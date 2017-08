Diversos consorcios están haciendo investigación y desarrollando herramientas para la factibilidad de rescatar los minerales que se encuentran en los relaves el país.

Summit Relaves Mineros: Los Yacimientos del Futuro fue el encuentro que reunió a expertos en el área y fue organizado por Corfo junto al Programa Nacional de Minería Alta Ley y el Ministerio de Minería.

El objetivo del encuentro, que abrió las actividades del Mes de la Minería, es reunir a los actores y gestores de la industria sobre nuevas tecnologías asociadas a la recuperación de valor de los relaves, los que son considerados estratégicos para el futuro del país.

La inauguración de este encuentro estuvo a cargo de Marcela Angulo, Gerente de Capacidades Tecnológicas de Corfo, quien destacó la iniciativa y la participación de Grecia Pérez de Arce del Ministerio de Minería e indicó que estudiar en profundidad el potencial de los relaves mineros en Chile, tanto de los que están operativos como de los que no, con una mirada productiva, es decir, que se transformen en activos de algunos minerales estratégicos para el futuro, es una prioridad que ha instalado el Ministerio de Minería y que en Corfo lo han tomado como parte importante de la agenda de investigación, desarrollo e innovación.

Añadió que con los consorcios que se está financiando, se ha logrado una crítica por parte de empresas, entidades, universidades y centros de investigación, que permite que este esfuerzo sea exitoso en el mediano plazo. “Hasta ahora se habían hecho algunas iniciativas, pero muy aisladas. Por fin tenemos una comunidad de profesionales y gente competente, que va a aprender mucho trabajando junta”, destacó.

A continuación, Mauro Valdés, Presidente del Programa Nacional Minería Alta Ley se refirió a la cantidad de relaves que hay en Chile, y que es uno de los desafíos que tenemos como un país minero.

“Hemos visto que en los últimos dos o tres años, los relaves se han transformado en un tema de discusión en Chile y a nivel mundial, tragedias, como las de Canadá, Brasil y China han dejado grandes daños y ha puesto a la minería en cuestionamientos. Por ello el ICMM y otros organismos se han centrado en éstos para garantizar que la actividad minera a nivel internacional cumpla con los estándares de seguridad y de calidad medio ambiental que permitan seguir desarrollando la actividad”, señaló Valdés.

Agregó que la minería es indispensable para el mundo. “Vemos con esperanza e ilusión como el cobre, litio, hierro y aluminio están considerados como elementos fundamentales para el desarrollo sustentable, para la economía baja en carbono, para la electromivilidad, para la urbanización, para el desarrollo de alimentación en proteínas para la población mundial. Para ello es crítico contar con los metales en cuestión. Chile no puede hacer un favor más grande al mundo que teniendo índices bajos en emisiones, bajos en huella de carbono, pero para ello se necesita asegurar que la actividad esta sintonizada con los principios que impulsan esta nueva economía”, enfatizó el Presidente de Alta Ley.

Por ello, destacó este encuentro en el que se dieron a conocer estudios y casos con los que se pueden transformar las debilidades en y desafíos, donde se pusieron en primera línea los tranques de relaves para trabajar en ello.

Finalmente dijo que “el tranque de relave significa desarrollo y no sólo peligro para las comunidades aledañas”.

En su turno, la Ministra de Minería, Aurora Williams se refirió a la cantidad de relaves que hay en el país. Además destacó que los proyectos que se presentarán cumplen varios de los objetivos que planteó el Ministerio. “Antes se veían a los tranques cono pasivos minero contaminante, hoy la mirada es buscar tecnologías para aprovechar recursos minerales que tienen estos relaves”, indicó.

“Iniciamos entonces la conmemoración de este mes con un tema de interés para la industria, sus trabajadores, las comunidades, la sociedad civil y por supuesto el Estado. Lo anterior, mediante este encuentro que busca profundizar el intercambio de conocimientos sobre tecnologías vigentes y futuras para la recuperación de elementos de valor, e impulsar una mayor interacción entre los distintos actores que participan en la materia”, afirmó la autoridad.

Williams dijo que “ante esta realidad, y el interés en la materia por parte de una sociedad más empoderada y exigente, nos comprometimos como Gobierno en avanzar con decisiones acertadas. Hoy, en el núcleo de ‘Relaves’ del Programa Transforma Alta Ley, iniciativa público-privada impulsada por Corfo y el Ministerio de Minería se han levantado tres proyectos que a partir de este año están en desarrollo”.

Precisó que uno es el de “Investigación y Desarrollo para la Recuperación de Elementos de Valor Desde Relaves”; otro es el de “Identificación, cuantificación y extracción biotecnológica de minerales/elementos de valor contenidos en depósitos de relaves”; y el tercero está abocado a Monitoreo de relaves en línea.

