la transformación y modernización de nuestra empresa”, dijo.

A la vez, el gerente de Operaciones, Nicolás Rivera, junto con destacar el espacio de conversación, afirmó que este intercambio de opiniones permite reafirmar el proceso de inclusión y avanzar en la identificación de brechas y soluciones, de modo que trabajadoras y profesionales puedan desplegar todo su potencial para que El Teniente siga mejorando su desempeño.

“Hemos escuchado historias que nos llenan de orgullo y que han enriquecido nuestra mirada”, expresó.

La gerenta de Sustentabilidad y Asuntos Externos, Valentina Santelices, valoró la actividad como una zona de “diálogo abierto y franco, con una conversación honesta en que se pudieron contrarrestar distintas visiones, y en el que el gerente General y el gerente de Operaciones les dijeron qué espera la organización de ellas”.

“En esta conversación surgió que el denominador común es ir en búsqueda de la mejora de la productividad y estamos convencidos de que podemos lograrlo a través de la innovación y de la incorporación de visiones diferentes. Las mujeres aportan con una de esas visiones sobre cómo avanzar”, agregó.

Para el gerente de Recursos Humanos, Luis Cifuentes, el desayuno permitió “entender mejor cuáles son los problemas de nuestras colegas y botar los prejuicios y estereotipos, que indican que hay cosas de la cultura que debemos modelar. Y se logra con más mujeres”.

Actualmente, la División cuenta con 221 mujeres entre sus filas, que representan 4,9% de la dotación propia.

Abriendo puertas y caminos

Dina Filippig, presidenta Sindicato Supervisores Rol A (SISET): “Fue una excelente actividad, en especial para las mujeres nuevas, que están abriendo caminos en cargos complicados porque son operativos. Van a tener mucho que demostrar, como ocurre a diario en nuestra sociedad, pero El Teniente no integra a quien no tenga las competencias, por lo tanto tienen todo por delante para dar a conocer sus capacidades”.

Carolina Barahona, operadora Mina Esmeralda: “Voy a cumplir un año en el cargo y estoy feliz de estar acá. He tenido un buen desempeño y creo que tengo una competencia positiva con mis compañeros, a la par. A futuro veo a un Teniente 50% hombres y 50% mujeres, ya que cada una de nuestras experiencias demuestra lo que podemos aportar”.

Nimsi Pinto, operaria Fundición: “Ha sido una experiencia gratificante, de mucho aprendizaje, y me propongo ir ascendiendo y, por qué no, llegar a ser operadora experta en el área. A futuro espero que lleguen más compañeras, que abramos puertas y podamos ser cada vez más las integrantes femeninas. Me gustaría ver un Teniente con hombres y mujeres, con extranjeros, con una diversidad completa”.

Mical Soto, mantenedora mecánica Molienda Convencional, Gerencia de Plantas: “Quedé muy contenta por la oportunidad de conversar con el Gerente General. Son instancias importantes que aportan a lo que esperamos de El Teniente del futuro, en el que se habla de diversidad y de conciliación familiar, con una visión no solo como trabajadoras y trabajadores, sino también como personas que somos el sustento de nuestras familias”.

Fuente: División El Teniente, Codelco