“Respecto a este último, con satisfacción destacó que cumple varios de los objetivos que se planteó nuestro Ministerio como maximizar la contribución de la minería al desarrollo nacional. Antes solo veíamos a los tranques de relaves como un pasivo minero con elementos potencialmente contaminantes y hoy evolucionamos a una mirada que se centra en buscar o crear nuevas tecnologías que permitan aprovechar los recursos minerales que estos depósitos contienen”.

Asimismo, la autoridad relevó la creación -en 2014- del Departamento de Relaves de Sernageomin, que cuenta con expertos que desarrollaron un catastro y un atlas de los depósitos tanto físico como geoquímico disponibles en el sitio web del Servicio. “Con esto avanzamos en armonizar la relación de la industria minera con el medio social”, señaló la titular de la Cartera.

En el encuentro, la Ministra Williams también resaltó el impacto de la recuperación de elementos de valor desde los tranques de relaves. “El reprocesamiento de residuos mineros mejora la productividad, cofinancia los planes de cierre y brinda sustentabilidad al sector”, añadió.

Posteriormente Juana Galaz, como asesora de Corfo se refirió a la historia de los relaves e indicó que el avance industrial y científico ha necesitado la incorporación de una mayor cantidad de elementos para fabricar nuevos y más eficientes productos tecnológicos.

“Muchos de estos elementos están contenidos en los relaves, por lo que el desafío es identificarlos y recuperarlos, ya que son los yacimientos del futuro”, explicó.

Así en el transcurso de la jornada se dieron a conocer los avances de diversos estudios y proyectos. Ocasión en la que Roberto Mallea del Consorcio JRI-Ecometales –Fugro hizo una presentación titulada Relaves: Buscando valor en un pasivo ambiental.

EcoMetales, ECL, y la empresa chilena de ingeniería JRI ejecutarán un proyecto para generar una metodología que posibilite recuperar valor de los relaves mineros. Este consorcio trabajará en conjunto con el consorcio CodelcoTech – Minera Valle Central, para generar y difundir una Guía Metodológica para la recuperación de valor a partir de relaves. Esta iniciativa busca disminuir la brecha de conocimiento existente, fortalecer el desarrollo de capacidades locales y el desarrollo de proveedores tecnológicos para la minería. El proyecto obtuvo $1.000 millones de financiamiento otorgados por Corfo y se inscribe en el programa nacional de Minería Alta Ley que impulsan Corfo y Fundación Chile.

Mallea explicó que la investigación de EcoMetales y JRI tendrá a la base la identificación de los metales menores que la Unión Europea incluyó en su lista de 20 materias primas críticas debido a su escasez o dificultades de acceso.

Además de la Guía, ECL y JRI entregarán un esquema de proceso genérico para tratamiento de relaves tipo, validado con pruebas de laboratorio, que permita seleccionar operaciones unitarias dependiendo de las características físicas del relave y la presencia de elementos de valor que se deseen recuperar (Cu, Fe, Mo y elementos estratégicos como tierras raras y otros).

“Recuperar valor desde los tranques contribuye, entre otras ventajas, a aumentar la vida útil del tranque; remediar pasivos ambientales y reducir la superficie de los depósitos; facilitar los procesos de cierre de faenas, disminuyendo costos e incluso aportando recursos a partir de los valores recuperados; reducir el consumo de agua y de energía en el procesamiento de los minerales pues ya están chancados; y disminuir los riesgos de contaminación asociados a relaves”, concluyó el experto.

DE LOS PROYECTOS

Actualmente, Corfo cuenta con tres proyectos ya adjudicados en este ámbito, dos para la “Recuperación de Elementos de Valor en Depósitos de Relaves” (un consorcio compuesto por JRI Ingeniería, EcometalesLimited Agencia en Chile y FugroConsult GMBH y otro, integrado por Codelco Tech, BioSigma, Innovaciones en Cobre, Cytec Chile, Minera Valle Central y AMTC) y uno para el “Desarrollo de Herramientas Tecnológicas para su Monitoreo” (ejecutado por Fundación Chile, Codelco, Antofagasta Minerals, BHP Billiton, Dictuc, Aecadis, Valor Compartido y BGC), que buscan identificar y cuantificar la existencia de minerales de alto valor desde los depósitos de relaves y promover la adopción, adaptación y/o desarrollo de tecnologías de procesamiento. Esto, con el fin de transformarlos de un pasivo a un activo.

El costo total de estas iniciativas es de $ 9.771 millones, de los cuales Corfo y el Fondo de Innovación Estratégica (FIE) aportan el 57%, equivalentes a unos $ 5.500 millones. Se trata, además, de programas de largo plazo (48 a 60 meses) y que cuentan con la coordinación de múltiples actores privados, públicos, centros y universidades.